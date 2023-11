“I leoni di Sicilia”: le location della serie Tv

Il 25 ottobre di quest’anno sono stati distribuiti su Disney+ i primi quattro episodi de “I leoni di Sicilia“, una serie Tv italiana diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci. Gli episodi restanti sono disponibili, sempre sulla stessa piattaforma, dall’1 novembre e trattano le vicende dei Florio, famiglia di armatori e imprenditori di origini calabresi, che nella Sicilia dell’Ottocento divenne una delle più ricche e influenti d’Italia. Scopriamo insieme dove è stata girata questa attesissima serie Tv.

Trama e location

“I leoni di Sicilia”, che nel cast vanta la presenza di bravissimi attori italiani come Miriam Leone, Michele Riondino e Vinico Marchioni, racconta che, nell’Ottocento, i fratelli Paolo e Ignazio Florio lasciarono Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, per cercare fortuna a Palermo dove aprono un’aromateria.

Non vi diremo chiaramente se riuscirono a svoltare la loro vita e cosa accadrà nei vari episodi, ma come è possibile intuire la nuova serie Tv è ambientata nella Sicilia dell’800, e in particolare nella magica e speciale città di Palermo.

Dove è stata girata

La Palermo di due secoli fa è la protagonista assoluta de “I leoni di Sicilia”. Non a caso è possibile riconoscere tantissimi luoghi-simbolo di questa città come, per esempio, Piazza Pretoria che sorge al centro esatto del centro storico e dove svetta l’omonima fontana – tra le più belle di tutta Italia – che, per le nudità scolpite in essa, è anche chiamata Fontana della Vergogna.

Poi ancora l’altrettanto suggestiva Piazza Bellini con la sua magnifica Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, e la bellissima Chiesa di San Cataldo. A farsi notare in tutto il loro splendore sono anche i Quattro Canti, o piazza Villena, un incantevole spazio dalla forma ottagonale in cui svettano quattro apparati decorativi che delimitano un incrocio.

Alcune scene sono state ambientate anche all’interno di Palazzo Mirto, uno dei più nobili ed antichi edifici della città che oggi è un museo dell’aristocrazia cittadina. Compaiono anche altre affascinanti strutture, come Palazzo Comitini, Palazzo Alliata di Villafranca, Palazzo dei Normanni e il Palazzo Gangi Valguarnera, che però non è una novità in fatto di riprese: ispirò il regista Luchino Visconti per l’ambientazione della famosa scena del ballo nel film “Il Gattopardo”.

Non solo Palermo

La nuovissima serie Tv italiana mette in risalto anche altre location irresistibili della Sicilia. Una di questa è la maestosa e irresistibile Isola di Favignana, e in particolare la sua Tonnara che oggi è un vero e proprio gioiello di archeologia industriale.

Non potevano di certo mancare le Cantine Florio di Marsala che sono interamente affacciate sullo splendido mare siciliano e che permettono di fare un viaggio partendo da tini giganti, costruiti alla fine dell’800, per arrivare al cospetto di affascinanti bottaie e molto altro ancora. Marsala compare anche con le sue importanti Saline, ma durante la visione è possibile riconoscere anche il Villino Nasi di Trapani, un edificio storico in stile Art Nouveau che sorge su una sottile lingua di terra.

Infine, altre due indiscutibili meraviglie dell’isola: il Castello di Falconara a Licata, che è una dimora storica del XIV secolo caratterizzata da una grande torre centrale, e il pittoresco e amato dal mondo itero borgo di Cefalù.