Un nuovo treno notturno collegherà sette città europee

Fonte: Ph Ufficio Stampa European Sleeper Il nuovo treno notturno che collegherà sette città europee

È stato appena annunciato il lancio di un nuovo servizio ferroviario notturno che collegherà il Mare del Nord con il Mediterraneo, previsto per l’inizio del prossimo anno. L’operatore European Sleeper, noto per l’espansione delle tratte notturne in Europa, ha infatti comunicato che un treno cuccetta stagionale collegherà Bruxelles a Venezia.

Una soluzione di viaggio sostenibile e conveniente

L’attesa tratta ferroviaria unirà il Belgio e l’Italia attraversando Paesi Bassi, Germania e Austria, con l’obiettivo di rendere i viaggi notturni tra diverse nazioni europee più accessibili e piacevoli per i passeggeri e per offrire una soluzione di viaggio sostenibile e conveniente, perfetta sia per le città che per le destinazioni sciistiche.

“I passeggeri potranno partire dal Belgio e dai Paesi Bassi, godendo del comfort della carrozza ristorante mentre attraversano Germania, Austria e le Alpi, fino a raggiungere Verona e Venezia il giorno successivo“, ha dichiarato Chris Engelsmen, cofondatore di European Sleeper.

Le tappe del nuovo treno notturno

Il convoglio notturno di European Sleeper farà tappa in ben sette città europee: Anversa, Rotterdam, Utrecht, Colonia, Monaco, Innsbruck e Verona.

La fermata a Innsbruck, porta delle Alpi austriache, è stata pensata per facilitare l’accesso alle destinazioni sciistiche, così da rendere il treno ideale per le vacanze invernali.

Il viaggio inaugurale partirà da Bruxelles il 5 febbraio 2025 e il servizio sarà operativo circa due volte alla settimana nei mesi di febbraio e marzo, con una durata di circa 15 ore. Engelsman ha sottolineato come il calendario sia stato studiato per coincidere con le vacanze scolastiche e la stagione degli sport invernali, nonché per offrire un’opzione di viaggio comoda anche per chi desidera partecipare al famoso Carnevale di Venezia.

“La nuova tratta rappresenta una pietra miliare per European Sleeper, migliorando la comodità del viaggio notturno in Europa in modo sostenibile“, ha poi aggiunto.

L’orario provvisorio

In direzione Venezia, i treni partiranno da Bruxelles alle 17:00 e arriveranno il giorno dopo alle 14:00. In senso opposto, il servizio partirà da Venezia alle 15:00 per arrivare a Bruxelles alle 11:00.

Come accennato, entrambe le tratte saranno operative due volte a settimana fino alla fine di marzo 2025, utili per chi intende partecipare al Carnevale di Venezia, previsto dal 14 febbraio al 4 marzo.

Le informazioni sui prezzi dei biglietti non sono ancora disponibili, ma si attende che le prenotazioni aprano ufficialmente il 1° settembre.

Chi è European Sleeper

European Sleeper, uno dei pochi operatori ferroviari internazionali privati in Europa, continua così a espandere la propria rete. Attualmente, la compagnia collega quattro capitali europee (Bruxelles, Amsterdam, Berlino e Praga) con un unico treno notturno.

Da maggio 2023, ha inaugurato il servizio regolare tre volte a settimana tra Bruxelles, Amsterdam, Berlino e Praga. Grazie al collegamento verso Venezia, European Sleeper mira a rendere ancora più accessibili le opzioni di viaggio ecologiche e confortevoli, e, al contempo, sta lavorando a un ambizioso progetto sostenuto dalla Commissione europea: un treno notturno giornaliero tra Amsterdam e Barcellona.

Con tale impegno, European Sleeper si propone di contribuire a un futuro più sostenibile per i viaggi in Europa, promuovendo mezzi di trasporto attenti all’ambiente senza rinunciare al comfort e alla praticità.