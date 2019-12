Le nuove crociere da prenotare ora per il 2021 (e il 2022)

editato in: da

Varo (tecnico) per la nuova nave Costa Smeralda: com’è fatta dentro

Le crociere sono le vacanze di maggior successo. Il motivo è che tutto sommato costano poco rispetto a ciò che offrono. Va bene prenotarle all’ultimo minuto per risparmiare, ma spesso bisogna accontentarsi di ciò che è rimasto: cabine interne senza finestre, spa fully booked, ristoranti gourmet completi, escursioni esaurite.

I furbi approfittano non del last minute ma dell’advance booking. Ecco allora che già da ora si possono prenotare le crociere non solo del 2020, bensì anche quelle del 2021 e addirittura del 2022. Ne vale la pena, tanto più che ci saranno anche delle nuove crociere che non ha ancora prenotato nessuno.

Costa Crociere ha aperto le prenotazioni per i prossimi tre anni. Le navi della compagnia saranno potenziate nel Mediterraneo, con crociere per tutte le esigenze in termini di lunghezza e di destinazioni visitate.

Una novità assoluta per l’inverno 2021/22 sono le cinque grandi crociere a bordo della nave Costa Luminosa in partenza da Savona. La prima e la terza, di 31 e 22 giorni, saranno un vero e proprio tour del Mediterraneo dalla Spagna fino alla Turchia, con soste di due giorni ad Haifa (Israele) e Istanbul (Turchia). La seconda, di 14 giorni, nel periodo natalizio, si concentrerà invece sulla Francia, con uno scalo anche in Corsica, Spagna, con tappe a Barcellona e a Valencia e poi Malta e Grecia. La quarta, di 35 giorni, si spingerà oltre le Colonne d’Ercole per visitare, con soste lunghe, Casablanca, le isole Canarie, Capo Verde, Madeira, le Azzorre e Lisbona. L’ultima grande crociera durerà ben 44 giorni e arriverà ai Caraibi e a New York, dove la nave si fermerà per tre giorni, prima di visitare Boston e rientrare in Europa.

Sempre in tema di nuove destinazioni, il Marocco tornerà regolarmente nella programmazione di Costa, con le crociere della primavera del 2021 a bordo della Costa Magica, che visiteranno Casablanca e Tangeri, e a quelle dell’autunno della Costa Favolosa, con Casablanca.

Da aprile a fine ottobre 2021 la nuova ammiraglia Costa Smeralda, che sarà varata a Savona il 13 dicembre, alimentata a gas naturale liquefatto, farà scalo a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia, mentre nel corso dell’inverno 2021/22 si posizionerà per la prima volta a Dubai, una destinazione che la compagnia italiana è stata la prima a lanciare nel 2006. L’itinerario di una settimana è l’ideale per godersi Dubai grazie a una sosta di due giorni, dopo aver visitato Abu Dhabi, Doha e Muscat.

A Genova ci sarà la Costa Pacifica, con crociere di una settimana che si concentreranno sulla Spagna, con Ibiza in estate. In primavera e autunno si potranno fare mini crociere nel Mediterraneo a bordo della Costa Fortuna , ideali per chi vuole provare una crociera per la prima volta o per chi ha poco tempo.

Nella primavera 2021 la Costa Diadema partirà per crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, che in autunno e in inverno si alterneranno a crociere di due settimane con soste di due giorni ad Haifa (Israele) e Istanbul (Turchia).

Durante l’estate 2021 la Diadema si sposterà nel Nord Europa per portare gli ospiti alla scoperta dei fiordi norvegesi, in Islanda, nel Regno Unito e in Irlanda, a Capo Nord e delle più belle città del Baltico.

Per chi volesse esagerare, infine, si può anche già prenotare il giro del mondo del 2022, a bordo della Costa Deliziosa, che attraverserà il Canale di Panama per poi raggiungere Ecuador, Perù, Cile e l’isola di Pasqua, la Polinesia, la Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, il Giappone, la Corea del Sud, la Cina, il Vietnam, l’India per poi fare ritorno nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

Le crociere a bordo della nuova Costa Toscana, la nave gemella della Costa Smeralda, che entrerà in servizio nel 2021, saranno prenotabili a breve.