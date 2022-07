Questa nave sarà un parco dei divertimenti in mare aperto

Fonte: @Msc La nuova ammiraglia MSC Seascape

Sarà varata a Natale e sarà il più bel regalo da scartare. La nuova super nave che solcherà i mari dal prossimo mese di dicembre sarà un parco dei divertimenti galleggiante.

Stiamo parlando della MSC Seascape, che offrirà ai passeggeri che viaggeranno a bordo ben 700 metri quadrati di spazio dedicato ai giochi e 98 ore di intrattenimento dal vivo in ogni crociera.

Edutainment per tutti

Tantissime le attività divertenti che si potranno svolgere a bordo della nuova Seascape. Prima di tutto ci sarà un gigantesco muro high tech, Break the Wall, che determinerà quali prove a sorpresa dovranno affrontare i passeggeri sul palco di fronte a una giuria composta dal pubblico. Sorprese e risate assicurate.

Sui ponti della nave si svilupperà l’Aquapark, con piscine e scivoli adrenalinici spettacolari.

Un gioco educativo, “Vikings”, insegnerà la storia dei Vichinghi, proponendo una sfida divertente e inedita in mare.

Un’esperienza ispirata alla serie web di MSC “Cabin 12006”, che combina musica, video, prove di TikTok, giochi di memoria e altro ancora mettere gli ospiti alla prova nella risoluzione di alcuni misteri a bordo della nave (“Cabin 12006 – The Secret Game).

Un gioco interattivo e digitale, Beat the Music, dedicato proprio alla musica che coinvolge tutta la famiglia farà incontrare i gusti musicali degli adulti con quelli dei figli e viceversa. Ci saranno eliminazioni e soprattutto premi.

Spazi per i teenager

Oltre alla famosissima Formula Racer che si trova già a bordo di altre navi di MSC, sulla Seascape ci saranno tre spazi di divertimento riservati ai teenager: il primo sarà incentrato sul “Futuro” con un’area tecnologica dotata di console di ultima generazione, realtà virtuale e schermi. L’area “Chill Out” offrirà un luogo in cui parlare, scambiarsi i contatti sui social e sfidarsi a partite di ping-pong e foozeball. Il terzo spazio sarà dedicato alla musica, con una discoteca fatta di luci e di effetti sonori dove i ragazzi potranno scegliere la propria musica da ascoltare fino a tarda notte.

Una sala Teens Club interamente dedicata agli adolescenti offrirà diversi strumenti per l’intrattenimento, tra cui PlayStation5, Xbox X Series, Nintendo Switch, biliardino, VR, ping-pong e biliardo.

Ogni settimana, i ragazzi saranno protagonisti di un vero e proprio “Late Show” in diretta dal Teens Club che si concentrerà su tendenze, classifiche musicali, guest star, le serie Tv più amate, giochi e premi.

I ragazzi tra i 10 e i 17 anni saranno coinvolti anche in una competizione a squadre per vincere il titolo di dance crew dell’anno.

Per i più piccoli

Per i bambini a bordo ci saranno due ambienti Lego: Lego Duplo per i bimbi dai 3 ai 6 anni e un’altra per i ragazzi dai 7 agli 11 anni, che avranno l’opportunità di ottenere un certificato per diventare Master Builder Lego.

I più piccoli saranno anche coinvolti dalla MSC Foundation in progetti sulla conservazione dell’ambiente marino, rendendoli protagonisti di attività dedicate a migliorare il mondo.

Inoltre, tutte le cabine che ospitano dei bambini e degli adolescenti includeranno una narrazione di viaggio trasmessa sotto forma di documentario, che immergerà genitori e figli in tutti i servizi e le attività che li attendono durante la crociera.

Come sarà fatta la Seascape

La Seascape sarà la seconda nave da crociera della classe Seaside EVO di MSC Crociere, un gioiello dal design innovativo e dal ridotto impatto ambientale.

La nave sarà in grado di ospitare fino a 5.877 passeggeri che alloggeranno in 2.270 cabine (divise in 12 diverse tipologie), 11 punti di ristoro e 19 tra bar e lounge sia all’aperto (per 13mila metri quadrati) sia nelle aree interne.

Sei le piscine per gli ospiti, tra cui l’incredibile piscina di poppa con una vista mozzafiato sull’oceano. Come lascia intendere il nome, infatti, la nave è un vero omaggio al panorama marino. Ci sarà anche una lunga passeggiata esterna di 540 metri.

Anche lo Yacht Club, il più grande e lussuoso dell’intera flotta MSC con i suoi quasi 3mila metri quadrati, avrà un affaccio meraviglioso sull’oceano dal ponte di prua della nave. E, per vivere un’emozione romantica, ci sarà il Ponte dei Sospiri con il pavimento di vetro.

Una nave super green

La Seascape sarà anche un modello d’avanguardia, con l’adozione di numerosi strumenti per ridurre al minimo l’impatto ambientale. la nave adotterà sistemi di riduzione catalitica selettiva, nonché un sistema avanzato di trattamento delle acque reflue per proteggere la vita marina.

L’ammiraglia sarà persino dotata di uno strumento per la gestione del rumore irradiato sott’acqua, così da diminuire i possibili effetti sui mammiferi marini. In ottica di risparmio energetico, inoltre, la compagnia di navigazione ha introdotto per la nuova ammiraglia tutta una serie di innovazioni che le garantiscono una maggiore efficienza.