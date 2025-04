Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Il parco archeologico di Pompei è tra i monumenti gratis aperti il 25 aprile

In occasione della festa della liberazione, è possibile approfittare di un evento ghiotto: il 25 aprile sono tantissimi i musei e parchi archeologici che non solo restano aperti, ma che è persino possibile visitare gratuitamente. Quali sono? Sul sito del Ministero della Cultura è riportato l’elenco completo ma vogliamo proporti una selezione di quelli più interessanti da non perdere assolutamente.

Musei e parchi archeologici gratis il 25 aprile nel Nord Italia

I luoghi che partecipano all’iniziativa sono davvero tanti.

Veneto

Nel Nord Italia consigliamo di non perdere il museo archeologico di Venezia che affaccia su piazza San Marco e custodisce al suo interno reperti greci, romani ed egizi. Spostandosi verso la Verona di Shakespeare, l’arte gratuita il 25 aprile è disponibile presso il museo archeologico nazionale all’interno dell’ex convento dei Gesuati.

Rimanendo in provincia da non perdere l’incantevole borgo di Sirmione dove saranno visitabili gratuitamente, sia il castello scaligero sia le grotte di Catullo: da entrambi i luoghi si gode una delle viste più belle sul lago di Garda.

Lombardia

In Lombardia sono tanti i luoghi aperti: un’ottima idea è un giro nella città di Pavia per poi fermarsi presso la Certosa, un capolavoro rinascimentale imperdibile e accessibile gratuitamente.

Altrettanto top una visita alla pinacoteca di Brera, non solo il cortile è tra i più belli di Milano ma al suo interno custodisce capolavori che portano la firma di Raffaello, Caravaggio o Mantegna.

Piemonte

E a Torino? Il panorama delle proposte è altrettanto ghiotto ma abbiamo da segnalare in modo particolare villa della Regina, residenza barocca da esplorare, sia internamente sia nei suoi giardini, e il castello di Moncalieri inserito tra le residenze reali sabaude più preziose.

Musei e parchi archeologici gratis il 25 aprile nel Centro Italia

La festa della liberazione è un’ottima occasione per una gita fuori porta ma anche per godersi un momento di cultura approfittando della promozione che dà accesso gratuito a numerosi monumenti prestigiosi. Nel Centro Italia c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Lazio

Partiamo da Roma che apre le porte di Castel Sant’Angelo a due passi da uno dei quartieri più amati della città, Trastevere. Da qui si gode un panorama unico sulla città eterna osservando da lontano San Pietro.

Umbria

In Umbria è la provincia di Perugia a dare il meglio con alcune eccellenze come il parco archeologico del teatro romano non lontano dal centro del borgo di Gubbio o palazzo ducale nello stesso paese.

Toscana

In Toscana le occasioni sono altrettanto numerose. A Siena è possibile visitare la Pinacoteca Nazionale con quadri di Duccio di Buoninsegna, Simone Martini e il Sodoma oppure accedere al Museo Archeologico dove si possono ripercorrere le tracce etrusche e romane.

A Firenze, invece, si ripercorre la storia della moda e del made in Italy a palazzo Pitti accedendo gratuitamente alla galleria del Costume.

Musei e parchi archeologici gratis il 25 aprile nel Sud Italia

E nel Sud italia? Le occasioni sono altrettanto ghiotte.

Sicilia

Qui si spazia dall’Archivio di Stato di Catania che propone per l’occasione “La Resistenza – Un archivio sonoro. I canti dei Partigiani”, un percorso che calza a pennello proprio con il 25 aprile.

Sardegna

A Cagliari, invece, il polo museale della città sarda include la Pinacoteca Nazionale e il Museo Archeologico Nazionale che aprono gratuitamente. Sull’isola della Maddalena è invece possibile visitare gratis il memoriale Giuseppe Garibaldi, un museo nazionale fatto di oggetti personali, documenti e cimeli.

Puglia

Spostandoci a Trani, da non perdere il Castello Svevo: una fortezza che affaccia sul mare e voluta da Federico II; durante la visita si potranno scoprire i camminamenti, i torrioni e gli spazi espositivi.

Campania

E in Campania? In provincia di Napoli è accesso gratuito al parco archeologico di Pompei, forse uno dei più famosi al mondo: si potranno percorrere antiche strade romane, domus affrescate e tanto altro.