Perché è il momento di prenotare una vacanza in Sardegna

Mentre le temperature all’esterno si fanno sempre più gelide e le giornate si allungano ancora impercettibilmente, è inevitabile andare con il pensiero alla prossima estate. C’è chi ha già organizzato le vacanze, pronto a non farsi sorprendere da alcun imprevisto. E c’è chi invece vola ancora con la fantasia e non ha deciso dove andare. La Sardegna è forse la scelta perfetta, soprattutto grazie a un’importante novità.

Potete infatti approfittare di un’offerta strepitosa per programmare il vostro prossimo viaggio, grazie a GNV – Grandi Navi Veloci. La compagnia ha infatti aperto le prenotazioni per la stagione estiva del 2020, lanciando una promozione molto gradita ai suoi passeggeri: i traghetti per la Sicilia e la Sardegna sono scontati del 25% se prenotate entro il 2 febbraio 2020. Raggiungere le isole non è mai stato così comodo ed economico. Non dovete far altro che scegliere il porto di partenza (la compagnia opera su Genova, Civitavecchia e Napoli) e la data della vostra vacanza.

Che aspettate, dunque? La Sardegna vi aspetta a braccia aperte, con la sua calorosa accoglienza e le sue tantissime meraviglie tutte da scoprire. Se fino a qualche anno fa veniva considerata prevalentemente una meta di lusso, terra di vacanza dei vip, finalmente questa splendida isola è riuscita a raggiungere un turismo decisamente più eterogeneo, soddisfando le esigenze di tutti i suoi ospiti. Naturalmente, al primo posto delle bellezze che non dovete proprio lasciarvi sfuggire ci sono le incantevoli spiagge che ci invidiano da tutto il mondo.

Le più rinomate come Porto Cervo e Porto Rotondo sono ancora oggi popolate da star che arrivano da ogni angolo del globo, ma ci sono tantissimi posticini quasi segreti dove potrete trovare il massimo relax. Avete mai sentito parlare di Cala Mariolu? È un luogo quasi inaccessibile, che potrete raggiungere solamente via mare o dopo una lunga scarpinata attraverso un sentiero impervio. La fatica vale assolutamente la pena: le acque limpide e la sabbia bianca sono un vero sogno che sembra uscito da una cartolina caraibica.

Ma la Sardegna non è solo mare. Cagliari, ad esempio, possiede un centro storico magnifico che non potete assolutamente perdervi. E l’intera isola è disseminata di piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, paesini che offrono una vista mozzafiato e che vi racconteranno la vera Sardegna. Infine, lungo la strada ricordate di fare rotta verso qualche luogo popolato di nuraghi: non vorrete certo perdervi questa esperienza meravigliosa?