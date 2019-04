Giornata mondiale dell’unicorno: a Milano si può dormire nella Unicorn House

editato in: da

Alla scoperta dell’Unicorn House, appartamento da favola nel cuore di Milano, in tutto e per tutto in linea con l’universo degli unicorni.

Il 9 aprile si festeggia la Festa Mondiale dell’Unicorno, celebrata in maniera decisamente particolare da Booking. Magia e stile s’incrociano a Milano, durante la settimana del Salone del Mobile, con il celebre sito che offre la possibilità a tre fortunati gruppi di ospiti di alloggiare in un appartamento che porta il mondo delle fiabe nella vita reale. Un sogno che diventa realtà, soggiornando in un appartamento a tema, la Unicorn House.

Disponibile per tre notti, 10-11-12 aprile, durante la Design Week, con gli ospiti che si ritroveranno nel cuore di Milano, con l’appartamento sito in via Santa Cecilia. La Unicorn House rappresenta un progetto intrigante e pieno di inventiva, ma ha purtroppo una data di scadenza. C’è però chi spera questa possa essere rimandata, ottenendo il perdurare del progetto il più a lungo possibile.

L’esperienza di soggiorno è studiata in ogni suo aspetto, al fine di omaggiare la spettacolare figura dell’unicorno. Il tema viene trattato in maniera approfondita, dalle lenzuola ai mobili, fino alla facciata dell’edificio. Quest’ultimo è cosparso di stelle, arcobaleni e nuvole variopinte.

Una volta effettuato il check-in, si riceverà un cesto di benvenuto ricco di delizie, ispirate alla figura dell’unicorno ovviamente. Tappa in camera, esplorandone tutti i dettagli, per poi prendere parte a una lezione di cake design. Si cimenterà nella creazione di squisiti biscotti e cupcake. A tenere la classe la celebre designer Eleonora di Simine.

Spazio poi per una serata di divertimenti, per far ritorno infine in camera, dove ad attendere gli ospiti ci saranno biancheria, accappatoi, pigiami, pantofole e in generale un’intera stanza da letto a tema unicorni. Colori sgargianti che trovano spazio anche in soggiorno, dove tutto è studiato per lasciare costantemente a bocca aperta gli ospiti.

Un viaggio nel tempo, fino a quando si era ancora dei bambini, approfittando di una delle tantissime soluzioni particolari di Booking, che vanta 5,7 milioni di unità, tra case, appartamenti e altre soluzioni, in giro per il mondo. L’appartamento di Milano si inserisce in una tendenza particolarmente apprezzata sul web, la unicorn mania, che vanta più di 9 milioni di post Instagram nel mondo.