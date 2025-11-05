I magici mercatini natalizi in Austria si raggiungono con un treno notturno

Si parte dall'Italia di notte e si raggiungono i mercatini di Natale da fiaba in Austria: la tratta riparte tra pochissimo

I magici mercatini natalizi in Austria si raggiungono con un treno notturno
iStock
Il magico Mercatino di Natale di Salisburgo

I mercatini di Natale stanno per inaugurare e con essi tante occasioni di viaggio verso città europee e borghi che si animano vestiti a festa. Un’opportunità interessante? Viaggiare verso i mercatini di Natale in Austria con un treno notturno. Prezzi competitivi, comfort e l’opportunità di risparmiare sul soggiorno notturno arrivando direttamente a Salisburgo o Vienna. Questa è l’offerta dei treni notturni Nightjet delle Ferrovie Austriache (ÖBB), che dal 14 dicembre collegano Roma, Firenze e Bologna con le principali destinazioni austriache.

