I mercatini di Natale stanno per inaugurare e con essi tante occasioni di viaggio verso città europee e borghi che si animano vestiti a festa. Un’opportunità interessante? Viaggiare verso i mercatini di Natale in Austria con un treno notturno. Prezzi competitivi, comfort e l’opportunità di risparmiare sul soggiorno notturno arrivando direttamente a Salisburgo o Vienna. Questa è l’offerta dei treni notturni Nightjet delle Ferrovie Austriache (ÖBB) , che dal 14 dicembre collegano Roma, Firenze e Bologna con le principali destinazioni austriache.

Mercatini di Natale a Vienna con il treno notturno

Dal 14 novembre al 26 dicembre 2025 si potrà visitare il mercatino natalizio di Vienna. Con il treno notturno si raggiunge la stazione e da lì si parte con il Christkindlmarkt di Rathausplatz, davanti al Municipio dove le casette di legno si susseguono. Tra i viali decorati da alberi di luce e sorseggiare un bicchiere fumante di punsch o di vin brulé, servito in coloratissime tazze da collezione ci si diverte.

Ma Vienna non si limita a un solo mercatino. A Maria-Theresien-Platz, tra i due maestosi musei, troverete un’atmosfera più elegante, con musica dal vivo e prodotti locali di alta qualità. Il mercatino di Spittelberg, invece, vi conquisterà con il suo fascino bohémien: viuzze acciottolate, botteghe d’artisti e profumo di mandorle caramellate che riempie l’aria.

iStock

Mercatini natalizi di Salisburgo in treno

Nelle date dal 20 novembre 2025 al 1 gennaio 2026, è invece Salisburgo ad attrarre tantissimi visitatori con mercatini di Natale dal sapore autentico. Tra i più bei christmas market dell’Austria, incanta con paesaggi da cartolina e montagne innevate sullo sfondo.

L’itinerario parte dal Christkindlmarkt del Duomo, uno dei mercatini più antichi d’Europa. Le bancarelle di legno, disposte in cerchio, offrono candele artigianali, presepi intagliati e specialità locali come i Lebkuchen (biscotti speziati) e i pretzel dolci. Mentre camminate tra le luci e le decorazioni, le voci dei cori riempiono l’aria di armonie che risuonano tra le facciate barocche.

Non mancano poi i mercatini più piccoli ma altrettanto suggestivi: quello della Residenzplatz, elegante e raffinato, o quello nel cortile della fortezza Hohensalzburg, dove si arriva con una breve funicolare. Da lassù, la vista sulla città illuminata è semplicemente indimenticabile.

Per i bambini, ci sono giostre, laboratori di biscotti e spettacoli di burattini; per gli adulti, concerti di musica classica e cori dell’Avvento che ricordano che questa è anche la città natale di Mozart.

Un viaggio green e ricco di servizi

I Nightjet si rivelano essere una soluzione green e confortevole; una valida alternativa all’aereo che propone persino il risparmio sulla notte in hotel. Si arriva a Vienna o a Salisburgo partendo da Roma, Firenze e Bologna con un mezzo di trasporto puntuale ed efficiente e ci si gode a pieno la magia del Natale tra mercatini, bancarelle e una buona tazza di vin brulé.

Oltre al classico sedile confortevole, è possibile riservare delle cuccette fino a 4 persone con colazione inclusa e per le donne che viaggiano sole è riservata l’opportunità di prenotare in scompartimenti riservati esclusivamente alle viaggiatrici. Servizi extra come il wi-fi gratuito arricchiscono l’offerta.