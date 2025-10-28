Approfittate dell’offerta flash Ryanair e volate verso le città europee più incantate dove vivere i mercatini di Natale, le luci e le atmosfere festive

Con l’arrivo dell’inverno, l’Europa si accende di luci, profumi e melodie natalizie. Dai villaggi alpini delle Dolomiti alle grandi capitali come Vienna e Berlino, fino a città come Copenaghen e Stoccolma, ogni angolo del continente si trasforma in un racconto di Natale. Le piazze si riempiono di chalet in legno che diffondono l’aroma del vin brulé, dolci speziati e regali artigianali, mentre le cattedrali illuminate fanno da sfondo a scenari da fiaba.

Quest’anno, grazie all’offerta flash di Ryanair, vivere questa magia è ancora più facile: prenotando entro il 29 ottobre 2025 potrete volare tra il 30 ottobre e il 18 dicembre 2025 con sconti del 20%. Un’occasione perfetta per scoprire i mercatini di Natale più suggestivi d’Europa e iniziare a respirare l’atmosfera delle feste.

Da Milano Bergamo a Colonia

Quelli di Colonia racchiudono tutto il fascino e la magia degli autentici mercatini di Natale in Germania. Nell’aria si sente l’aroma del glühwein, ideale da bere e per scaldarsi le mani, le bancarelle di artigianato locale sono illuminate da mille luci dorate, mentre le melodie natalizie rendono più vivibili le temperature fredde dell’inverno tedesco.

Ma ciò che li rende davvero speciali è il ricchissimo programma di intrattenimento proposto: più di 100 spettacoli dal vivo che spaziano dalla musica swing natalizia ai cori gospel, fino a spettacoli di burattini e performance pensate per i più piccoli. E per concludere in bellezza, non dimenticate di pattinare sul ghiaccio a Heumarkt, circondati dalle luci del Natale.

Da Bologna a Breslavia

Con l’arrivo del periodo natalizio, anche Breslavia, in Polonia, si trasforma in un’autentica meraviglia invernale. Il suo mercatino di Natale, tra i più suggestivi d’Europa, anima il cuore della città con un’atmosfera magica che attira visitatori da ogni parte del mondo. Allestito nella storica Piazza del Mercato (Rynek), il mercatino si estende fino a Plac Solny, via Świdnicka e via Oławska, circondato da splendidi edifici gotici e rinascimentali, tra cui spicca il magnifico Municipio.

Le bancarelle in legno massiccio, decorate con luci scintillanti, offrono dolci tradizionali, artigianato locale e regali unici, mentre l’aroma di spezie e cioccolata calda avvolge l’aria. Passeggiare tra i suoi stand è come entrare in una cartolina natalizia!

Da Bari a Bruxelles

Infine, vi consigliamo di raggiungere Bruxelles che in questo periodo si trasforma in un incantevole scenario natalizio grazie a “Plaisirs d’Hiver”, uno degli eventi più attesi della stagione. Il mercatino si estende fino a Place de la Monnaie, Place Sainte-Catherine e al Marché aux Poissons, creando un percorso scintillante fatto di luci, profumi e musica.

Oltre 200 chalet in legno vi aspettano per offrirvi un mix irresistibile di artigianato locale, decorazioni natalizie e prodotti gastronomici provenienti da tutto il continente. Tra una tazza di cioccolata belga calda, patatine fritte croccanti con maionese e gaufres (waffles) ricoperti di zucchero, ogni angolo invita a una pausa di puro piacere. A rendere l’atmosfera ancora più magica contribuiscono la pista di pattinaggio coperta, la ruota panoramica e il suggestivo spettacolo di luci e suoni proiettato sulla Grand-Place.