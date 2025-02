Musei di Trieste: i 10 più interessanti da vedere in città

Trieste è una città di grande fascino e bellezza. In questa guida scopriremo quali sono i musei da non perdere durante un viaggio in città

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Trieste è una città unica nel suo genere, un crocevia di culture e influenze che nei secoli hanno plasmato la sua identità e l’hanno resa una delle città più affascinanti e raffinate nel Nord Italia, portavoce di una cultura secolare.

Porta d’accesso tra Oriente e Occidente, la città conserva un patrimonio storico e culturale straordinario, testimoniato dai numerosi musei che ne raccontano il passato e le tradizioni. Dal centro storico alle zone limitrofe, ecco una selezione dei musei da non perdere a Trieste.

Il Castello di Miramare

Simbolo della città e tra i monumenti più visitati della regione, il Castello di Miramare affascina ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. Costruito nel 1860 per volontà dell’Arciduca d’Austria Massimiliano, il castello si affaccia sul mare con la sua elegante architettura e i suoi interni sontuosi e pregiati. Al suo interno, inoltre, si possono ammirare gli arredi originali dell’epoca e gli oggetti appartenuti all’Arciduca. Da non perdere anche i giardini circostanti, un vero gioiello botanico, e il Castelletto, residenza temporanea della famiglia reale durante la costruzione del castello.

Il Museo della Risiera di San Sabba

Luogo della memoria e simbolo della resistenza, il Museo della Risiera di San Sabba sorge nell’ex lager nazista attivo tra il 1943 e il 1945. Unico campo di concentramento con forno crematorio in Italia, oggi la Risiera ospita un toccante museo che racconta le tragiche vicende delle vittime attraverso testimonianze, documenti e oggetti originali. Un luogo di riflessione che ricorda uno dei periodi più bui della storia europea.

Il Museo Revoltella

Il Museo Revoltella è il punto di riferimento per l’arte moderna a Trieste. Fondato dal barone Pasquale Revoltella, il museo conserva una vasta collezione di opere di artisti italiani e internazionali, tra cui Giovanni Fattori, Giuseppe De Nittis, Giorgio De Chirico e Lucio Fontana. Ospitato nell’opulento Palazzo Brunner, il museo è stato rinnovato negli anni Sessanta dall’architetto Carlo Scarpa, che ne ha esaltato la struttura con un elegante allestimento espositivo.

Il Museo Ferroviario di Campo Marzio

Un paradiso per gli appassionati di treni e archeologia industriale, il Museo Ferroviario di Campo Marzio ospita una collezione di locomotive storiche, modellini, fotografie e documenti che raccontano la lunga tradizione ferroviaria di Trieste. Il museo, gestito da volontari, permette di ammirare locomotive a vapore e carrozze d’epoca, offrendo al visitatore un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta dell’evoluzione del trasporto su rotaia.

Fonte: Getty Images

Il Museo di Storia Naturale

Il Museo di Storia Naturale di Trieste vanta una delle collezioni più ricche d’Italia nei campi della zoologia, botanica, mineralogia e paleontologia. Infatti, il pezzo forte del museo è “Antonio”, il più grande dinosauro completo mai ritrovato in Europa. Un luogo perfetto per gli amanti della natura e per le famiglie con bambini, grazie ai numerosi percorsi didattici e interattivi pensati per avvicinare i più piccoli al mondo della scienza.

Il Museo Sartorio

Ospitato in una splendida villa ottocentesca, il Museo Sartorio conserva una preziosa collezione di mobili, ceramiche, dipinti e manoscritti, tra cui gli straordinari disegni di Giambattista Tiepolo. L’atmosfera intima e raffinata della residenza storica permette a chi lo visita di immergersi nell’eleganza della Trieste d’altri tempi, rendendo il tour di questo piccolo ma interessante museo un’esperienza suggestiva e coinvolgente.

Il Museo d’Arte Orientale

Il Museo d’Arte Orientale è una perla nascosta nel cuore di Trieste, soprattutto per gli appassionati di Asia. La sua collezione comprende opere provenienti da Giappone, Cina e India, tra cui armature e armi samurai, preziose porcellane e una straordinaria raccolta di stampe giapponesi, tra cui la celebre “Onda” di Hokusai. Un viaggio nell’estetica e nella spiritualità dell’Estremo Oriente, dove viaggiare verso l’Asia senza passaporto.

Il Museo del Mare

Trieste e il mare hanno un legame indissolubile, non a caso perfettamente celebrato nel Museo del Mare. Situato in un edificio storico, il museo racconta la tradizione marittima della città attraverso modellini di imbarcazioni, strumenti di navigazione e documenti storici. Tra le curiosità esposte, spiccano i cimeli legati alla nave “Elettra” di Guglielmo Marconi, utilizzata dal celebre inventore per i suoi esperimenti sulla radio.

Fonte: Getty Images

Il Museo della Bora

Trieste è famosa per la sua bora, il vento impetuoso che soffia sulla città e ne caratterizza il clima, così tanto che in città gli è stato persino dedicato un museo ad hoc. Il Museo della Bora è un’esperienza unica che esplora il fenomeno atmosferico attraverso installazioni interattive, testimonianze e curiosità scientifiche. Un museo insolito e affascinante, che racconta la città da una prospettiva inedita.

Il Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez

Dedicato alla memoria della guerra con un messaggio di pace, il Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez raccoglie armi, divise, documenti e reperti legati ai conflitti mondiali. Grazie a postazioni multimediali e interattive, il museo offre un percorso coinvolgente che permette di comprendere meglio la realtà della guerra e l’importanza della pace, condizione da preservare senza dimenticare il passato.