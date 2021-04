Malta lancia la proposta: tre notti in hotel e un rimborso di 200 euro

editato in: da

Malta è pronta a riaprire ai turisti e lo farà dal prossimo 1° giugno. Dopo un anno terribile, dettato dalle restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus, l’isola vuole accogliere di nuovo i turisti internazionali e, per farlo, ha ideato una campagna di cashback dedicata proprio ai viaggiatori.

Chi, infatti, sceglierà di trascorrere qui le prossime vacanze estive potrà godere di una proposta interessante che consiste nel ricevere un incentivo in denaro destinato a tutti coloro che trascorreranno almeno tre notti negli alberghi della Repubblica di Malta. Si parla di un rimborso simbolico che varierà in base al livello di hotel prescelto, ma che prevede un massimo di 200 euro di cashback complessivo.

Un modo diverso per investire di nuovo nel turismo e, soprattutto, per aiutare gli hotel e un settore purtroppo messo in ginocchio da oltre un anno di blocchi dovuti alla pandemia. Vero, infatti, è che Malta è una destinazione molto popolare per i vacanzieri italiani, ma allo stesso tempo le regole e la voglia di mettersi in viaggio in tutta sicurezza significherà puntare soprattutto sulle mete di prossimità. Nel contempo, però, chi ha già fatto il vaccino potrebbe optare per mete più lontane ed esotiche per riprendersi il tempo perduto.

Anche per questo Malta ha pensato a un piano di rilancio significativo e allettante. Un’iniziativa che, per il ministro del Turismo Clayton Bartolo, permetterà all’isola dunque di essere più competitiva non appena ripartiranno i flussi stranieri, soprattutto visto che per Malta l’industria del turismo rappresenta oltre il 27% dell’economia del Paese.

Allo stesso tempo, “i protocolli Covid saranno implementati – assicura il ministro Bartolo – in modo che i visitatori possano essere rassicurati sul fatto che tutti i ristoranti, alloggi e fornitori di servizi rispetteranno i massimi livelli di igiene e sicurezza”.

Per usufruire del rimborso, occorrerà semplicemente prenotare per tempo la propria vacanza o il proprio weekend in una delle tante strutture ricettive presenti a Malta. Su Booking la scelta è infinita. I voli, infine, non mancheranno, proprio come i collegamenti via mare. Per l’estate 2021, infatti, saranno ben 20 gli aeroporti collegati con voli diretti a Malta mentre, oltre ai soliti classici traghetti, si aggiungeranno anche nuovi catamarani veloci di collegamento rapido.