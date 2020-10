Maldive: cercasi libraio a piedi nudi

editato in: da

Un annuncio da sogno che arriva da uno dei luoghi più belli del nostro mondo: alle Maldive sono alla ricerca di un libraio disposto a vivere sull’atollo di Baa.

Una proposta, questa, che realizzerebbe il sogno più grande degli amanti del mare, quello di vivere in un luogo esclusivo caratterizzato da sole, acque cristalline e panorami mozzafiato da osservare a tutte le ore del giorno.

“Un libraio a piedi nudi”, questa la ricerca partita dal Soneva Fushi, un resort a 5 stelle situato su uno degli atolli più celebri delle Maldive. All’interno della struttura, infatti, due anni fa, ha aperto la prima libreria del Paese tropicale riscuotendo un grandissimo successo.

Dopo il grande entusiasmo dell’apertura però, il negozio di libri è stato chiuso a causa dell’arrivo del Coronavirus. L’imminente apertura prevista a metà ottobre, ha fatto sì che la libreria iniziasse subito la ricerca del personale destinato ad accogliere e servire tutti gli amanti dei libri che arrivano in questo angolo di paradiso.

Se l’anno scorso, trovare personale qualificato non è stato un problema, quest’anno nessuno si è candidato per ricoprire il ruolo all’interno del negozi di libri e, anzi, l’ultimo dei librai, con l’avvento del Covid-19 ha scelto di tornare dalla sua famiglia lasciando un altro posto vacante.

L’Ultimate Library, questo il nome del negozio del Soneva Fushi, ora è alla ricerca di tre persone disposte a trasferirsi sull’isola e gestire l’unica libreria del Paese. Ma attenzione, c’è un requisito fondamentale da soddisfare: essere disposti a camminare e a lavorare a piedi nudi.

L’offerta di lavoro partirebbe da ottobre e durerebbe fino a Pasqua 2021 ed è rivolta agli amanti dei libri, persone in grado di saper consigliare le letture perfette per gli ospiti del resort, e non solo. Ai candidati che intendono aggiudicarsi il posto di lavoro alle Maldive è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, e una particolare predisposizione nei confronti della letteratura.

Inoltre, la persona scelta dovrà aggiornare il blog dell’Ultimate Library raccontando la vita, e le giornate, di un libraio a piedi nudi con la vista più bella di sempre.