Maenza, il magico borgo del Lazio con le case a 1 euro

10 borghi italiani che stanno vendendo le loro case a 1 euro

Piccole casette arrampicate sul versante di una collina, nel cuore di rigogliose campagne e boschi lussureggianti: questo è il borgo di Maenza, un luogo davvero magico dove ora è possibile acquistare casa ad appena 1 euro. È uno dei paesini del Lazio che ha deciso di aderire a questa iniziativa, volta a ripopolare antichi centri storici quasi disabitati.

Ma Maenza è speciale. Il borgo non ha mai vissuto una fase di spopolamento, sebbene nel corso degli anni molte persone abbiano deciso di lasciare la quiete della campagna per le innegabili comodità della città. Qui si è sempre mantenuto un certo equilibrio: se tanti abitanti hanno abbandonato il paese, molti sono invece giunti da fuori proprio per la tranquillità che vi si respira. Tuttavia, il desiderio di portare una ventata d’ossigeno fresco tra le strette viuzze del suo centro storico ha spinto le autorità a mettere in vendita alcune delle casette più antiche alla cifra simbolica di 1 euro.

Vecchie proprietà ormai fatiscenti sono dunque finite sul mercato, e possono essere acquistate a patto che entro 3 anni vengano ristrutturate. Per garantire l’esecuzione delle opere necessarie a rendere gli immobili abitabili, è richiesto il deposito di una cauzione di 5mila euro, che verrà restituita al termine dei lavori. Si tratta senza dubbio di un investimento molto interessante, soprattutto nell’ottica di un mondo sempre più improntato allo smart working: cosa c’è di più rilassante che non trovarsi a lavorare da casa, se quest’ultima si trova in un luogo immerso nella natura?

Maenza è un borgo davvero affascinante e ricco di storia, che affonda le sue radici in secoli lontani. Antiche civiltà pastorali trovarono qui rifugio durante le invasioni germaniche, e pian piano quello che nacque come un minuscolo villaggio si trasformò in un luogo di rara bellezza. Molte sono le testimonianze dell’intricato passato del paesino. A partire dal Castello Baronale, eretto sulle spoglie di una piccola torre di avvistamento sino a diventare una residenza di gran fascino. Al suo interno, oggi si tengono concerti musicali e rassegne di ogni tipo, durante i quali è possibile ammirare gli antichi fasti delle sale riccamente arredate.

Molto affascinante è anche la piazza coperta che si trova a due passi da Porta Maggiore, uno degli accessi al borgo: si narra che venne costruita per accogliere i viandanti giunti alle soglie di Maenza troppo tardi, quando ormai le sue porte erano chiuse per la notte. Mentre in Piazza del Duomo si trova la splendida chiesa di Santa Maria Assunta, un delizioso edificio in stile neoclassico i cui campanili svettano imponenti al di sopra dell’intero paese.

Maenza, proprio come molti altri borghi italiani, entra dunque nella scia delle località che hanno aderito all’iniziativa Case a 1 euro. Da Sambuca di Sicilia ad Oyace, in Valle d’Aosta, decine di antichi paesini stanno tornando a vivere grazie a questo progetto, che è stato a lungo celebrato anche dai media stranieri.