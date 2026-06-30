Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La meravigliosa Cala di Santa Maria

Giugno è il mese che dà il benvenuto all’estate, quando le giornate si allungano, le temperature invitano a partire e la voglia di scoprire nuovi luoghi cresce insieme ai primi programmi per le vacanze. dai paradisi italiani nascosti, passando per piscine naturali dove fare il bagno in Italia, luoghi culturali sorprendenti e classifiche che fanno sognare una nuova vita all’estero, ma anche notizie che hanno emozionato i nostri lettori, ecco i luoghi che più avete amato nel corso del mese.

Isola di Santa Maria, il paradiso nel cuore del Mediterraneo

Uno dei luoghi più letti e amati dai nostri lettori è stato un angolo di Sardegna dove il tempo sembra essersi fermato: l’Isola di Santa Maria, nell’Arcipelago di La Maddalena, ha conquistato tutti con le sue spiagge di sabbia chiarissima, le acque cristalline e un’atmosfera di pace sempre più rara nel Mediterraneo. Tra antichi resti monastici, sentieri che conducono a fari panoramici e calette da sogno, questo piccolo paradiso è la meta ideale per chi cerca la Sardegna più autentica e incontaminata.

Qui il nostro articolo: Un frammento di Paradiso nel bel mezzo del Mediterraneo: l’Isola di Santa Maria è un sogno che si avvera

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Fiume Shala, la Thailandia d’Albania

C’è un angolo d’Europa che sembra uscito da una cartolina tropicale e si trova a poche ore di volo dall’Italia. È il fiume Shala, soprannominato la “Thailandia d’Albania“, che incanta con acque turchesi, canyon spettacolari, pareti rocciose alte oltre 300 metri e una suggestiva navigazione sul lago di Koman. Un luogo ancora poco conosciuto, dove la natura più selvaggia dei Balcani incontra antiche tradizioni montane e panorami che sembrano appartenere a un altro continente.

Qui il nostro articolo: Un vero e proprio paradiso nascosto tra le montagne: il fiume Shala, la Thailandia d’Albania

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I Paesi migliori dove trasferirsi in pensione

Per chi sogna una nuova vita dopo il lavoro, il Retirement Abroad Index 2026 disegna una mappa chiara delle destinazioni più adatte ai pensionati che vogliono trasferirsi all’estero senza rinunciare a qualità della vita e sostenibilità economica. A guidare la nuova classifica sono le Filippine, grazie a costi contenuti e un sistema sanitario privato efficiente nelle principali città come Manila e Cebu.

Subito dietro si posizionano Thailandia e Colombia, due realtà molto diverse, ma accomunate da un equilibrio tra spese mensili accessibili e servizi solidi per gli espatriati, mentre il Portogallo resta la destinazione europea più competitiva, soprattutto fuori dai grandi centri urbani. A chiudere la top 5 ci sono Sudafrica e Sri Lanka, apprezzati per il basso costo della vita e la semplicità delle procedure di residenza.

Qui il nostro articolo: Svelati i migliori Paesi al mondo dove trasferirsi in pensione nel 2026: la nuova classifica

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Fiumi e piscine naturali dove nuotare d’estate in Italia

Dalle acque smeraldine del Friuli ai canyon segreti della Sicilia, il wild swimming in Italia è un trend di viaggio che attraversa tutto lo Stivale alla ricerca di fiumi e piscine naturali dove fare rinfrescanti bagni durante l’estate. Nel Nordest, tra torrente Palar, Arzino e Natisone, si nuota in vasche naturali immerse in vallate incontaminate, mentre in Piemonte e tra Emilia e Liguria il Trebbia e l’Enza regalano spiagge di ghiaia bianca e pozze cristalline.

Scendendo lungo l’Appennino, il Santerno con la Cascata di Moraduccio, il Montone e il Bidente trasformano il paesaggio in una sequenza di salti e laghetti naturali, fino ad arrivare al cuore dell’Umbria con il Nera e le sue acque profondissime e trasparenti. Il viaggio si chiude al Sud e nelle isole, tra le gole dell’Albegna, i Canaloni del Farma e le meraviglie siciliane di Cavagrande del Cassibile e Pantalica.

Qui il nostro articolo: Wild swimming in Italia, i fiumi e le piscine naturali più belle dove nuotare d’estate

Lorenzo Calamai

I luoghi culturali più belli del pianeta

Dai musei futuristici alle biblioteche nate dal recupero di edifici esistenti, fino a padiglioni destinati a una seconda vita, gli Architizer A+Awards 2026 hanno premiato un nuovo modo di concepire l’architettura. Il viaggio tra i vincitori di quest’anno porta alla scoperta di straordinari luoghi culturali sparsi nel mondo, dove design, sostenibilità e rispetto del paesaggio si fondono per creare le nuove meraviglie da inserire nel prossimo emozionante itinerario di viaggio.

Alcuni esempi? Lo spettacolare Zayed National Museum di Abu Dhabi, il Padiglione dell’Uzbekistan progettato per rinascere come biblioteca, la piazza galleggiante AquaPraça in Brasile o la Saint-Hyacinthe Library in Canada.

Qui il nostro articolo: I migliori luoghi culturali al mondo: viaggio tra le nuove meraviglie rare dell’architettura

Ufficio Stampa

La notizia che non volevamo sentire: addio alla quercia legata a Robin Hood

Non ci sono state soltanto destinazioni da sogno e paesaggi mozzafiato tra gli articoli più letti di giugno. A colpire profondamente i nostri lettori è stata anche una notizia che avremmo preferito non raccontare: l’addio alla Major Oak, la quercia millenaria della foresta di Sherwood, legata da secoli alla leggenda di Robin Hood.

Dopo oltre mille anni di vita, il celebre albero ha ceduto agli effetti combinati del cambiamento climatico e dell’enorme pressione del turismo. Una perdita simbolica che ricorda quanto anche i monumenti naturali più iconici siano fragili e quanto sia urgente proteggerli, affinché storie come questa non si ripetano.

Qui il nostro articolo: Addio alla millenaria quercia di Sherwood, simbolo della leggenda di Robin Hood