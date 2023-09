Nota per essere una delle più antiche città francesi,è un vivace centro culturale e artistico adagiato tra le pianure di Limagne, dove si snoda l'imponente catena vulcanica della Chaîne des Puys . La cima più importante è quella del vulcano dormiente Puy de Dôme, che si scorge in lontananza dalla città e offre molte occasioni avventurose per gli amanti della natura.