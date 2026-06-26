Un vero e proprio paradiso nascosto tra le montagne: il fiume Shala, la Thailandia d’Albania

Un percorso segreto svela il volto più selvaggio dei Balcani, conducendo i viaggiatori tra canyon remoti e tradizioni millenarie custodite dalle montagne

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Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

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Un vero e proprio paradiso nascosto tra le montagne: il fiume Shala, la Thailandia d’Albania
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Gli incredibili colori del Fiume Shala

Non c’è bisogno di fare quasi 9.000 km per rilassarsi in Thailandia, basta affrontarne solo 600 (più o meno), quelli che servono per arrivare in Albania. Tra le vette del Paese, infatti, si nasconde il fiume Shala, che per via della somiglianza incredibile con i faraglioni di Phi Phi Islands ha guadagnato questo soprannome. Eppure questo posto possiede un’identità fiera, legata a doppio filo alla storia delle tribù montanare dei territori di Dukagjin.

Le acque sfoggiano sfumature turchesi che sembrano davvero appartenere a un arcipelago tropicale, mentre tutto intorno dominano rocce bianche, boschi fitti e versanti modellati dal tempo. Lumi i Shalës, questo il nome in lingua locale, attraversa uno dei territori più spettacolari delle Alpi Albanesi prima di raggiungere il bacino artificiale di Koman. L’ultimo tratto è racchiuso da una stretta gola calcarea e rappresenta il cuore della visita: qui il fiume assume colori cangianti, in grado di virare dal verde smeraldo al blu intenso secondo la luce della giornata.

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