Le acque sfoggiano sfumature turchesi che sembrano davvero appartenere a un arcipelago tropicale, mentre tutto intorno dominano rocce bianche, boschi fitti e versanti modellati dal tempo. Lumi i Shalës , questo il nome in lingua locale, attraversa uno dei territori più spettacolari delle Alpi Albanesi prima di raggiungere il bacino artificiale di Koman. L’ultimo tratto è racchiuso da una stretta gola calcarea e rappresenta il cuore della visita: qui il fiume assume colori cangianti, in grado di virare dal verde smeraldo al blu intenso secondo la luce della giornata.

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Origine e formazione del fiume Shala

Il fiume Shala nasce nei pressi di Okol, ai piedi del massiccio della Radohina, uno dei rilievi più imponenti delle Alpi Albanesi. Sorgenti alimentate dallo scioglimento della neve, precipitazioni abbondanti e infiltrazioni sotterranee danno vita a un corso d'acqua lungo circa 37 km, diretto verso il sistema idrografico del Drin.

L'intera valle racconta milioni di anni di trasformazioni geologiche. Gran parte delle montagne circostanti presenta una composizione calcarea, materiale particolarmente sensibile all'azione dell'acqua. Goccia dopo goccia, stagione dopo stagione, il fiume ha inciso la roccia scavando gole profonde, pareti ripidissime e cavità naturali. L'erosione ha modellato anche il letto fluviale, oggi ricoperto da ciottoli levigati trasportati lentamente dalla corrente.

L'acqua mantiene una limpidezza eccezionale grazie alla filtrazione naturale attraverso le rocce carbonatiche. Minerali disciolti, profondità variabile e rifrazione della luce contribuiscono alla spettacolare tavolozza cromatica che rende celebre questo angolo d'Albania. Nelle ore mattutine prevalgono riflessi verde smeraldo, mentre il sole alto accentua tonalità turchesi e blu intenso.

Un altro elemento ha contribuito alla fama del luogo: negli anni '70 il corso inferiore del fiume venne collegato al grande bacino artificiale di Koman, creato lungo il Drin per alimentare una delle principali centrali idroelettriche del Paese. Il lago, nato dall'intervento umano, finì per amplificare il fascino naturale dell'area. Pareti montuose altissime si specchiano sull'acqua calma, creando uno dei percorsi lacustri più scenografici dei Balcani.

Per secoli queste vallate rimasero territorio di piccoli villaggi montani dediti alla pastorizia e all'agricoltura. L'isolamento geografico favorì la conservazione di tradizioni molto antiche, ancora vive nelle comunità delle Alpi Albanesi. Case in pietra, tetti in scandole lignee, terrazzamenti agricoli e sentieri utilizzati dai pastori raccontano una cultura profondamente legata alla montagna.

Cosa fare e cosa vedere

Gran parte delle escursioni raggiunge il tratto finale del fiume Shala, quello racchiuso nel canyon prima dell'incontro con il lago di Koman. Barca dopo barca, la navigazione rallenta davanti a una spiaggia di ciottoli chiari che segna l'inizio della giornata. Il primo impulso porta verso l'acqua, ma è bene sapere che le temperature basse accompagnano anche l'estate, conseguenza diretta dell'origine montana del fiume. Un bagno restituisce subito la sensazione di trovarsi in un ambiente ancora dominato dalla forza della natura.

Piattaforme in legno, piccoli pontili e passerelle consentono di raggiungere diversi punti panoramici lungo la riva. Bastano pochi passi perché la prospettiva cambi completamente: riflessi sempre diversi trasformano il colore dell'acqua nel giro di pochi minuti, mentre le pareti calcaree sembrano restringere il cielo sopra la valle.

Piccole strutture familiari propongono cucina tradizionale albanese preparata con ingredienti del territorio. Formaggi di montagna, trote d'acqua dolce, carne alla griglia, verdure dell'orto e pane appena sfornato raccontano sapori semplici, legati alla vita delle vallate alpine. Chi desidera prolungare l'esperienza può scegliere una delle guesthouse affacciate sul fiume.

Al tramonto, invece, i rumori delle imbarcazioni lasciano spazio allo scorrere dell'acqua, mentre le montagne assumono sfumature dorate che lentamente virano verso il blu della sera. Anche gli appassionati di fotografia trovano scorci spettacolari praticamente lungo tutto il percorso.

E il merito è anche delle pareti rocciose (alte oltre 300 metri) che fanno da quinta naturale a un paesaggio nel quale acqua, boschi e pietra dialogano senza interruzioni. Infine, sappiate che nessun elemento artificiale domina la scena, caratteristica sempre più rara lungo gli itinerari turistici europei.

Dove si trova e come arrivare

Il fiume Shala appartiene alla contea di Scutari, nell'Albania settentrionale. La sorgente si sviluppa tra le montagne vicine al villaggio di Theth, quasi al confine con il Montenegro, mentre il tratto visitabile coincide con la confluenza nel lago di Koman. Gran parte dei viaggiatori raggiunge prima Scutari, principale porta d'accesso verso le Alpi Albanesi. Da qui una strada di montagna porta fino al terminal di Koman dopo circa 2 ore di viaggio. Gli ultimi chilometri richiedono attenzione per via del fondo irregolare presente in alcuni punti.

Dal molo iniziano le partenze delle piccole imbarcazioni turistiche. La traversata sul lago dura mediamente tra 45 minuti e 1 ora, variabile secondo il tipo di barca e le condizioni dell'acqua. L'itinerario rappresenta già una delle attrazioni principali: pareti ricoperte di vegetazione scendono direttamente verso il bacino, regalando scorci che ricordano i grandi fiordi pur mantenendo un'identità profondamente balcanica.

Alcuni collegamenti partono anche da Fierza, lungo l'estremità settentrionale del lago, anche se questa soluzione risulta meno utilizzata rispetto al terminal di Koman. La stagione ideale, invece, coincide con il periodo compreso tra aprile e ottobre, fase dell'anno durante la quale servizi turistici, escursioni e strutture ricettive lavorano con maggiore continuità. Giugno e settembre regalano spesso equilibrio perfetto tra clima gradevole, colori intensi e affluenza più contenuta.

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La visita al fiume Shala lascia un'impressione difficile da spiegare soltanto attraverso le fotografie. Acqua trasparente, montagne maestose, silenzi profondi e luce che cambia continuamente costruiscono uno scenario in grado di sorprendere anche chi conosce già molti angoli dei Balcani.