Sul lago più bello d’Italia sta per nascere l’alloggio dei sogni

Fonte: Ufficio stampa Cape of Senses Cape of Senses, un balcone naturale sul Lago di Garda

L’Italia è un Paese meraviglioso, e anche quando crediamo di aver visto tutto, di averlo esplorato e girato in lungo e in largo, lui torna a sorprenderci con visioni mozzafiato ed esperienze inedite e straordinarie tutte da vivere e condividere.

Ed è proprio di una nuova esperienza che si può vivere nel BelPaese che oggi vogliamo parlarvi. Un’avventura attesa da 20 anni che ci conduce in uno dei luoghi più belli, affascinanti e suggestivi del nostro stivale.

Ci troviamo al cospetto del Lago di Garda, il più grande d’Italia. Lo specchio d’acqua che offre scorci mozzafiato e visioni fiabesche e idilliache che ci ricordano quanto è bello il Paese che abitiamo. È proprio qui, in una posizione strategica che offre una vista diretta e mozzafiato sul grande lago, che sta per nascere l’alloggio dei sogni.

Un balcone naturale sul lago di Garda

Il nostro viaggio di oggi ci porta ad Albisano, una frazione del comune di Torri del Benaco, in Veneto, che si snoda sulla sponda est dello straordinario Lago di Garda. È qui che dopo vent’anni sta per essere realizzato un sogno che si chiama SPA-Hideaway Cape of Senses.

Per scoprire la storia di quello che diventerà l’alloggio dei sogni a partire dal prossimo luglio, dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo, e tornare a quando la famiglia Margesin di Lana decise di realizzare un hotel unico e diverso da tutti gli altri. Ci sono voluti anni, venti per l’esattezza, per trovare il luogo giusto, quello che si sarebbe trasformato in un’esperienza unica e incredibile all’insegna della grande bellezza.

Alla fine il posto è stato scelto, e i lavori per la costruzione di SPA-Hideaway Cape of Senses sono iniziati proprio ad Albisano. Qui, sopra Torri del Benaco, e posto a 200 metri di altezza, sta per inaugurare una struttura ricettiva con vista mozzafiato sul Lago di Garda. Un balcone naturale fatto di paesaggi idilliaci e scorci mozzafiato che permetterà ai viaggiatori di vivere un’esperienza straordinaria.

Fonte: Ufficio stampa Cape of Senses

Un’esperienza esclusiva sul Lago di Garda

Esclusiva, unica e di lusso: è questa l’esperienza che a partire dal prossimo 8 luglio tutti i viaggiatori potranno vivere all’interno del nuovo SPA-Hideaway Cape of Senses. Un hotel a cinque stelle che, come il nome stesso suggerisce, si è posto l’obiettivo di garantire agli ospiti un’esperienza sensoriale da vivere e condividere in un paesaggio d’eccezione, quello del Lago di Garda.

La struttura ricettiva, che si snoda su 15000 metri quadrati di superficie, ospiterà 55 suite, una spa, 3 piscine e due ristoranti. Tutto intorno, invece, si snoda quello che è un balcone naturale che garantisce una vista totale sul meraviglioso specchio d’acqua nostrano a ogni ora del giorno e della notte.

La struttura, destinata solo a ospiti con un’età maggiore di 14 anni, è dotata di ogni comfort e pensata nei minimi dettagli. Gli esterni, così come gli interni delle suite, sono stati ideati nel rispetto dell’ambiente e sono volti a garantire sostenibilità e minimo impatto nei confronti della meravigliosa cornice naturale in cui l’hotel è inserito. Gli alloggi perpetueranno il dialogo con la natura anche attraverso l’utilizzo di materiali naturali e colori essenziali.

Come anticipato, il nuovo hotel a 5 stelle vanta per i propri ospiti un’offerta di lusso. Ma il vero lusso sarà quello di poter sostare in mezzo alla natura in quello che assomiglia in tutto e per tutto a un suggestivo palcoscenico a picco sul Lago di Garda.