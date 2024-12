Presepe vivente di Nuvolera, date e info: il programma

Il programma, la storia e le curiosità del presepe vivente di Nuvolera in provincia di Brescia: un'esperienza magica da non perdere a Natale

Il Presepe Vivente di Nuvolera

Come ogni anno, il presepe vivente di Nuvolera torna con il consueto appuntamento, ed è tra i presepi viventi più famosi in Italia. Siamo in un piccolo paesino del territorio bresciano: durante il Santo Natale, è qui che viene programmato il presepio vivente sin dal 1994. Le informazioni, le date e il programma completo da conoscere, per non perdersi nulla, inclusa la tradizionale fiaccolata con i Re Magi: un cammino spirituale e magico.

Storia del presepe vivente di Nuvolera

Oltre ai mercatini natalizi, che indubbiamente riscaldano il cuore e l’anima, durante il periodo natalizio abbiamo una tradizione antica quanto importante da celebrare, che è quella del presepe. Ma in questo caso parliamo dei presepi viventi in Italia, ed esattamente a Nuvolera: un’esperienza immersiva della sacra rappresentazione della natività.

Da quanti anni si tiene il presepe vivente di Nuvolera? Parecchi, in realtà, ed è uno dei più rinomati in Italia: una piccola comunità che, come racconta il sito, per gioco o per sfida, nel lontano 1994, ha scelto di organizzare un presepio vivente, e da allora le persone del posto si sono sempre impegnate per rappresentare la natività.

Sono passati decenni dalla prima rappresentazione, in cui molti hanno fatto la propria parte per realizzare le capanne dei mestieri, dal fabbro al calzolaio, fino al panettiere e molto altro. Il terreno (circa 5.000 mq) viene curato ogni anno da un gruppo di volontari, e il presepe di Nuvolera è una realtà importante per il territorio. Con il tempo, si è rinnovato: prima dell’ingresso è presente oggi un’oasi.

Sono previsti ben otto appuntamenti: il presepe vivente di Nuvolera si tiene nei giorni tradizionali come il Natale, a Santo Stefano, il 1° gennaio 2025 e per l’Epifania, ma non solo. Di seguito, segniamo anche gli orari, inclusi quelli della fiaccolata e dell’ultima rappresentazione, che è prevista per il 12 gennaio 2025.

25 dicembre 2024 dalle ore 15.30 alle 18.00;

dalle ore 15.30 alle 18.00; 26 dicembre 2024 dalle ore 14.30 alle 18.00;

dalle ore 14.30 alle 18.00; 29 dicembre 2024 dalle ore 14.30 alle 18.00;

dalle ore 14.30 alle 18.00; 1° gennaio 2025 dalle ore 14.30 alle 18.00;

dalle ore 14.30 alle 18.00; 4 gennaio 2025 dalle ore 19.00 alle 21.00 (fiaccolata);

dalle ore 19.00 alle 21.00 (fiaccolata); 5 gennaio 2025 dalle ore 14.30 alle ore 18.00;

dalle ore 14.30 alle ore 18.00; 6 gennaio 2025 dalle ore 14.30 alle 18.00;

dalle ore 14.30 alle 18.00; 12 gennaio 2025 dalle ore 14.30 alle 18.00 (ultima rappresentazione).

Dove si trova e come raggiungere il presepe vivente di Nuvolera

Il presepe vivente di Nuvolera si trova in provincia di Brescia: per arrivare sul posto, la prima cosa da non fare è seguire le indicazioni per la sponda orientale del Lago di Garda (altrimenti ci ritroveremo a Desenzano sul Garda). Dobbiamo invece proseguire, in auto, per il casello di Brescia Est dell’autostrada A4 Milano-Venezia, per poi proseguire per Salò e la sponda occidentale del Lago di Garda. Da Brescia, Nuvolera dista circa 20 km in auto, mentre da Milano circa 100 km. Brescia è ovviamente ben collegata anche in bus a Nuvolera, ma consigliamo di propendere per un giro in auto.

Il programma del presepe vivente di Nuvolera

Fonte: Getty Images

Il programma del presepe vivente di Nuvolera è arricchito anche dalla tradizionale fiaccolata, che si tiene sabato 4 gennaio dalle 19 alle 21: i Re Magi, in questo caso, partono dalla Chiesa Parrocchiale, per poi raggiungere insieme ai presenti il presepio. E proprio qui è in previsione la celebrazione della Santa Messa. La particolarità del presepe è che si snoda attraverso le capanne ben realizzate, con il sentiero che porta fino al Castello di Erode, lungo la collina, e ad attenderci c’è la Grotta della Natività. Un’esperienza magica.