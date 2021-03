Lady Gaga in Italia per girare il film “House of Gucci”: tutte le location

editato in: da

Lady Gaga è in Italia per girare il film “House of Gucci”, il nuovo film di Ridley Scott che uscirà a novembre, dedicato al delitto Gucci in cui lady Germanotta interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, imprenditore e presidente dell’omonima griffe.

Paparazzata prima nelle vie del centro di Roma, la nostra meravigliosa Capitale d’Italia è solo uno dei tanti set italiani. Altre riprese, infatti, saranno effettuate tra Milano, Firenze e il Lago di Como, ma ci sono anche altre chicche qua e là. Non solo i set del film sono già stati presi d’assalto dai fan, ma anche i luoghi in cui soggiorna la star.

Ma andiamo per ordine. Durante le “vacanze romane” Lady Gaga ha deciso di alloggiare in un lussuoso attico del centro città con una magnifica vista sui Fori Imperiali.

Alloggio superlusso anche sul Lago di Como, gli altri attori del cast, che non sono da meno, Al Pacino, Robert De Niro, Jared Leto, Adam Driver e Jeremy Irons, hanno scelto di soggiornare in una location suggestiva come Villa d’Este a Cernobbio, l’hotel che ha accolto i più influenti personaggi al mondo, regnanti, presidenti, premi Nobel, guru dell’economia e della finanza mondiali, industriali, stilisti e pop star internazionali.

Diversa la scelta dell’attrice-cantante, che soggiorna, invece, a Villa Cima, una splendida dimora di 650 metri quadri costruita nel 1815 e completamente rinnovata nel 2019, l’unica sulle sponde del lago, a pochi passi dall’Edificio del Cardinale. Venne fatta erigere da Carolina di Brunswick, principessa del Galles e futura regina d’Inghilterra, per ospitare il Conte e la Contessa Pino, precedenti proprietari di Villa d’Este. Da qui la vista del lago lascerà ricordi indelebili a Miss Gaga.

Sono i Comuni di Lenno e di Ossuccio a ospitare le riprese, in particolare l’interno di Villa Balbiano, una dimora storica che fu costruita, al termine del XVI secolo, dal cardinale Tolomeo Gallio e ristrutturata nel XVIII secolo tanto che oggi è sede di matrimoni da favola. A qualcuno il suo nome suonerà familiare: è qui che la regina del twerking Elettra Lamborghini è convolata a nozze con il suo Afrojack.

Ma ci sono anche i Comuni di Dervio e Mandello del Lario, dove è ambientata una bellissima scena a bordo di auto vintage che corrono veloci lungo la Strada provinciale 72.

A Milano, sede della maison Gucci, la Galleria Vittorio Emanuele II è già stata transennata per le riprese del film, ma essendo la città centrale nella trama – Maurizio Gucci fu assassinato a Milano nel 1995 all’uscita dal suo palazzo di corso Venezia 38 – sono tante le location che vedremo, tra i giardini di Porta Venezia e il “quadrilatero della moda” ma anche nei pressi dell’Università Statale, in via Festa del Perdono.

Tra le location inaspettate c’è la nota meta sciistica di Gressoney, in Valle d’Aosta. Le scene sono state girate tra le nevi valdostane di Saint-Jean e La-Trinité, dove Lady Gaga e Adam Driver (nel ruolo del marito) si sono scattati dei selfie da postare sul profilo Instagram ufficiale del film (Theguccimovie). Tuta da ci rosso fuoco, colbacco di visone, pelliccia di cincillà: l’attrice sfoggia le mise invernali più lussuose della signora Reggiani.