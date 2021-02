Lady Gaga e la casa a Roma con affaccio sui Fori Imperiali

editato in: da

Mesi di incredibili novità per la cantante e attrice Lady Gaga. Infatti, dopo aver eseguito in maniera sublime l’inno nazionale all’inaugurazione della Presidenza Biden, è ora atterrata in Italia per girare un film e più precisamente nella splendida Roma, dove è stata paparazzata nelle vie del centro con capelli castani, mascherina nera con borchie, occhiali scuri e abito maculato.

E la meravigliosa Capitale d’Italia sarà solo il primo dei tanti set italiani del nuovo film di Ridley Scott dedicato al delitto Gucci. Un lungometraggio in cui Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, imprenditore e presidente dell’omonima casa di moda. Altre riprese, infatti, verranno effettuate tra Milano, Firenze e il lago di Como.

Durante queste “Vacanze Romane” Lady Gaga ha deciso di alloggiare in un lussuoso attico al centro della città con una magnifica vista sui Fori Imperiali. E in questi giorni si sono susseguite diverse ipotesi su quale fosse la straordinaria dimora scelta dalla cantante.

Inizialmente, si parlava della villa originale del Marchese del Grillo in cui abitò anche l’artista Guttuso. Tuttavia, il programma non sembra essere andato a buon fine. Ciò non toglie che la star mondiale abbia scelto comunque una dimora con affaccio su uno dei luoghi più suggestivi della Capitale d’Italia e non solo.

Del resto, l’area dei Fori Imperiali rappresenta una delle aree archeologiche e storiche più famose e contemporaneamente affascinanti di tutto il mondo. Basti pensare alla passeggiata che parte dal Colosseo per finire a Piazza Venezia che lascia a bocca aperta ed emoziona anche il turista più esperto.

Una serie di piazze monumentali costruite, principalmente, dagli imperatori Cesare e Augusto in meno di 2 secoli. E, seppur un insieme di resti, porzioni e frammenti, questi riescono ancora a donare l’idea di grandezza e di importanza che ha avuto per tanti secoli questa zona d’Italia.

Del Foro di Cesare, per esempio, restano ancora alcune colonne e il podio relativi al tempio di Venere, nonché porzioni dei colonnati e dei portici che delimitavano la piazza e numerosi frammenti architettonici sparsi in tutta l’area.

Mentre del Foro di Augusto sono tutt’oggi apprezzabili i cospicui resti del tempio, con il suo splendido colonnato di ordine corinzio, l’intera esedra settentrionale e buona parte dell’esedra meridionale.

Ma queste sono solo due sezioni dello straordinario panorama di cui potrà godere Lady Gaga dal suo attico con affaccio sui Fori Imperiali. Ma pensandoci bene ci pare il minimo, del resto questa talentuosissima artista dalle origini italiane (di cui va sempre fiera), non poteva di certo scegliere un luogo meno significativo, importante ed eterno per il suo soggiorno romano.