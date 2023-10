“Itinerari Guerciniani”, sulle orme di un incredibile artista

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: Ufficio Stampa

Al via il nuovo progetto diffuso degli “Itinerari Guerciniani“per celebrare il grande maestro della pittura barocca Giovanni Francesco Barbieri detto “il Guercino“, nato a Cento nel 1591.

L’iniziativa, nata da una volontà tra Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Cento, Regione Emilia-Romagna e altri importanti partner, mira ad avviare un percorso di valorizzazione territoriale del genio di origine centese come simbolo di un territorio custode di un patrimonio artistico di eccezionale rilevanza, destinato a permanere nel tempo.

Gli “Itinerari Guerciniani”, dove l’arte del Maestro vive e splende ancora oggi

L’iniziativa è accompagnata da due significative occasioni atte a divulgare la conoscenza del Guercino: la riapertura al pubblico a novembre 2023 della Civica Pinacoteca di Cento “Il Guercino“, con il riallestimento delle opere dell’artista in essa conservate, dopo l’inagibilità a seguito del sisma del 2012, e la mostra Guercino nello studio presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna dal 28 ottobre 2023, a cura di Barbara Ghelfi e Raffaella Morselli in collaborazione con lo staff del museo.

Gli “Itinerari Guerciniani” si declineranno poi in una serie di itinerari, connessioni culturali, progetti e mete turistiche che da Bologna raggiungeranno numerosi siti dell’Emilia-Romagna: grazie al coinvolgimento delle svariate realtà territoriali che conservano opere di Guercino, della sua bottega e di artisti che furono influenzati dalle sue opere, saranno proposti public program, percorsi di visita, laboratori ed esperienze culturali rivolte a differenti pubblici, dai cittadini delle comunità locali al pubblico di prossimità fino ai turisti, che resteranno a disposizione in via permanente.

Evento inaugurale della programmazione diffusa è il progetto espositivo Guercino e i suoi allievi. Dalle ‘teste di carattere’ ai ritratti allestita nella maestosa Sala Urbana delle Collezioni Comunali d’Arte dall’8 ottobre al 26 novembre 2023.

Promossa dai Musei Civici d’Arte Antica del Settore Musei Civici Bologna, grazie ai prestatori ASP Città di Bologna: La Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili e UniCredit Art Collectiondi Palazzo Magnani, Bologna, la mostra a cura di Silvia Battistini desidera approfondire alcuni aspetti della produzione del maestro e degli artisti che si formarono presso di lui e la sua bottega.

Le prime attività in programma

La serie di iniziative e itinerari per scoprire le opere del Guercino dislocate sul territorio emiliano-romagnolo (dove la sua arte splende ai vertici della pittura barocca del Seicento europeo) vede tra le prime attività in programma: