Dove andare nei dintorni di Bologna: idee per gite fuori porta

Storica e moderna, vivace città d’arte e universitaria, terra di grandi artisti, Bologna è una meta imperdibile per il suo centro storico di impronta medievale tra i più estesi e meglio conservati in Europa e i circa 40 chilometri di portici dichiarati Patrimonio Unesco.

In tanta bellezza, anche i suoi dintorni non sono da meno, infatti i borghi nei pressi de La Dotta sono perfetti per una gita fuori porta a poca distanza dal capoluogo emiliano: ecco, allora, una selezione di tappe da mettere in lista se volete fare una gita fuori porta nei dintorni di Bologna.

Zola Pedrosa, patria della mortadella

A una decina di chilometri dal centro bolognese, Zola Pedrosa è la porta della Valle del Samoggia, tra colline e pianura, attraversata dal torrente Lavino.

I suoi fiori all’occhiello? I musei di arte moderna e contemporanea e le sontuose ville del Seicento e Settecento abbracciate da giardini e parchi tra cui spiccano Palazzo Albergati, uno degli esempi più pregevoli dell’architettura barocca in Italia e Villa Edvige Garagnani, graziosa dimora borghese per la villeggiatura, oggi sede dell’Ufficio Informazioni Turistiche e del Centro Studi “Ville Bolognesi”.

Ma non è tutto: Zola Pedrosa è la patria della “Mortadella Bologna“, riconosciuta dal 1998 a livello europeo quale “Indicazione Geografica Protetta (IGP)”: ogni anno, in paese si svolge “Mortadella Please”, evento dedicato a una delle eccellenze della cucina bolognese.

San Marino di Bentivoglio

San Marino di Bentivoglio, frazione del comune di Bentivoglio, a circa metà strada tra Bologna e Ferrara, ospita dal 1973 il Museo della Civiltà Contadina nell’ottocentesca Villa Smeraldi: sono oltre 2000 metri quadri di esposizione e 4 ettari di parco che consentono di scoprire una testimonianza unica sulla vita e sul lavoro nelle campagne tra l’Ottocento e il Novecento (la sezione incentrata sulla canapa è la più significativa in Italia).

Nel 2003, è stata inoltre inaugurata la biblioteca-sala lettura del Museo che conserva i periodici, le pubblicazioni e i documenti relativi alle attività contadine sul territorio, un patrimonio che consta di 3500 tra opuscoli, annate di riviste e volumi e che si è ulteriormente arricchito con i circa 1000 volumi appartenuti all’agronomo ferrarese Giuseppe Minerbi e con l’archivio dell’Azienda Pizzardi.

Marzabotto, viaggio nella Storia

Nella valle del fiume Reno sull’Appennino bolognese, Marzabotto, che si fregia della Medaglia d’oro al valor militare, è una località davvero importante per la storia italiana e non soltanto.

Infatti, al centro del paese, sorge il Sacrario custode delle spoglie delle vittime civili e dei partigiani che persero la vita a causa della feroce strage nazifascista del 1944.

Inoltre, poco distante, si trova l’Area Archeologica dell’antica città etrusca di Kainua, con testimonianze d’eccellenza, e il Museo nazionale etrusco Pompeo Aria propone una notevole collezione che si può ammirare tutto l’anno con visite guidate.

Infine, la Pieve di San Lorenzo di Panico, costruita nel XII secolo, è uno dei più bei edifici religiosi romanici di tutto l’Appennino bolognese.

Maranello, la sede della Ferrari

Maranello è una destinazione unica per gli appassionati di motori, delle rosse Ferrari e della Formula Uno, sinonimo di auto dalle eccellenti prestazioni e tecnologie.

Il Museo Ferrari, inaugurato nel 1990, è la meta cult che racconta la magnifica storia di oggi e di domani del Cavallino Rampante: un viaggio tra i modelli delle categorie Sport Prototipi e Gran Turismo, le Formula 1 più famose e vincenti e i modelli più importanti tra quelli da strada.

Non manca l’occasione per provare pit stop con cambio gomme e simulatori di guida. Ancora, è possibile accedere agli stabilimenti Ferrari grazie a un tour panoramico in navetta lungo Viale Enzo Ferrari all’interno della fabbrica.

Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

Questo parco regionale si estende a sud di Bologna ed è un’area naturale affascinante. È caratterizzato da formazioni rocciose chiamate “calanchi” e da grotte sotterranee.

Qui potete esplorare sentieri che a passo di trekking, immersi nella natura, vi condurranno attraverso paesaggi suggestivi e scoprire la flora e la fauna locali. Il parco offre anche attività come escursioni, arrampicata su roccia e birdwatching. È un luogo ideale per gli amanti della natura e per i viaggiatori che desiderano godersi un po’ di relax e fare una pausa dalla vita urbana.

Le altre città vicine

Modena

Modena è una città affascinante e ricca di storia. La sua cattedrale, conosciuta come Duomo di Modena, è un capolavoro dell’architettura romanica e un sito del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. La cattedrale è famosa per il suo campanile, chiamato Ghirlandina, che offre una vista panoramica sulla città. Altri luoghi da visitare includono il Palazzo Ducale, il Museo Enzo Ferrari dedicato al famoso costruttore di auto e il Teatro Comunale, uno dei teatri più antichi d’Italia.

Ravenna

Ravenna è rinomata per i suoi mosaici bizantini, che rappresentano alcune delle migliori testimonianze dell’arte e della cultura bizantina. I principali punti di interesse includono la Basilica di San Vitale, famosa per i suoi mosaici raffiguranti l’Imperatore Giustiniano e l’Imperatrice Teodora, e il Mausoleo di Galla Placidia, che ospita meravigliosi mosaici che raffigurano il cielo stellato. Altri luoghi di interesse sono il Battistero degli Ariani, il Mausoleo di Teodorico e il Museo Nazionale di Ravenna.

Ferrara

Ferrara è una città medievale circondata da possenti mura e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il Castello Estense è l’attrazione principale, con i suoi imponenti bastioni e i fossati. Puoi visitare anche la Cattedrale di San Giorgio, un esempio di architettura romanico-gotica, e il Palazzo dei Diamanti, noto per le sue caratteristiche facciate a forma di diamante. Ferrara è anche conosciuta per essere stata la residenza della famiglia d’Este, che ha lasciato un’impronta significativa sulla città.