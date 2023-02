AAA Vendesi isola: costa quanto un appartamento in città

Fonte: iStock Bahamas

Lasciare la città, trasferirsi su un’isola e ricominciare è un sogno condiviso da tantissime persone, o almeno da tutte quelle che desiderano un cambio radicale nella loro vita. Facile a dirsi, o a immaginarsi, ma come si fa a trasformare questo sogno in realtà?

Basta solo guardarsi intorno, e lasciarsi suggestionare da chi, prima di noi, ha scelto di vivere inseguendo i propri sogni. Sono finiti, infatti, i tempi in cui trasferirsi dall’altra parte del mondo, o viaggiare senza smettere di lavorare e viceversa, sembrava impossibile. Ora i nomadi digitali, e tutte le infinite possibilità che ogni giorno vengono offerte agli smart worker, ce lo confermano.

E se il desiderio è quello di lasciare per sempre la città, per abbracciare uno stile di vita autentico, rilassato e perennemente connesso con la natura, sappiate che la possibilità di cambiare vita, oggi, è più concreta che mai. Ci sono isole in vendita, infatti, che costano quanto un appartamento in una grande città. E sono quelle che possono diventare la vostra prossima dimora.

Comprare un’isola: il sogno che diventa realtà

Probabilmente nessuno ha mai pensato che fosse possibile vivere su un’isola deserta, fatta eccezione di Robinson Crusoe s’intende, figuriamoci comprarla. Eppure sono molti i lembi di terra messi in vendita a prezzi piuttosto accessibili per chi è disposto a fare un investimento a lungo termine.

Su Private Islands Online, per esempio, c’è un annuncio che ha catturato tutta la nostra attenzione. Il sito in questione ha messo in vendita un piccolo paradiso terrestre situato alle Bahamas. Il suo nome è Neptune Cay ed è un lembo di terra dalla bellezza mozzafiato.

I motivi per diventare proprietari di quest’isola privata, o di un’altra, sono tantissimi. Tra i quali la possibilità di vivere completamente immersi nella natura lussureggiante e rigogliosa, e avere accesso alla vista più bella del mondo, quella dell’oceano e delle sue acque turchesi e cristalline. Insomma, si tratta di un vero e proprio sogno proibito che però può diventare realtà.

Neptune Cay, tra l’altro, non è l’unica isola in vendita a un prezzo accessibile per chi è disposto a fare un investimento immobiliare. I costi, infatti, variano in base al luogo scelto e alle condizioni del territorio, ma le offerte sono tante e crediamo valga davvero la pena farci un pensierino.

Comprare un’isola alle Bahamas

Tra le tante offerte messe online per l’acquisto e l’affitto di isole, come anticipato, una più di tutte ci ha colpito. Si tratta di un piccolo lembo di terra facente parte dell’arcipelago corallino delle Bahamas che è in vendita adesso. Situata nel meraviglioso Oceano Atlantico, Neptune Cay è una delle oltre 700 isole che appartengono a questo straordinario territorio. E se un viaggio alle Bahamas rappresenta, da sempre, un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, figuriamoci cosa può significare trasferirsi qui!

Neptune Cay si snoda su una superficie di poco più di 2 ettari, ed è già dotata di una proprietà sulla terra ferma. Sull’isola sono presenti anche dei moli e una strada principale e asfaltata per spostarsi. Tutto intorno, invece, si snodano aree naturali lussureggianti e spiagge bianche bagnate dalle acque dell’oceano.

Non si tratta di un’isola propriamente sperduta e disabitata, Neptune Cay, si legge sull’annuncio, è situata nei pressi di Long Island, non lontano dal celebre resort Stella Maris e dall’aeroporto. Il costo è di soli 495000 dollari che corrispondo a circa 460000 euro. Se vi sembrano troppi, provate a dare un’occhiata ai prezzi degli appartamenti in una grande città: forse conviene davvero lasciare tutto e diventare proprietari di un’isola privata!