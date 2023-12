L’iconica pellicola “A Christmas Story” ha preso vita in questa città

Nel cuore dell'Oklahoma, la lampada iconica di "A Christmas Story" continua a brillare come un simbolo indimenticabile della cultura popolare e del genio creativo

Fonte: IPA Lampada "A Christmas Story", Chickasha (Oklahoma)

L’Oklahoma, con la sua rara bellezza e ricca storia, è un luogo che continua a stupire e affascinare. Tra le sue molteplici meraviglie, una in particolare cattura l’attenzione per la sua insolita originalità: un omaggio caloroso e nostalgico al classico film “A Christmas Story“.

Ci troviamo in particolare nel cuore pulsante di Chickasha, dove emerge un monumento impressionante che non passa certo inosservato. Non si tratta di una statua comune, ma di una gigantesca lampada a forma di gamba femminile, che si erge maestosa ad un’altezza di 50 piedi.

Questo vivace tributo all’iconico film non è solo un simbolo della creatività e dell’originalità di questa terra, ma anche un ricordo affettuoso di un pezzo di cultura cinematografica che ha segnato intere generazioni.

Una lampada per celebrare il 40° anniversario di “A Christmas Story”

Immagina di passeggiare per le strade di Chickasha, in Oklahoma, quando all’improvviso ti trovi di fronte a un monumento che sprigiona un fascino irresistibile. In occasione del 40° anniversario del celebre film ” A Christmas Story “, una nuova lampada illumina la città, rallegrando il cuore dei residenti e dei visitatori con la sua magia.

Nata dall’ingegno dell’insegnante di arti visive dell’Oklahoma University, Noland James, esalta la creatività e l’innovazione che caratterizzano l’intero Stato. Con il suo audace tacco alto nero e un paralume in fibra di vetro con frange ornate, troneggia maestosamente su una cassa alta 10 piedi, marcata con la parola “fragile“.

La storia inizia nel 2020, quando la città decide di omaggiare il film installando una versione gonfiabile della famosa lampada. Purtroppo, i forti venti che spesso soffiano attraverso le pianure dell’Oklahoma la abbatterono, privando la città del suo amato monumento.

Così, nel 2022, è stata eretta nel parco del centro cittadino una nuova statua, solida e permanente. Grazie al suo design audace e al suo fascino nostalgico, si è rapidamente trasformata in un’affascinante attrazione che attrae turisti e appassionati del film da tutto il Paese.

La storia della celebre lampada di “A Christmas Story”

Per trent’anni, Noland James ha dedicato la sua vita all’insegnamento presso la prestigiosa School of Visual Arts dell’Oklahoma University. Qui, ha conosciuto menti creative e ha permesso a molte storie artistiche di sbocciare. Ma una delle sue storie più affascinanti e durature riguarda l’insolito pezzo d’arte che ha creato: una lampada.

L’opera, che ha occupato un posto d’onore nel suo ufficio fino alla pensione, era un manichino da donna adornato con tubi neri e pompe, mentre il busto era un cestino dei rifiuti. L’intera figura era abbigliata con un abito di pizzo bianco e nero, conferendo un tocco di eleganza alla creazione.

Un giorno, questa insolita realizzazione artistica attirò l’attenzione di un uomo alla ricerca di lavoro all’università. Egli fu così affascinato dalla lampada che tornò molte volte nell’ufficio di Noland, innamorandosi sempre più della sua unicità. Chiese come fosse stata assemblata, esaminando quasi ogni dettaglio per capire come fosse stata realizzata.

Qualche anno dopo, questo stesso uomo si ritrovò a far parte del team di produzione del film del 1983, “A Christmas Story“. E fu proprio in quel film che apparve una lampada simile, una gamba di calzetteria che con le sue curve femminili e la sua luce calda, divenne rapidamente un elemento iconico del film. Negli anni successivi, sarebbe diventata molto più di un semplice oggetto di scena, lasciando un’impronta indelebile nella cultura popolare e diventando un simbolo riconoscibile di questo amato film.