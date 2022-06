Forte Belvedere: il balcone panoramico sulla città di Firenze

Fonte: Getty Images La vista panoramica su Firenze dal Forte Belvedere

Esiste un luogo di incredibile bellezza, una fortezza straordinaria e suggestiva che domina dall’alto una delle città più affascinanti del mondo e su questa si affaccia.

Stiamo parlando della fortezza di Santa Maria in San Giorgio del Belvedere, al secolo Forte Belvedere, conosciuta dagli abitanti della città e dai viaggiatori come strategico e incredibile punto panoramico, nonché come gioiello architettonico e imponente che veglia sull’intera città.

Situato nel punto più alto della della collina di Boboli, l’edificio nato per volere di Ferdinando I de’ Medici, apre le sue porte al pubblico gratuitamente per tutta l’estate e fino all’inizio dell’autunno. E preparatevi perché da qui potrete ammirare la vista più bella e magica di tutta Firenze.

Forte Belvedere di Firenze

Realizzata tra il 1590 e il 1595 su volere del granduca Ferdinando I de’ Medici, la fortezza aveva il ruolo di proteggere la sede del governo e di controllare tutto l’Oltrarno, oltre che dimostrare con la sua grandezza la potenza della famiglia nobiliare. Era stata concepita anche come rifugio per il Granduca e collegata, strategicamente, a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti attraverso passaggi, corridoi e giardini.

Negli anni l’edificio ha sempre svolto una funzione militare fino a quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Soprintendenza ai Monumenti e dell’Azienda Autonoma del Turismo di Firenze ha avviato i lavori di restauro e di ripristino. Negli anni ’90, dopo un periodo di abbandono, la fortezza è stata sottoposta a un nuovo intervento di recupero che l’ha portata i suoi antichi splendori.

Da quel momento è stata aperta al pubblico diventando sede di mostre ed esposizioni, un luogo affascinante e seducente, anche grazie alla sua posizione strategica, simbolo del dialogo tra arte, cultura e storia che da sempre caratterizzano l’intera città.

Fonte: iStock

L’estate sul balcone panoramico di Firenze

Quella fortezza, che assume le sembianze di un balcone panoramico su Firenze, riapre al pubblico in estate per permettere di vivere esperienze uniche e straordinarie durante la bella stagione.

Non solo passeggiate e viste sublimi, però, l’edificio nei prossimi mesi ospiterà due mostre e alcuni eventi volti a intrattenere l’estate dei cittadini e di tutti i viaggiatori che visiteranno Firenze da giugno a ottobre.

Le date da segnare in calendario sono quelle che vanno dal 18 giugno al 2 ottobre. In questo periodo sarà possibile accedere al Forte Belvedere di Firenze gratuitamente, dal martedì alla domenica, dalle 10 fino alle 20.

Mostre, esposizioni, eventi e visioni sublimi, ma anche aperitivi romantici e unici. Sulla terrazza panoramica, infatti, c’è anche un punto ristoro all’interno del quale i visitatori possono fermarsi a contemplare la vista mozzafiato su Firenze al tramonto, o in qualsiasi altro momento del giorno, mentre i colori del sole tingono di oro tutto il panorama circostante.

Come arrivare al Forte Belvedere

Ci sono diverse opzioni per raggiungere il Forte Belvedere. La prima è quella di utilizzare la propria auto e raggiungere i parcheggi nei pressi della fortezza per poi proseguire a piedi fino all’ingresso.

Il secondo modo per raggiungere la terrazza panoramica è a bordo di un bus, una linea speciale che collega il centro storico all’ingresso del Forte Belvedere e che viene attivata solo durante i periodi dell’apertura.

L’ultima opzione, e anche la più suggestiva, è quella di raggiungere la fortezza a piedi dal centro di Firenze, attraversando i colli e la natura circostante. Da Ponte Vecchio è possibile salire in cima attraversando la Costa San Giorgio. Altrimenti, dal quartiere San Niccolò c’è una strada ripida di circa un chilometro che vi condurrà direttamente all’ingresso del Forte.