Nostalgia dei festeggiamenti? Ecco il prossimo appuntamento imperdibile

Fonte: iStock/John de la Bastide Carnevale Caraibico

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, e sono tutti differenti tra loro. C’è chi lo fa per andare alla scoperta delle meraviglie plasmate da Madre Natura, chi per ammirare i monumenti artistici e architettonici creati dall’uomo e chi, ancora, per vivere avventure adrenaliniche e mozzafiato.

Ma c’è anche chi si mette in viaggio per immergersi nelle vivaci atmosfere delle feste che caratterizzano i Paesi di tutto il mondo, come quelle di Natale o di Capodanno. Momenti, questi, in cui le strade, i quartieri e le piazze di tutto il mondo sono invase e pervase di colori, musica, luci scintillanti e persone.

E se è in questa atmosfera che volete immergervi, ora che le feste di Natale sono già un lontano ricordo, non vi resta che programmare già da ora il prossimo viaggio sensazionale, quello che vi conduce direttamente all’interno degli incredibili e straordinari festeggiamenti del Carnevale caraibico.

Destinazione Caraibi

È un sogno che si avvera, quello di raggiungere tutti quei Paesi bagnati dal Mare Caraibico, proprio lì dove le isole assumono le sembianze di piccoli paradisi terrestri. Acque cristalline, sabbie bianche e dorate e poi ancora una natura lussureggiante e selvaggia, fanno da sfondo a quello che si preannuncia un viaggio indimenticabile.

I motivi per raggiungere i Caraibi sono tantissimi, così come sono diversi i territori che vi permetteranno di vivere avventure straordinarie all’insegna della grande bellezza. Tuttavia, se siete dei viaggiatori affamati di divertimento e nutrite già una certa nostalgia per le feste appena trascorse, sono proprio queste terre che dovete raggiungere nel 2023, per immergervi nelle celebrazioni più spettacolari del mondo, quelle del Carnevale caraibico.

Carnevale caraibico: la festa più attesa di questo 2023

È un tripudio di colori, un’esplosione di costumi e tradizioni e un concentrato di vivacità: questo è il Carnevale caraibico. La manifestazione in questione definisce tutti quegli eventi che si svolgono nei territori dei Caraibi e in quelli a essi collegati, per tradizioni e culture.

Le origini di questa celebrazione risalgono al periodo delle colonizzazioni francesi, spagnole e inglesi, e si traducono oggi in feste epiche fatte di costumi esagerati, colori sgargianti e danze meravigliose. Un evento che parla di tradizioni, di usanze che si sono fuse nel periodo coloniale, ma anche e soprattutto di libertà, e che è diventato oggi una delle feste più grandiose e straordinarie di tutto il Paese.

Se volete prendere parte ai festeggiamenti, allora, non vi resta che appuntare queste date in agenda e iniziare a programmare il vostro prossimo viaggio.

Trinidad e Tobago

Tra gli appuntamenti più imperdibili dell’anno c’è il Carnevale di Trinidad e Tobago, che si terrà dal 15 al 22 febbraio 2023. Nel luogo che ha visto nascere questa celebrazione, che poi si è estesa negli altri territori, si alternano tutta una serie di eventi straordinari che rendono questa manifestazione una delle più grandiose, colorate e vivaci di tutto il mondo. Dopo lo stop dei festeggiamenti a causa dell’emergenza sanitaria, il Carnevale di Trinidad e Tobago si prepara a essere ancora più grandioso.

Giamaica

Un altro luogo da raggiungere, per toccare con mano le straordinarie atmosfere del Carnevale Caraibico, è la Giamaica. Dal 12 al 18 aprile, infatti, le città, le strade e le piazze del Paese si trasformano nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso che si muove a suon di soul calypso. Festival, eventi musicali, sfilate e balli: le cose da fare e da vedere, qui, sono tantissime e tutte sono destinate a incantare.

Grenada

Si chiama Spicemas, ed è il Carnevale di Grenada che vi sorprenderà. Dal 10 al 15 agosto, cultura, usanze, cibo tradizionali e band locali riempiranno le strade di bellezza e vivacità. Numerose anche le sfilate, dove i cittadini si vestono da diavoli per ricordare il periodo della colonizzazione e per celebrare la libertà, ballando dal tramonto all’alba.