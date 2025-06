Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Va Oltre La Tenuta Il labirinto di lavanda più grande d'Italia nel padovano

Di luoghi meravigliosi è fatto il mondo che abitiamo. Di borghi, città e musei, di mari e montagne, di capolavori della natura che crescono selvaggi o che prosperano grazie alla mano dell’uomo. Alcuni sono lontanissimi, eppure valgono l’intero viaggio, altri invece sono a poche ore di distanza da noi e ci aspettano, solo per essere scoperti. E questo è il caso del labirinto di lavanda situato nel padovano, non uno qualunque, intendiamoci, ma il più grande d’Italia, un percorso magico e fiabesco tutto da vivere e condividere.

Per scoprirlo, ed esplorarlo in tutta la sua bellezza, dobbiamo recarci in provincia di Padova. È proprio qui, infatti, che un sogno dal gusto provenzale ha preso vita nella tenuta Va Oltre, incuriosendo i più e diventando, in brevissimo tempo, una delle esperienze più autentiche e particolari da vivere questa estate: quella di perdersi e immergersi in un mistico labirinto di lavanda ispirato a un cammino templare.

Dove si trova il labirinto di lavanda più grande d’Italia

Fiabesco, surreale, sublime: così il labirinto di lavanda più grande d’Italia si presenta agli occhi di chi lo guarda e lo attraversa. Ma è dall’alto, in quella forma circolare e perfetta che lo incornicia, che svela il suo significato più profondo. Il sentiero scolpito tra la lavanda in fiore, oro viola della Provenza, non è lì per caso: il labirinto, infatti, è ispirato a quello che si trova a Notre Dame di Chartres, proprio lì dove comincia il cammino iniziatico dei Cavalieri Templari.

E a modo suo, anche il percorso all’interno del labirinto della tenuta Va Oltre è un cammino iniziatico: verso la storia templare, che viene raccontata nei panelli illustrativi che costellano i sentieri, verso la lavanda, una pianta officinale dal fascino indiscusso che da secoli attrae per la sua bellezza e per le sue tante proprietà benefiche. E verso la bellezza, quella della natura che qui è assoluta protagonista e che consente di perdersi e ritrovarsi a suon di passeggiate indimenticabili.

Il labirinto di lavanda più grande d’Italia è situato all’interno della Tenuta Va Oltre, diventandone il suo simbolo, situata in provincia di Padova, e più precisamente a Bovolenta, punto di partenza perfetto per visitare diverse località turistiche di grande interesse come i Colli Euganei, Chioggia, Padova, Venezia e la Riviera del Brenta. La tenuta comprende un bed and breakfast e una fattoria didattica, oltre a un centro equestre dove vivono diversi esemplari di cavalli in totale libertà.

Quando andare e come visitare il labirinto di lavanda

Il labirinto di lavanda della tenuta Va Oltre è aperto dal 4 giugno al 20 luglio. È possibile prenotare l’ingresso ai campi di lavanda dal mercoledì alla domenica, sul sito ufficiale, nel tardo pomeriggio o in prima mattinata. All’interno del labirinto troverete diversi pannelli informativi che raccontano la storia dei Cavalieri Templari e della lavanda, oltre ad alcune poesie.

È possibile, inoltre, prenotare anche il percorso esperienziale Il cammino delle virtù, dal mercoledì al venerdì, per scoprire i simboli che si celano tra i profumi e i colori della lavanda insieme allo staff della tenuta.

E se avete in mente di raggiungere il territorio padovano a fine luglio, allora, non perdetevi l’evento di raccolta della lavanda che si terrà il 27 del mese, seguito poi da una conferenza dedicata proprio alla pianta in questione.