Explora Journeys, le nuove crociere di lusso di MSC

editato in: da

Il Gruppo MSC ha annunciato il proprio ingresso nel mercato delle crociere di lusso con il lancio di un nuovo marchio creato per la più esigente generazione di viaggiatori: Explora Journeys, la prima di quattro navi costruite da Fincantieri che salperà nel 2023, mentre le successive saranno consegnate nel 2024, 2025 e 2026. Ciascuna sarà dotata delle più recenti tecnologie marittime all’avanguardia per offrire viaggi all’insegna della scoperta lungo destinazioni e percorsi più o meno battuti. Una nave che non ha precedenti, con il più alto livello di servizi e comfort.

Basti pensare che è stata progettata in collaborazione con i più importanti designer di superyacht e ospitalità di lusso a livello mondiale, a tal punto che vedrà fondersi perfettamente l’elegante precisione svizzera e il moderno artigianato europeo. Con 461 suite e residenze fronte oceano, gli ospiti potranno godere di viste sorprendenti sul mare e sui porti grazie alle vetrate a tutta altezza e alle terrazze private. Le suite partiranno da 35 metri quadrati, tra le più spaziose del settore.

Quattordici ponti forniranno un ampio spazio pubblico interno, massimizzando la scelta e l’intimità degli ospiti. Gli ampi ponti esterni vanteranno più di 2.500 metri quadrati di vista sul mare, con 64 cabanas private su 3 piscine esterne. Una quarta piscina, dotata di un tetto in vetro retraibile, permetterà di nuotare e rilassarsi con qualsiasi condizione atmosferica. La nave è stata progettata facendo particolare attenzione all’elemento “acqua” per permettere agli ospiti di vivere un’esperienza a contatto con il mare, perciò seguendo questa filosofia lungo la promenade esterna sono state posizionate numerose vasche idromassaggio interne ed esterne.

Con la combinazione perfetta di spazi intimi e vibranti, un rapporto ospite-equipaggio da 1.25 a 1, si assicura anche un servizio puntuale in ogni momento. Il tutto pensato su misura per soddisfare le esigenze di ciascun passeggero, ad esempio nei 9 diversi ristoranti di bordo gli orari per il pranzo saranno flessibili e si offrirà una impareggiabile varietà di scelta. Ogni luogo celebrerà i talenti culinari mondiali, con un focus su ingredienti sani e sostenibili provenienti da partner locali. Inoltre, saranno disponibili anche diversi bar e lounge, interni ed esterni. Il relax inizia nel momento in cui l’ospite sale a bordo, con la consapevolezza che è tutto compreso e non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo.

La personalizzazione continua nell’area benessere che sarà dotata di una spaziosa spa interna ed esterna, ma anche di un’area fitness. Dalle sale per i trattamenti alle attrezzature per il fitness all’avanguardia, dalle lezioni di allenamento di gruppo agli appuntamenti di personal training, i programmi su misura renderanno, perciò, facile e piacevole la permanenza a bordo. Esperienze di benessere su misura in ogni destinazione renderanno il relax e il ringiovanimento facilmente accessibili a bordo e a terra.

Infine, è giusto sapere che in collaborazione con Fincantieri, Explora Journeys sta costruendo le navi del domani utilizzando le ultime tecnologie ambientali, pur restando pronti ad adattarsi a soluzioni energetiche alternative non appena saranno disponibili. Il progetto incorpora la disposizione per l’allocazione delle batterie permettendo la futura generazione di energia ibrida, così come la più recente tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR), che consente una riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) del 90%. Le navi sono costruite con la possibilità di essere alimentate da terra per evitare le emissioni di CO2 durante l’ormeggio e sono alimentate da gasolio marino, le quattro navi saranno certificate RINA DOLPHIN per la riduzione del rumore sottomarino. La plastica monouso non sarà utilizzata a bordo della nave, né sarà offerta durante le esperienze a terra, poiché Explora Journeys vuole lasciare un’impronta positiva sui luoghi e sulle comunità visitate.

Le prenotazioni per la stagione inaugurale del 2023 saranno aperte nell’autunno del 2021.