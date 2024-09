In arrivo la nuova nave luxury Explora II

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: Explora Journeys Explora II di Explora Journeys

Il grande giorno del debutto di Explora II sta per arrivare. Il 16 settembre la nuova nave del brand Explora Journeys, parte del Gruppo MSC, salperà da Civitavecchia per la sua crociera inaugurale, dopo la cerimonia ufficiale di battesimo che vedrà come madrina l’ambientalista marina Rosalba Giugni, fondatrice e presidente della Fondazione Marevivo. Gemella di Explora I, la seconda unità della flotta di navi luxury segna un passo significativo nell’impegno della compagnia nel ridefinire gli standard del lusso nei viaggi oceanici, offrendo un mix ineguagliabile di eleganza, comfort e avventura per i viaggiatori più esigenti.

Lusso senza ostentazione

Su Explora II il lusso si manifesta in maniera raffinata e discreta, in un ambiente che offre sia ampi spazi comuni che un’intima sensazione di esclusività. Sebbene sia una nave di dimensioni tutto sommato contenute, con una lunghezza complessiva di 248 metri, dispone di 14 ponti per un totale di oltre 16.600 metri quadrati di spazi pubblici, con un rapporto ospiti/spazio tra i più alti nel settore delle crociere di lusso, garantendo privacy e comfort ineguagliabili.

A bordo possono essere accolti fino a 922 ospiti in 461 suite fronte mare, progettate con cura per offrire il massimo del comfort e della funzionalità, trasformando ogni cabina in una vera e propria “casa sul mare”. Le suite, dalle dimensioni generose con una media di 42 metri quadrati, combinano la precisione svizzera con l’eleganza del design europeo, offrendo un ambiente rilassato e accogliente.

Una gastronomia d’eccellenza

Uno degli aspetti più esclusivi dell’esperienza a bordo di Explora II è rappresentato dall’offerta gastronomica. I passeggeri possono scegliere tra sei ristoranti unici e dodici bar e lounge, ognuno dei quali offre un’esperienza culinaria diversa. I menu, ideati dallo chef Franck Garanger, Head of Culinary di Explora Journeys, si basano su ingredienti freschi e locali, ispirati alle destinazioni visitate.

Tra i ristoranti si distingue Anthology, che porta in tavola le creazioni di chef ospiti provenienti da tutto il mondo, creando una vera e propria celebrazione della cucina globale, in cui si riflettono il viaggio e le sue destinazioni, con abbinamenti di vini unici in un ambiente di raffinata eleganza contemporanea.

Sakura offre invece un’esperienza immersiva nella cucina panasiatica – giapponese, thai, vietnamita e malese – accompagnata da bevande di ispirazione asiatica, un sommelier di sake e un servizio impeccabile con sottofondo di musica asiatica moderna. Marble & Co. Grill reinterpreta la classica steakhouse europea con una selezione di carni di altissima qualità provenienti da allevamenti sostenibili e una superba cantina di vini pregiati.

Per chi desidera un’esperienza più rilassata, il Med Yacht Club celebra lo spirito della dolce vita mediterranea, ispirato nello stile e nel menu agli eleganti ristoranti costieri di Italia, Spagna, Grecia e Francia. Emporium Marketplace offre invece una varietà di cucine da tutto il mondo in un ambiente casual, con postazioni di cucina aperte tutto il giorno.

Tra le varie proposte, un sushi corner, pesce fresco e una rosticceria con carne grigliata, arrosto e a cottura lenta. I piatti di pasta sono cucinati al momento, mentre pizze, pane e panini sono sempre freschi. L’esperienza è completata da buffet di affettati, formaggi, panetteria e pasticceria. Infine, il ristorante Fil Rouge unisce sapori internazionali con influenze francesi, offrendo una cucina raffinata e sofisticata e una selezione di vini con il meglio di vigneti antichi ed emergenti.

Benessere e relax a bordo

L’offerta di benessere è un altro fiore all’occhiello di Explora II. Con quattro piscine, di cui una coperta con tetto retrattile, e un’area dedicata al benessere ispirata all’oceano, gli ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi durante la navigazione. Il centro Ocean Wellness comprende strutture per il fitness sia interne che esterne, sale per trattamenti e una spa che utilizza tecniche e prodotti ispirati agli elementi marini. Chi cerca un’esperienza ancora più esclusiva ha a disposizione numerose cabine private intorno alla piscina principale.

Per quanto riguarda lo shopping, tra le novità più interessanti di Explora II spicca la prima gioielleria Buccellati in mare, dove i passeggeri potranno acquistare gioielli preziosi del celebre brand italiano. A bordo, inoltre, una selezione curata di oltre 30 marchi artigianali e di lusso di altissimo livello permette di vivere un’esperienza di shopping esclusiva e sostenibile, con prodotti che riflettono l’impegno di Explora Journeys per il benessere del pianeta.

Fonte: Explora Journeys

Sostenibilità e tecnologia

A questo proposito, va sottolineato che Explora II è dotata delle più recenti tecnologie sostenibili, tra cui il sistema di riduzione selettiva catalitica che consente di abbattere del 90% le emissioni di ossidi di azoto. La nave è anche certificata RINA DOLPHIN e dispone della capacità di alimentazione ship-to-shore, che permette di ridurre le emissioni di CO2 durante l’ormeggio. Questo impegno verso l’ambiente fa parte della missione del Gruppo MSC di combinare lusso e sostenibilità in ogni aspetto dell’esperienza di viaggio.

Gli itinerari di Explora II

Con una filosofia orientata all’esplorazione e alla scoperta, Explora II invita i passeggeri a immergersi in un’esperienza di navigazione che combina la visita delle destinazioni più celebri con porti meno conosciuti, dove sono previste soste prolungate per un’immersione più profonda nelle culture locali. Gli itinerari sono studiati per consentire ai viaggiatori di esplorare a fondo le località visitate, trasformando ogni tappa in un’esperienza memorabile. Le crociere della stagione inaugurale partono da una durata minima di 7 notti e possono arrivare a 14 o 21 notti, con partenze da porti strategici come Civitavecchia e Barcellona, facilmente accessibili da ogni parte del mondo.

Il viaggio inaugurale di Explora II partirà da Civitavecchia per una crociera di 7 notti verso Tarragona, in Spagna, con tappe in località suggestive come Sorrento, Lipari, Trapani, Siracusa e La Valletta, a Malta. Fino a novembre 2024, la nave continuerà a navigare nel Mediterraneo occidentale, con scali in Spagna, Portogallo, Tunisia e Marocco, per poi attraversare l’Atlantico e offrire crociere nei caldi mari dei Caraibi durante l’inverno.

Explora II completa infatti la sua prima stagione con una crociera di riposizionamento di 17 notti dalla Spagna agli Stati Uniti. La nave salperà da Barcellona il 5 novembre per attraversare l’Atlantico per la prima volta, diretta a Miami. L’itinerario comprende la visita di sei destinazioni, tra cui Funchal, nell’isola portoghese di Madeira, Bridgetown a Barbados, e St. John’s ad Antigua. Nell’estate del 2025, Explora II tornerà nel Mediterraneo per una nuova stagione di crociere tra destinazioni iconiche come Portofino, Monte Carlo, St-Tropez e Porto Cervo.