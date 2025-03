Fonte: iStock Dove fare una mini crociera in primavera

Con il cambio di stagione non è inusuale sentirsi un po’ stanchi e affaticati, d’altronde ci stiamo lasciando alle spalle i mesi invernali e stiamo per abbracciare i mesi più caldi, con giornate più lunghe e tante nuove opportunità di scoperta. Quindi, perché non prepararsi al meglio regalandosi una mini crociera rilassante?

Ideale per chi non ha mai viaggiato in questo modo o per chi ha pochi giorni a disposizione, la mini crociera è sempre un’ottima idea per staccare la spina e non doversi preoccupare di nulla, se non di godersi la vacanza e le destinazioni presenti nell’itinerario.

Ma quali scegliere per una fuga di primavera perfetta? Qui vi diamo i nostri consigli!

Le mini crociere di MSC Crociere

Da 2 a 6 notti, le mini crociere offerte da MSC sono la soluzione ideale per chi ha pochi giorni, ma desidera comunque regalarsi una vacanza. La compagnia offre diversi itinerari pensati per i viaggiatori che desiderano scoprire le bellezze del Mediterraneo tra mare e siti archeologici. Con MSC Fantasia, per esempio, potrete imbarcarvi in un viaggio di 4 giorni che, in partenza da Istanbul, farà tappa a Corfù, in Grecia, a Bari e a Trieste.

Oppure, se avete 6 notti, potreste salpare con MSC Divina che vi farà scoprire in maniera approfondita sia la Grecia che la Turchia perché, con partenza a Civitavecchia, farà tappa a Santorini, Kusadasi, Mykonos e infine Pompei.

Le mini crociere di Costa Crociere

Costa Crociere vi porta, anche solo per un weekend, tra alcuni dei luoghi più belli della Francia e della Spagna. Salpando con Costa Fascinosa dal porto di Savona, potrete trascorrere qualche ora a Barcellona, approfittandone per fare una full immersion di tapas e sangria, e a Marsiglia, dove fare shopping nelle antiche boutique, esplorare il mercato tradizionale o sorseggiare Pastis all’aperto. Sulla nave, invece, la parola d’ordine è relax. Potrete assaporare i menù del ristorante Archipelago, preparato da chef famosi come Bruno Barbieri e Angel Leòn, assistere agli show organizzati nell’area teatro o rilassarvi nell‘area spa.

Oppure, sempre con Costa Fascinosa, ma in partenza dal porto di Napoli, potrete fare un viaggio di 5 giorni tra Italia e Tunisi. La prima tappa, dopo una giornata trascorsa a bordo godendosi i comfort della nave, arriverete a La Goulette. Avete una giornata intera per scoprire le strade della Medina e per visitare gli affascinanti siti storici prima di tornare a bordo e proseguire verso Palermo e poi ritornare a Napoli.

Le mini crociere di Corsica Ferries

Corsica Ferries, invece, vi porta in un viaggio da Ajaccio alla Balagne tra le meraviglie dell’Ile de Beauté. Con partenza dal porto di Savona, questa mini crociera è ideale per chi ha un weekend a disposizione e vuole sfruttarlo per scoprire alcuni dei luoghi più belli della Corsica. Potrete trascorrere un’intera giornata ad Ajaccio, la Città Imperiale e capoluogo che ha dato i natali a Napoleone Bonaparte, con il suo ricco patrimonio storico, culturale e naturalistico.

Nell’itinerario vi attende anche Ile Rousse, situata nel cuore della Balagne, la regione denominata “il giardino della Corsica” per la fertilità delle sue terre. Qui, le montagne, le colline e il mare fanno da cornice a una

cittadina affascinante e calma.