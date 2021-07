Green Pass per viaggiare in Italia: le regole

Alberghi, ristoranti, sagre e spa: le regole dal 6 agosto

Il Green Pass (che ha una durata di nove mesi dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale), dovrà viaggiare con chi trascorrerà le vacanze in Italia. QR code sul telefonino, dall'app Immuni o dall'app IO, dovrà essere esibito a partire dal 6 agosto da tutti gli over 12 in zona bianca per accedere a bar e ristoranti al chiuso se si pranza o cena ai tavoli in massimo sei persone (non è necessario per consumazioni al bancone e all'aperto), eventi sportivi, sagre e fiere (anche all'aperto), musei, parchi tematici e di divertimento, teatri, cinema, concerti (anche all'aperto). Il Green Pass non sarà obbligatorio per il mero soggiorno in alberghi e strutture ricettive, tranne per l'accesso ai servizi ristorazione al chiuso (sala colazione, sala ristorante ecc) e per le spa, palestre, e centri benessere degli hotel, limitatamente alle attività al chiuso. Nulla di fatto per le discoteche, o i locali da ballo che, invece, restano chiusi.

Centri benessere, piscine e stabilimenti balneari

Per accedere a piscine e centri benessere all'aperto non occorre esibire il Green Pass. Via libera anche ai lidi e agli stabilimenti balneari: il pass verde non è richiesto, ma dovrà essere garantito dal gestore il distanziamento tra le postazioni di lettini ed ombrelloni, e si dovranno utilizzare le mascherine per recarsi in cabine, bar o servizi. Non è necessario esibire il Green Pass per accedere in bar e ristoranti all'aperto in negozi, farmacie, supermercati, bar e ristoranti all’aperto.

Treni, aerei, navi e mezzi di trasporto: serve il pass Covid se si viaggia in Italia?