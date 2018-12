L’aereo Emirates tempestato di diamanti fa impazzire il web

editato in: da

Sul web si scatenano i commenti per il Boeing della Emirates ricoperto di diamanti. Tantissime le condivisioni di utenti poi delusi dalla verità: era un’immagine modificata da una nota artista.

Da una compagnia come la Emirates ci si aspetta tendenzialmente qualsiasi sorta di stravaganza in termini di sfarzo e lusso. Nell’immaginario generale la prima classe della compagnia è un luogo da sogno, che nessuno vorrebbe mai lasciare, neanche una volta giunti a destinazione. Per questo il web ha da subito creduto possibile la realizzazione di un aereo letteralmente sfavillante, ricoperto dalla punta alla coda di pietre preziose, e nello specifico diamanti, ali comprese.

Si tratta del Boeing 777 che la Emirates ha presentato lo scorso 4 dicembre. La foto pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter ha conquistato l’attenzione dei social, con migliaia di condivisioni e mi piace. Un velivolo a dir poco prezioso, decisamente apprezzato dagli utenti, stando alla tipologia di commenti e reazioni positive. In tanti non vedevano l’ora di poterci salire a bordo, al punto da iniziare a chiedere via social informazioni sui primi biglietti alla compagnia.

Con il passare delle ore però qualcuno inizia a mostrarsi alquanto sospettoso. C’è chi si chiede infatti se sia reale o meno, ponendo anche dei dubbi sull’effettiva resistenza dei diamanti ad alta quota. Qualcuno ipotizza una pioggia di diamanti ad esempio, che potrebbe far felice dei passanti. Inizia dunque una breve diatriba tra commentatori, con chi sostiene sia al 100% reale e chi invece non ritiene possibile la realizzazione di un aereo ricoperto di diamanti, perfino per gli standard elevati della Emirates.

La compagnia aveva però indicato come l’immagine fosse stata creata da Sara Shakeel, ma neanche tale avviso ha portato molti utenti sulla retta via. Le condivisioni sono così continuate, con tantissimi pronti a immaginarsi su comodi sedili dai materiali pregiati. Dopo qualche ora però ecco la verità venire a galla. L’aereo ricoperto di diamanti semplicemente non esiste. A generare l’immagine, come indicato da Emirates, è stata l’artista Shakeel, che ha modificato la foto che ritraeva il vero velivolo. A confermarlo è la stessa creatrice, che sul proprio profilo Instagram ha una vasta collezione di immagini modificate con diamanti, compresa una versione ben più luccicante di Milano.