Un mare di diamanti su cui puoi camminare: l’esperienza unica

I blocchi di ghiaccio trasformano la distesa d'acqua in un mare di diamanti: l'esperienza magica ad Harbin

Fonte: Splash News / Shutterstock 2024 / IPA Come in una fiaba: le persone camminano su un mare di diamanti

C’è chi attende con impazienza il ritorno del sole e della bella stagione e chi, invece, si lascia ammaliare dal fascino dell’inverno e da tutti quei paesaggi da cartolina che solo questa stagione sa regalarci. Ed è proprio a tutte queste persone che oggi ci rivolgiamo, per parlarvi di un luogo, e di un’esperienza, che vi farà sentire come i protagonisti di una fiaba ghiacciata.

Il luogo da raggiungere è Harbin e, siamo certi, che la città non ha bisogno di presentazioni. Il capoluogo dell’Heilongjiang, provincia più a nord della Cina, è celebre soprattutto per il Festival internazionale cinese del ghiaccio e neve, una manifestazione che dal 1984 attira e incanta viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Ogni anno, a partire dal mese di gennaio, si realizzano centinaia di sculture di ghiaccio di diverse forme e fattezze che riproducono un’intera città. Grazie agli spettacoli di luce e colori che vanno in scena al crepuscolo, poi, l’atmosfera diventa magica. Il festival, da solo, offre tantissimi motivi per volare dall’altra parte del mondo e sostare in città durante l’inverno. Ma oggi ce n’è un altro ed è dato da quel mare scintillante di diamanti sul quale tantissimi cittadini stanno già camminando.

Harbin: puoi camminare su un mare di diamanti che brillano al sole

Non è propriamente un mare, ma la distesa ghiacciata che si perde a vista d’occhio regala davvero la sensazione di trovarsi davanti all’acqua salata. In realtà si tratta del fiume Songhua che, con l’arrivo dell’inverno, si è ghiacciato completamente creando un’ambientazione da fiaba.

La distesa sembra aver subito un incantesimo: l’acqua si è trasformata in blocchi di ghiaccio che, incastonati asimmetricamente, brillano sotto i raggi del sole e sopra le acque del fiume, ricreando così uno spettacolo di luci e colori che incanta e sorprende.

Le fotografie pubblicate e diffuse sul web mostrano le infinite sfumature di blu che illuminano le acque del fiume ghiacciato: sembra davvero di trovarsi davanti a un mare di diamanti.

Non è solo la visione a stupire, ma è anche il fatto che è possibile camminare tra i blocchi di ghiaccio. Tantissime persone, infatti, sono accorse negli scorsi giorni davanti a questo scenario incantato per contemplare il paesaggio, passeggiare sul ghiaccio e scattare istantanee di immensa bellezza.

Le vacanze invernali nel Regno di Frozen

Harbin è una di quelle città da raggiungere almeno una volta nella vita, soprattutto per tutti coloro che subiscono il fascino dei paesaggi invernali. Durante la stagione fredda, infatti, qui è possibile vivere un’autentica fiaba ghiacciata.

Come il regno di Frozen, così è la città cinese. Il merito va soprattutto al sapiente lavoro che viene eseguito ogni anno e che permette di creare una vera e propria città di ghiaccio. Un microcosmo congelato fatto di sculture, edifici e meraviglie che ricreano in tutto e per tutto una scenografia fiabesca.

Al lavoro sapiente dell’uomo, poi, si affianca anche quello della natura come è successo con il fiume Songhu che, negli scorsi giorni, si è trasformato in un mare di diamante per regalare ai cittadini e ai viaggiatori un’esperienza da “era glaciale”.

Il fiume Songhu, inoltre, è direttamente collegato alla storia della città del ghiaccio. Proprio qui, infatti, ogni anno migliaia di uomini si riuniscono per raccogliere i blocchi che serviranno a portare in scena il più grande e celebre festival di sculture di ghiaccio al mondo.