Dove andare a febbraio, le destinazioni più suggestive e convenienti

Alcune idee di viaggio per visitare posti bellissimi senza spendere troppo, in Italia e nel mondo

Fonte: iStock Centro di Praga, in Repubblica Ceca

Febbraio è un mese interessante per viaggiare, con opzioni che spaziano dalle mete invernali per chi ama la neve, alle destinazioni più calde per chi vuole sfuggire al freddo. Inoltre molti voli, alloggi e anche alcune attrazioni turistiche offrono tariffe ridotte rispetto ai periodi di alta stagione, permettendo al turista di godere di una vacanza di qualità senza spendere troppo. Un periodo perfetto per una visita più tranquilla e rilassata, senza affollamento di turisti, con prezzi più bassi e una pace che rende ancora più piacevole la scoperta di ogni angolo.

Di seguito vi consigliamo alcune destinazioni, in Italia e all’estero, tra le più convenienti e suggestive per pianificare un viaggio piacevole in coppia, da soli o con tutta la famiglia.

Il Carnevale di Venezia: una festa senza tempo

Venezia è una città da visitare tutto l’anno per il suo patrimonio artistico, storico e culturale che non teme confronti. Tuttavia a febbraio c’è il famoso Carnevale che cattura l’attenzione, un evento maestoso che celebra una ricca tradizione culturale. Anche se le temperature possono essere abbastanza rigide, l’atmosfera festosa compensa con le sfilate di maschere elaborate e un’atmosfera misteriosa e intrigante.

Le maschere sono uno degli elementi distintivi del Carnevale di Venezia. Storicamente, l’uso delle maschere permetteva alla gente di nascondere la propria identità, rompendo le convenzioni sociali e offrendo una libertà temporanea dalle rigide classi sociali. Le maschere più tradizionali includono la “Bauta” che copre tutto il volto, con un ampio mantello, e la “Moretta“, una maschera di velluto nero che copre il viso delle donne.

Il Carnevale di Venezia è anche famoso per i suoi balli in maschera, i concerti, le parate, e le sfilate lungo le piazze della città. Un evento centrale è la Festa delle Marie, che celebra 12 giovani veneziane vestite in abiti eleganti, e il Volo dell’Angelo, una spettacolare esibizione in cui una persona, vestita come un angelo, si lancia dal campanile di Piazza San Marco. Tutta la città, con le sue stradine strette, i ponti e i canali, si trasforma in un palcoscenico vibrante e ricco di colori, mentre i turisti e i locali si immergono in un’atmosfera di festa senza tempo.

Fonte: iStock

A Catania per la festa di Sant’Agata

A febbraio, il 5 del mese per la precisione, a Catania si celebra la festa di Sant’Agata, la patrona della città. Si tratta di una delle feste religiose locali più importanti, con processioni, eventi e celebrazioni che coinvolgono tutta la comunità. È un’esperienza affascinante, se interessa scoprire la cultura locale. La sfilata delle Candelore, per esempio, è un evento caratteristico che vede candelabri barocchi in legno portati dai fedeli nelle processione della Vara, il carro che porta il busto d’argento di Sant’Agata. Il clima mite aiuta a trascorrere qualche giorno tra il buon cibo e le meraviglie architettoniche della zona, oltre alla cornice suggestiva del mare e dell’Etna.

Cadice: il carnevale più famoso di Spagna

Il Carnevale di Cadice è uno dei più celebri in Spagna, caratterizzato da musica, danze e sfilate colorate. Le temperature a febbraio sono miti, rendendo l’esperienza ancora più piacevole. Il carnevale cadiceño è celebre per i suoi costumi colorati, le parate, le esibizioni di gruppi musicali chiamati “chirigotas” che cantano canzoni satiriche e umoristiche, ma ci sono anche festose battaglie di coriandoli che animano le strade.

L’atmosfera è unica e piena di energia, perfetta per chi ama vivere una tradizione popolare autentica. Il clima è molto più mite rispetto ad altre parti dell’Europa, con temperature medie intorno ai 12-16°C. Sebbene non sia caldo come in estate, è comunque abbastanza piacevole per esplorare la città, passeggiare lungo la costa e godersi la bellezza del paesaggio. Nonostante febbraio non sia il mese più caldo per fare il bagno, le spiagge di Cadice, come la Playa de la Victoria, sono molto meno affollate rispetto all’estate. È il momento ideale per passeggiare lungo la costa, godere della brezza marina e ammirare il paesaggio senza la folla di turisti.

In Tunisia il fascino del deserto

Per un’esperienza nordafricana economica, la Tunisia offre spiagge mediterranee, siti archeologici e mercati vivaci. Destinazione ideale per chi cerca cultura e relax a prezzi contenuti. A febbraio gode di temperature piacevoli, con una media di 15-20°C lungo la costa. Non fa troppo caldo, rendendo ideale l’esplorazione dei siti storici e delle città, senza il caldo intenso dell’estate. Febbraio è considerata bassa stagione per il turismo in Tunisia, quindi si possono trovare ottimi prezzi per voli, alloggi e tour, rendendo la vacanza economica.

Si tengono eventi e festival tradizionali, come il Festival Internazionale del Sahara, che celebra la cultura berbera con musica, danze e corse di cammelli. Si possono visitare le oasi di Tozeur e Douz, con i loro palmeti e sorgenti naturali, esplorare il deserto con un tour in cammello o jeep, e ammirare i panorami mozzafiato delle dune. Le città come Tunisi, Sousse e Kairouan offrono mercati tradizionali, artigianato locale e una ricca cultura araba. Le antiche rovine dell’impero cartaginese sono assolutamente da non perdere, come il colosseo romano patrimonio UNESCO di El Djem, uno dei meglio conservati al mondo. Infine consigliata anche una visita a Dougga, un altro sito archeologico romano affascinante.

Praga: una favola d’inverno

Conosciuta come la “Città delle Cento Torri“, Praga è particolarmente affascinante in inverno, con le sue strade acciottolate e l’architettura gotica avvolte dalla neve. Le temperature medie a febbraio si aggirano intorno ai 5°C durante il giorno e 0°C di notte. La città offre numerosi caffè accoglienti e mercatini invernali. La capitale della Repubblica Ceca è una delle città più affascinanti d’Europa, e febbraio è un mese perfetto per scoprirne la magia. Con meno turisti e un’atmosfera invernale incantevole, Praga offre la possibilità di passeggiare lungo il Ponte Carlo o nella Piazza della Città Vecchia, avvolti in un’atmosfera che ricorda una favola d’inverno.

Tappa fondamentale è una visita al castello di Praga, una imponente struttura che si erge sulla collina di Hradčany e offre una vista panoramica sulla città innevata. Al suo interno puoi visitare la Cattedrale di San Vito e passeggiare nei belvedere subendo il fascino della storia in ogni angolo. Non perdere il Carnevale di Praga, che si tiene in questo mese, caratterizzato da sfilate e festeggiamenti che ravvivano le strade della città. Inoltre, le temperature più fresche offrono l’occasione perfetta per gustare un tradizionale vin brulè in una delle tante caffetterie storiche.

Passeggiare lungo il Danubio innevato a Budapest

Famosa per le sue terme storiche, Budapest offre un’esperienza rilassante durante i freddi giorni invernali. A febbraio le temperature medie sono di circa 8°C durante il giorno e 0°C di notte. La città è nota anche per i suoi festival invernali e la vivace scena culturale. I ponti e gli edifici storici della città, a febbraio, spesso sono coperti da una leggera coltre di neve, creando uno scenario da cartolina. Passeggiare lungo il Danubio o attraversare il Ponte delle Catene è un’esperienza da provare.

Inoltre sono famose le terme, e non c’è momento migliore dell’inverno per immergersi in acque calde e rigeneranti. Tra le più celebri ci sono le Terme Széchenyi, con le loro piscine all’aperto circondate da vapori, e le Terme Gellért, note per la loro architettura Art Nouveau. Dopo una giornata di visite turistiche, un bagno termale è la scelta ideale per rilassarsi. Tra gli eventi interessanti di febbraio c’è il Festival del Cioccolato e del Vino, dove è possibile assaggiare specialità locali accompagnate dai migliori vini ungheresi. Inoltre sono previsti spettacoli di musica classica nei teatri storici della città, come l’Opera di Budapest. Il Parlamento Ungherese, il Bastione dei Pescatori e il Castello di Buda possono essere esplorati senza le lunghe code tipiche dell’alta stagione e questa calma permette di apprezzare ancora di più la bellezza e la storia della città.

Fonte: iStock

Esplorare il Mar Rosso a Sharm el-Sheikh

Per chi desidera temperature più calde, Sharm el-Sheikh offre spiagge sabbiose e acque cristalline ideali per lo snorkeling e le immersioni. A febbraio le temperature medie sono intorno ai 25°C durante il giorno e 15°C di notte e il periodo poco affollato rende i prezzi più accessibili. Sharm El Sheikh, situata sulla costa del Mar Rosso in Egitto, è da vivere ed esplorare. Località come Naama Bay e Shark’s Bay offrono il luogo ideale per rilassarsi, mentre Ras Mohammed e altre aree protette sono perfette per snorkeling e immersioni. A febbraio, la temperatura dell’acqua è di circa 22°C, rendendo il Mar Rosso invitante per nuotatori ed esploratori subacquei. Il Mar Rosso è uno dei migliori luoghi al mondo per le immersioni subacquee, grazie alla sua biodiversità e ai coloratissimi coralli.

I siti di immersione, come il relitto del Thistlegorm e il Blue Hole, attirano subacquei da tutto il mondo. Anche chi preferisce lo snorkeling può godersi incontri ravvicinati con pesci tropicali e tartarughe marine. Oltre alle attività marine, Sharm El Sheikh offre la possibilità di esplorare il deserto circostante con escursioni in jeep o a cavallo di un cammello per raggiungere luoghi unici come il Monte Sinai, dove secondo la tradizione Mosè ricevette i Dieci Comandamenti, e il Monastero di Santa Caterina, un sito storico e religioso affascinante. Queste esperienze arricchiscono il viaggio con un tocco di cultura e spiritualità.

Isole Canarie: una calda parentesi a buon prezzo

Febbraio è uno dei mesi più freddi in molte parti del mondo, ma non a Tenerife. Quest’isola delle Canarie, situata nell’Oceano Atlantico, offre una fuga perfetta per chi cerca un mix di sole, mare e avventura. Tenerife o Gran Canaria offrono temperature primaverili, spiagge e natura vulcanica, il tutto a prezzi contenuti. Tenerife è conosciuta come l’isola dell’eterna primavera grazie al suo clima mite durante tutto l’anno. A febbraio le temperature si aggirano intorno ai 20-25°C di giorno, con serate fresche ma piacevoli. Questo rende l’isola ideale per chi vuole sfuggire al freddo invernale senza affrontare un clima eccessivamente caldo.

Febbraio è un mese ideale per passeggiare lungo la costa, fare surf o semplicemente rilassarsi al sole. Inoltre è perfetto per esplorare i numerosi sentieri escursionistici dell’isola, come quelli nel Parco Nazionale del Teide. Il Teide, il vulcano più alto della Spagna e una delle attrazioni principali di Tenerife, è un must per chi visita l’isola. A febbraio il parco è particolarmente suggestivo: la cima del vulcano potrebbe essere innevata, creando un contrasto spettacolare con il cielo azzurro e i paesaggi vulcanici circostanti.

Puoi raggiungere la cima con una funivia o avventurarti in escursioni più impegnative. Uno degli eventi più attesi dell’anno è il Carnevale di Santa Cruz, considerato il secondo più grande e spettacolare al mondo dopo quello di Rio de Janeiro. Sfilate, costumi scintillanti, musica e balli trasformano le strade della città in una festa continua. Se visiti Tenerife a febbraio, non puoi perderti questo evento unico. Tenerife è una destinazione ideale a febbraio per chi desidera combinare relax, avventura e cultura.

Cracovia: il freddo accende la magia

A febbraio a Cracovia si registrano temperature medie che variano tra -3°C e 4°C, ma il freddo porta con sé un’atmosfera magica che trasforma la città in un paesaggio incantevole. La neve che si deposita sui tetti delle storiche abitazioni e nei parchi cittadini crea un panorama suggestivo, rendendo ogni angolo della città più affascinante. Durante questo periodo si può assistere anche a varie manifestazioni culturali, concerti e celebrazioni che mettono in risalto le tradizioni locali. Uno degli eventi principali è il Carnevale di Cracovia, una celebrazione vibrante che si svolge nei giorni precedenti il Mercoledì delle Ceneri. Le strade della città si animano con costumi colorati, musica e danze, creando un’atmosfera festosa che attira sia residenti che turisti.

Un altro evento significativo è il Festival Internazionale di Musica da Camera, che si tiene sempre a febbraio e presenta una selezione di artisti di talento provenienti da diverse parti del mondo. Questo festival offre non solo concerti dal vivo, ma anche workshop e conferenze che sono progettati per avvicinare il pubblico alla musica classica. Gli spettatori hanno l’opportunità di interagire con i musicisti e approfondire la loro conoscenza di questo genere artistico. Da visitare poi il castello di Wawel, il Mercato dei Tessuti e il Quartiere ebraico di Kazimierz.