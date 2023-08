È salpata la nave da crociera più incredibile che ci sia

Fonte: @Silverseas La nuova ammiraglia Silver Nova di Silverseas

È la prima nave della classe Nova della compagnia Silversea, Gruppo Royal Caribbean, quella che è appena salpata dal porto di Venezia per la sua crociera inaugurale. La Silver Nova non è una nave come tutte le altre. Ha una particolarità unica al mondo: è asimmetrica.

La Nova è stata concepita con un progetto asimmetrico, quindi la fiancata di destra è completamente diversa da quella di sinistra. Questa rivoluzione architettonica ha permesso di realizzare una nave totalmente aperta sul mare, tanto che una delle piscine è una vera e propria terrazza vista mare, due dei bar – il Dusk Bar e il Marquee s’affacciano direttamente sulle città dove la nave fa tappa e le suite – che hanno tutte il servizio di maggiordomo – hanno ampie vedute panoramiche.

Una nave di lusso

Questa è una nave di lusso, c’è poco da dire. La Silver Nova può ospitare fino a 728 passeggeri in 13 diverse categorie di suite, per un totale di 364 suite, la più grande varietà di suite nella storia della compagnia di navigazione e tra le sistemazioni più spaziose di qualsiasi nave da crociera, tutte con proprio balcone.

La suite più grande è la Otium Suite da 123 metri quadrati (più di quanto non siano grandi gli appartamenti della maggior parte di noi), con finestre che vanno dal pavimento fino al soffitto e che offrono una vista di 270 gradi a poppa della nave. Come tutte le suite, anche lei ha un balcone, ma di ben 40 metri quadri con tanto di vasca idromassaggio.

Com’è fatta la nave

La nave è stata consegnata qualche settimana fa dal Cantiere Mayer Werf di Papenburg, in Germania. La Silver Nova è lunga 244 metri e larga 29 e ha una stazza lorda di 55mila tonnellate. A bordo sono presenti 556 membri dell’equipaggio. La nave ha un rapporto spazio-ospite di 75 tonnellate di stazza lorda per passeggero, il più alto nella flotta Silversea.

Ad arricchire l’esperienza a bordo della Nova c’è la più grande selezione di bar, ristoranti e lounge. C’è la spa, con sauna e hammam, la palestra e il casinò.

Una nave sostenibile

Oggi non è possibile costruire una nave da crociera senza tenere conto dell’aspetto della sostenibilità. La Nova è una nave altamente rispettosa dell’ambiente, realizzata con le più avanzate tecnologie disponibili. Ha motori ad alimentazione duale che le permettono di utilizzare il Gas naturale liquefatto (Gnl) come combustibile, dove è disponibile, oppure il Marine gas oil (Mgo).

Inoltre, è predisposta per l’utilizzo delle banchine elettrificate, allacciandosi alla rete elettrica terrestre quando è ferma in porto – dove è possibile – e di spegnere i propri generatori.

Le crociere della Silver Nova

Dopo il suo viaggio inaugurale, un itinerario durato sette giorni attraverso l’Adriatico, con scali a Pirano, in Slovenia, Zara, Dubrovnik, Spalato e Rovigno, in Croazia, e Kotor, nel Montenegro, la Silver Nova trascorrerà l’estate nel Mediterraneo prima di dirigersi verso i Caraibi e il Sud America a novembre. Il 4 gennaio 2024, prenderà il largo per il Grand Voyage South America, una crociera lunga 71 giorni durante la quale si visiteranno 38 destinazioni in 18 Paesi.