A Dublino ti pagano per fare l’assaggiatore di birra: ecco come candidarsi

Gli amanti della birra, conosceranno bene la Guinness, si tratta della scura irlandese più famosa al mondo.

Vi piacerebbe essere pagati per assaggiarne una, dieci, venti e forse anche di più? Si beve con moderazione, s’intende, ma l’obiettivo è proprio quello di testare le migliori birre dell’Irlanda all’interno di accoglienti pub durante il freddo inverno.

E attenzione perché non si tratta di pub qualunque, ma dei migliori di Dublino, agli amatori delle birre infatti, non suoneranno nuovi i nomi di questi locali perché conosciuti e riconosciuti come i migliori in assoluto del territorio.

Ma esattamente, come funziona? La richiesta è piuttosto semplice, ma richiede un palato sopraffino e un’abilità nelle recensioni: la persona scelta verrà pagata 22 euro l’ora e, nell’arco del tempo previsto, dovrà visitare e recensire i pub della città e le loro Guinness.

Dopo aver visitato il pub, il candidato prescelto dovrà ordinare e bere una birra scura, scattare delle foto e raccontare la sua esperienza con una recensione di almeno 250 parole. Insomma un duro lavoro che qualcuno deve pur fare.

Tra i pub da visitare, nomi noti tra cui The Gravediggers, The Long Hall e il Mulligan. Partecipare alla selezione è semplicissimo. Occorre infatti collegarsi al sito web the irish road trip e compilare il form presente sulla pagina, inserendo una recensione di una birra già provata.

Prima di candidarvi però, assicuratevi di avere le abilità richieste per diventare gli assaggiatori ufficiali dei pub di Dublino.

Cosa ci si aspetta da voi? La capacità si scrivere una recensione allettante e veritiera sulla scura più famosa del mondo della birra, essere capaci di fotografare la Guinness, avere il tempo necessario per visitare 7 pub in un periodo di quattro settimane da Novembre a Dicembre e avere più di 18 anni.

Affrettatevi però, perché da quando l’annuncio è stato pubblicato, sono arrivate più di 6000 domande, in appena 28 ore. Sarà dunque una difficile sfida, ma la vittoria vale sicuramente il gioco. Buona fortuna.