Le nuove straordinarie mete da raggiungere nel 2024 partendo dall’Italia

Fonte: iStock Le nuove rotte di ITA Airways

Durante l’ultima Fiera Internazionale del turismo TTG Travel Experience andata in scena qualche giorno fa a Rimini, ITA Airways ha presentato il suo programma “Winter 2023-24” – e qualche anticipazione per l’estate – che vede un totale di 52 destinazioni: 17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer della compagnia e CEO Volare, ha annunciato che l’inverno 2023-2024 vedrà l’aggiunta di una nuova ed emozionante destinazione raggiungibile dall’Italia: Rio De Janeiro, in Brasile, città costiera particolarmente famosa per il suo Carnevale, che sarà servita ogni giorno da Roma Fiumicino a partire dal 29 ottobre con un mix di Airbus A330-200 e i nuovi A330-900.

Dal 16 dicembre, invece, riprenderà il collegamento diretto Roma-Maldive, che sarà operato con A330-900 da tre a cinque volte a settimana, a seconda del periodo, fino alla prossima primavera.

Ma le novità non sono finite qui perché entro la fine dell’anno è prevista l’entrata in flotta del primo Airbus A321neo che avrà tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy).

Si tratta di un aeromobile dotato di tutti gli elementi distintivi della nuova flotta ITA Airways e sarà utilizzato per servire da Roma mercati del tutto nuovi per il vettore: il Medio Oriente e l’Africa occidentale e subsahariana. Da maggio 2024, quindi, la compagnia aerea italiana volerà su Riyadh, da giugno 2024 su Accra (in Ghana) e Kuwait City, da luglio verso la Capitale senegalese Dakar e da ottobre verso Jeddah, città portuale sul Mar Rosso in Arabia Saudita.

Bisognerà invece attendere la primavera del 2024 per vedere aperte anche due nuove rotte in Nord America: Chicago, che verrà servita dal 7 aprile sei volte a settimana, che diventeranno sette dal 7 giugno; e Toronto, che partirà il 1 maggio con sei frequenze settimanali inizialmente e che poi diventeranno sette da giugno.

Le altre novità del 2024

La novità più grande per l’anno che verrà di ITA Airways è senza ombra di dubbio il suo A321neo per il medio-raggio. Si tratta di un velivolo narrow body i cui interni sono stati totalmente disegnati da Walter de Silva. Nuovi colori e nuovi materiali saranno accompagnati da sedili di ultima generazione, Cabina Airspace con nuovo lighting personalizzato ITA Airways e cappelliere XL più spaziose. Ogni poltrona sarà anche dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” e schermi individuali di ultima generazione.

Inoltre, entrerà in flotta entro fine 2023 anche il primo Airbus A220-100 che sarà in grado di trasportare 125 passeggeri e che permetterà di potenziare i collegamenti regionali all’interno dell’Europa.

Gli obiettivi raggiunti da ITA

Durante la fiera sono stati presentati anche gli obiettivi già raggiunti da ITA nel corso dell’ultimo anno: ben 11 milioni di passeggeri da gennaio a ottobre 2023 hanno scelto di volare con la nostra compagnia aera.

ITA ha inoltre sottolineato che un altro dei suoi goal è quello essere il vettore di riferimento per la mobilità degli italiani, soprattutto perché il 2023 è stato un anno importantissimo. Vi basti pensare che la sua flotta è arrivata a vantare 79 aeromobili Airbus, dei quali 29 di ultima generazione.

“Da gennaio 2023 ad oggi abbiamo trasportato oltre 11 milioni di passeggeri, il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, con un load factor medio dell’80%, 7,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2022 con un incremento dei ricavi passeggeri pari al +83% rispetto ai primi 9 mesi dello scorso anno. Ora guardiamo con fiducia al futuro, con un occhio di riguardo per lo sviluppo intercontinentale” ha commentato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare.