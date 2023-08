Puoi dormire nel ventre di Moby Dick: l’esperienza da sogno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Jam Press/Scott Gibson/Sotheby’s International Realty / IPA The Whale: dormire nel ventre di Moby Dick

Esistono alloggi che sono così straordinari che da soli valgono un intero viaggio dall’altra parte del mondo. E questo è il caso di Whale House, un capolavoro architettonico di rara bellezza situato nel Mission Canyon, nella contea di Santa Barbara in California.

Proprio qui è possibile vivere una delle esperienze più incredibili di una vita intera capace di trasformare la fantasia in realtà. Al di là delle fattezze incantate che caratterizzano la dimora, e che restituiscono uno scenario degno delle fiabe più belle, Whale House presenta chiari rimandi a uno dei più grandi e celebri capolavori della letteratura americana: Moby Dick.

Qui, a Santa Barbara, è possibile infatti dormire nel ventre della grande balena bianca nata dalla penna creativa di Herman Melville. Se volete vivere questo sogno a occhi aperti, non vi resta che preparare le valigie e raggiungere la California.

The Whale: dormire in un capolavoro architettonico

Le fotografie che ritraggono questa dimora lasciano poco spazio all’immaginazione, anche se è a quella di Herman Melville che il costruttore, l’architetto Michael Carmichael, si è ispirato. The Whale non è una semplice casa, ma un capolavoro architettonico che fonde diversi stili, tra i quali emerge prepotentemente quello del grande Antoni Gaudí.

L’ingresso alla struttura principale evoca per forme e lineamenti la grande balena che ha inghiottito l’intera nave. Il resto, invece, è lasciato alla fantasia e al genio architettonico. Il risultato finale, che comprende un cortile acciottolato, una piscina e un patio, ha dato alla luce una delle case più suggestive ed evocative d’America e forse del mondo intero.

La dimora è stata costruita nel 1978 e una volta presentata al mondo ha raccolto l’entusiasmo di molti. Qui, infatti, hanno scelto di soggiornare celebrities, scrittori, artisti e musicisti rimasti folgorati dalla maestria e dal genio creativo.

La casa situata a Santa Barbara è attualmente in vendita, la proprietà a un valore di oltre 3 milioni. Tuttavia, al momento, è ancora possibile dormire in questo capolavoro architettonico: The Whale, infatti, è prenotabile su Airbnb al costo di 1435 euro a notte.

Fonte: Jam Press/Scott Gibson/Sotheby’s International Realty / IPA

Dentro il ventre di Moby Dick

The Whale è incastonata, alla stregua di un tesoro prezioso, nel quartiere boschivo di Mission Canyon, a pochi chilometri di distanza dal cuore di Santa Barbara e solo a 5 minuti a piedi dai Giardini Botanici della città.

La casa è caratterizzata da una struttura principale, alla quale si accede per mezzo di un ingresso che evoca una balena, che si snoda su quattro piani e che ospitano, rispettivamente, una cucina e una sala da pranzo e due suite. Il cortile interno, arricchito di numerosi elementi naturali, è il cuore pulsante della dimora. Completa l’offerta anche una splendida piscina di 24 metri che simbolicamente rappresenta la coda della balena. Per accedere alla casa è necessario attraversare la bocca di Moby Dick.

The Whale, come abbiamo anticipato, è attualmente in vendita e non sappiamo quale sarà il suo destino. Attualmente, però, è ancora prenotabile su Airbnb e può ospitare fino a un massimo di sei persone.