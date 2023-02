On the road in California sui luoghi del lusso

Fare un viaggio on the road negli Stati Uniti è uno dei sogni più frequenti per persone provenienti da ogni angolo del mondo. Del resto parliamo di una zona ricca di città che lasciano a bocca aperta e una natura particolarmente mozzafiato. Ma gli Stati Uniti sono anche una meta perfetta per coloro che possono fare viaggi all’insegna del lusso, e in particolare lo è la California.

La California del lusso

In California è possibile trovare alcuni più bei parchi naturali più incredibili di tutti Stati Uniti e, al contempo, è anche luogo di ritrovo per migliaia di surfisti desiderosi di cavalcare onde mozzafiato.

Ciò vuol dire che è un Paese ideale per tutti, anche per coloro che vogliono vivere una vacanza in completo relax visitando i luoghi del lusso e concedendosi qualche capriccio negli esclusivi resort locali. Scopriamo alcune destinazioni insieme.

L’intramontabile Beverly Hills

La prima tappa all’insegna del lusso da visitare in California è senza ombra di dubbio Beverly Hills, nella contea di Los Angeles, divenuta famosa per la celebre serie tv degli anni ’90. Se si è alla ricerca di sciccherie basta concedersi una piacevole passeggiata su Rodeo Drive per restare abbagliati dalle lunghe limousine e soggiornare mensilmente in una delle prestigiose ville messe in affitto da alcuni tra i più famosi artisti di tutti i tempi.

Tra queste la villa di Rihanna, cantante, attrice, modella, imprenditrice e diplomatica barbadiana, che nel cuore di Beverly Hills sfoggia ben 3000mq di proprietà con cinque camere da letto impreziosite da materiali di altissimo livello come marmi pregiati e legno di quercia. Il lusso non manca neanche all’esterno dove regnano giardini, bracieri, piscina, e zone relax.

Ottime occasioni anche per i fan dei Nirvana, gruppo rock alternativo statunitense: prenotando con largo anticipo potrete soggiornare nell’appartamento che fino al 1992 ha ospitato Kurt Cobain e la moglie Courtney Love. Si trova sulla Beverly Boulevard e Genesee Avenue e l’attuale proprietario, Brandon Kleinman, l’ha ristrutturata e messa sulla piattaforma Airbnb rendendola ancora più desiderabile e riconoscibile grazie alla scritta all’ingresso Kurt Cobain’s Private 1b+1bth.

Non mancano di certo gli hotel che sono uno più lussuoso dell’altro. Iconico è certamente il Waldford Astoria dove è possibile gustare una cena al ristorante dello chef Jean-George o soggiornare al Beverly Wilshire, meta che ha accolto grandi ospiti come Elvis Prestey , Barack Obama, Eric Clapton e altre personalità di spicco.

Se ad interessarvi non sono solo star e shopping lussuoso, a Beverly Hills potrete approfittare di una passeggiata all’interno del Beverly Gardens Park, un parco lungo circa 3 km che costeggia Santa Barbara Boulevard, all’interno del quale è possibile trovare piante di cactus, rose e originali fontane vintage.

Infine, se avete voglia di un po’ di cultura, da non perdere è il Wallis Annenberg Center for the Performing Arts che unisce il vecchio ufficio postale di Beverly Hills fondato nel 1933 con un incredibile complesso contemporaneo comprensivo di un teatro da 500 posti in cui si tengono spettacoli live.

La Quinta, per gli amanti del golf

La parola “lusso” va spesso a braccetto con “golf” e una tappa obbligatoria in California è La Quinta, luogo preferito dagli appassionati di questo sport. Non a caso è conosciuto in tutto il mondo per la varietà di campi aperti al pubblico.

Il soggiorno perfetto a tema da queste parti lo potrete vivere al Quinta Resort & Club che, oltre a tranquille piscine su cui si affacciano eleganti stanze, offre enormi campi da tennis e una rilassante spa. La buona notizia è che c’è spazio anche per i nostri amici a quattro zampe: persino per loro è prevista la possibilità di godere di un bel massaggio rigenerante.

Santa Barbara, la meta dello shopping

Gli amanti delle shopping troveranno pane per i loro denti a Santa Barbara, una città californiana che pullula di alcune delle boutique dei più famosi stilisti di tutto il mondo. Per trovarle vi basterà passeggiare presso State Street.

Ma Santa Barbara è famosa anche per le sui ricchezze eno-gastronomiche e per gli spruzzi d balena che si possono osservare tra la U.S. 101 e East Beach. Chi decide di volare in questa città a febbraio, inoltre, può godere di un’occasione in più: è il mese del Santa Barbara International Film Festival che ogni anno attira centinaia di attori, registi, produttori e altri personaggi del cinema.

Malibu, per gli amanti del surf

Nell’immaginario comune la California è una sorta di paradiso del surf, ma se si vogliono cavalcare le onde più belle, sempre all’insegna del lusso, la vostra destinazione dovrà essere Malibu. Parliamo di una meta assolutamente iconica e in cui svettano lussureggianti case degli atleti famosi che fanno da cornice a rinomate spiagge.

A Malibu si possono fare tantissime attività differenti come, per esempio, il whale watching: in inverno basta recarsi a Point Dume, all’estremo nord della città, per osservare la migrazione delle balene grigie.

Quando invece vorrete fare qualcosa che prescinda dall’oceano, non potrete non dirigetevi verso l’entroterra e concedetevi un road tour tra i canyon della zona o raggiungete le cascate lungo i sentieri della Santa Monica Mountains National Recreation Area.

E se vorrete vivere un’esperienza extralusso è il caso di pernottate in una delle 16 stanze del super esclusivo Nobu Ryokan Malibù in stile giapponese contemporaneo. Un albergo che vanta servizi unici come l’iPad “tuttofare” e, perfino la Neorest, toilette ipertecnologica e robotica ispirata al bagno tradizionale giapponese “ofuroba”, che si può praticare nella vasca con i prodotti super organici dell’albergo stesso.

L’incredibile Majestic Yosemite Hotel

Come ultimo – ma questi sono solo alcuni dei luoghi del lusso californiani – da non sottovalutare è una soggiorno al Majestic Yosemite Hotel che si trova nella zona del meraviglioso Yosemite National Park.

A seguito di poderosi lavori di ristrutturazione, riaprirà quest’anno il 2 marzo. Prenotando una notte da queste parti potrete trascorrere del tempo nell’albergo in cui sono passate personalità di spicco come John F. Kennedy, la regina Elisabetta II e Winston Churchill.

Se non fosse possibile replicare la stessa esperienza e pernottare al suo interno visti i costi importanti da sostenere, sappiate che questo imponente hotel consente una visita guidata di un’ora per scoprire le sale pubbliche, ammirare l’architettura del 1927, le travi di legno decorate a mano, i tappeti turchi in stile kilim e i dipinti del XIX secolo che illustrano le cascate del parco e gli alberi di sequoia gigante.