10 destinazioni top per il turismo enogastronomico: una è in Italia

Nella top 10 delle destinazioni per il turismo enogastronomico ci sono autentiche chicche da scoprire: una delle mete è in Italia e qui si producono eccellenze apprezzate in tutto il mondo

turismo enogastronomico: 10 mete da considerare

Il turismo enogastronomico è in crescita: le persone apprezzano sempre di più l’idea di poter visitare i luoghi e scoprire quelle che sono le specialità locali. Oltre ai prodotti tipici e ai piatti della tradizione, è il vino a dominare la scena: bianco, rosso, rosé e bollicine… c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ma quali sono le destinazioni top per il turismo enogastronomico? Forbes ha creato una classifica con una top 10 di mete sparse per il mondo e una si trova proprio in Italia.

Mendoza in Argentina

Potremmo definire Mendoza, in Argentina, come una delle zone vinicole più famose in tutto il mondo; rinomata per i suoi Malbec e l’incredibile paesaggio dominato dalle Ande, la regione conta oltre 1.500 cantine che producono vini rossi di classe mondiale e altrettanti bianchi che meritano attenzione. Oltre alla qualità della produzione, la destinazione colpisce con uno stile di vita tranquillo, un clima caldo e secco oltre a tantissime escursioni e tour in bicicletta tra i vigneti per gli amanti delle attività outdoor. Marcia in più, il prezzo: la destinazione è accessibile e questo la rende una meta perfetta per gli amanti del vino. Si può raggiungere Buenos Aires oppure pianificare una gita fino a Santiago del Cile alternando degustazioni ed esplorazioni culturali.

Valle del Douro in Portogallo

Conosciuta come patrimonio dell’Unesco, la Valle del Douro è diventata ancora più apprezzata per i paesaggi mozzafiato e per la produzione di Porto. Il Portogallo è in cima alla wishlist di viaggio di moltissimi, grazie ai collegamenti low cost che conducono a Porto e Lisbona, ma anche per i prezzi competitivi e il clima mite. I viaggiatori che amano il turismo enogastronomico sanno di poter trovare qui storiche cantine che producono Porto e, sempre più spesso, ottimi vini rossi e bianchi secchi a prezzi competitivi. Il calendario d’eventi si arricchisce tutto l’anno di manifestazioni e appuntamenti a tema.

La Rioja in Spagna

Tra le mete top per l’enoturismo c’è anche la Spagna con la regione della Rioja. Qui la produzione di rossi è al top, sfruttando la coltivazione dell’uva Tempranillo. Si contano oltre 600 cantine nella zona e questo comporta l’opportunità di spaziare tra tantissime degustazioni e festival legati al vino. La regione è apprezzata, inoltre, per la sua cucina straordinaria e l’autenticità della cultura spagnola. Ci si trova non troppo distante da Bilbao e l’idea è quella di unire le due tipologie di vacanza: da una parte la degustazione di prodotti tipici e dall’altra la città d’arte con influenze moderne.

Fonte: iStock

Languedoc-Roussillon in Francia

Se c’è un territorio che fa rima con vini di qualità, quella è proprio la Francia. Basti pensare a località celebri come Borgogna e Bordeaux che hanno fatto di questo prodotto un fiore all’occhiello esportato in tutto il mondo. Ma se desideri gustare le specialità made in France senza spendere una fortuna? Allora è la zona di Languedoc-Roussillon che dovrai prendere in considerazione. Qui si producono rossi d’élite, rosé e spumanti come il Crémant de Limoux dalle etichette molto più competitive. Gli ultimi anni hanno consacrato Languedoc come una delle aree produttive più importanti per Cabernet Sauvignon e Chardonnay.

Fonte: iStock

Stellenbosch in Sudafrica

Tra i motivi per visitare il Sudafrica, oltre a scoprire la storia e le bellezze di Città del Capo, c’è la produzione vinicola dell’area di Stellenbosch. Considerato tra i luoghi più antichi di produzione di vino al mondo, è diventata famosa per i suoi Cabernet Sauvignon e Chenin Blanc, ma non solo: proprio qui, infatti, vengono prodotti vini spumanti Cap Classique di altissima qualità.

Colchagua Valley in Cile

Molti la conoscono con il nome di Napa Valley del Cile ma la Colchagua Valley è diventata una delle mete nella top 10 di Forbes per quanto riguarda il turismo enogastronomico non eccessivamente costoso. Le varietà di punta sono Carmenère, Cabernet Sauvignon e Syrah, che possono essere degustate con percorsi immersivi all’interno di alcune boutique winery del territorio. La vicinanza a Santiago rende facile raggiungere questa valle, dove il clima mediterraneo e i prezzi contenuti delle proprietà immobiliari attirano numerosi visitatori che la scelgono per soggiorni brevi e medio lunghi.

Puglia in Italia

Al settimo posto della top 10 dei luoghi più iconici al mondo dove fare turismo enogastronomico c’è una meta italiana: la Puglia. Conosciuta per vini rosati ma anche per etichette come il Primitivo e il Negroamaro, dà modo di scoprire etichette italiane apprezzatissime sul territorio ma non solo. La Puglia, poi, è conosciuta per le masserie dove si producono non solo vini, ma anche olio d’oliva. Buoni motivi per sceglierla? Non solo in alta stagione, è una meta top e dai prezzi competitivi.

Fonte: iStock

Moravia nella Repubblica Ceca

Forse non molti lo sanno ma la Moravia è una delle chicche europee dove fare degustazioni di vini. Si trova in Repubblica Ceca e proprio qui vengono prodotti vini bianchi, come Riesling e Grüner Veltliner ma non mancano i rossi dal gusto leggero in notevole crescita. Tra borghi caratteristici e cantine, si vive in un’atmosfera unica; oltre al vino è possibile poi raggiungere in poche ore la città di Praga e la non lontana Vienna.

Valle di Guadalupe in Messico

Chi ha programmato un viaggio in Messico deve sapere che a poche ore da San Diego può raggiungere la valle di Guadalupe. La zona, conosciuta nel mondo per le etichette di rosso Tempranillo e Nebbiolo si distingue per boutique e cantine di livello. Ad alzare il tiro ci pensa la scena gastronomica: qui tra specialità messicane e influenze mediterranee ci si potrà godere un viaggio enogastronomico memorabile.

Nagano in Giappone

Ultima meta in top 10 secondo Forbes? Nagano. Quando si pensa al Giappone raramente ci si focalizza sul vino ma questa è una vera eccezione. Qui vengono prodotti vini bianchi Koshu e varietà ibride come il Muscat Bailey A. Va quindi presa in considerazione come opzione per chi desidera fare un viaggio alla scoperta della produzione enogastronomica mondiale.

Questa è la top 10 delle destinazioni top per il turismo enogastronomico secondo Forbes: una panoramica interessante che dà modo di scoprire località anche davvero originali dove gustare un buon calice.