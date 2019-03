Gratis a Bordeaux: cosa fare e vedere in città

editato in: da

è una delle mete più interessanti d’Europa. Sono molti i turisti che la stanno scoprendo ultimamente. Gli stessi francesi vi si stanno trasferendo numerosi, per lo stile di vita tranquillo, per il clima mite e per le tantissime attività che si svolgono in città e fuori, nella campagna e tra i vigneti. Meno costosa di Parigi, a Bordeaux, per chi la visita, ci sono anche molte attrazioni e luoghi da visitare gratuitamente.

Nella nuova guida “Bordeaux”, scritta da Paolo Crespi per la collana ‘Guide Low Cost’ (Morellini Editore), un capitolo è dedicato proprio alla Bordeaux gratuita.

SiViaggia ha intervistato l’autore per darsi raccontare quali sono le attività che si possono fare gratis.

“Innanzitutto la prima domenica di ogni mese, tranne a luglio e ad agosto, i musei municipali hanno l’ingresso gratuito. Si possono visitare le collezioni permanenti, ma anche le esposizioni temporanee. Tra questi ci sono il CAPC (il museo di arte contemporanea, che ospita anche opere di Maurizio Cattelan, ndr); il Musée d’Aquitaine che racconta la storia della città e della regione; il Musée des Arts décoratifs et du Design che è ospitato all’interno di un bellissimo edificio del ‘700; il Musée des Beaux-Arts; il BETASOM (Bordeaux Sommergibile, la base sottomarina utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale come base per gli U-boot tedeschi) e il Muséum d’Histoire Naturelle. Poi ci sono gli eventi: il Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud offre spettacoli musicali gratuiti dei propri insegnanti e allievi durante il periodo dei corsi, che va da ottobre a giugno. Altrettanto fa l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux: tutti i concerti dell’ensemble, composto da 55 elementi, sono completamente gratuiti. A luglio si tiene Dansons sur les Quais, il tradizionale festival di danza lungo le rive della Garonna. La manifestazione, molto coinvolgente, è gratuita e aperta a tutti. Per chi pratica sport, molte strutture pubbliche sportive, tra cui alcune piscine, sono ad accesso libero, tranne negli orari di allenamento dei club e delle associazioni sportive che vi fanno riferimento”.

Passeggiare per la città è comunque gratis, no?

“Certo. Oltre ai musei e agli eventi, bisogna ricordare che il centro storico di Bordeaux è Patrimonio Unesco e girare per le strade non costa niente. Da non perdere, il famoso Miroir d’eau in place de la Bourse che, con i suoi giochi d’acqua, riflette le facciate dei palazzi che la circondano; passeggiare lungo la Garonna, da un lato e dall’altro; andare sul Pont de Pierre, uno dei simboli della città, che collega la parte storica alla Rive Droite, il nuovo quartiere che è nato da pochi anni, e anche il ponte mobile Jacques-Chaban-Delmas, vicino alla Citè du Vin, il museo dedicato al vino aperto nel 2016 (l’ingresso è a pagamento), tra i Quai Bacalan e il fiume Garonna con i bellissimi spazi aperti, come quelli accanto ai vecchi hangar che costeggiano l’area dei Bassins à flot, bacini fluviali connessi al fiume da canali navigabili, riutilizzati per il sociale o le imprese della new economy e spesso trasfigurati dall’intervento degli street artist: sono tutti luoghi da vedere gratis. La città è un palcoscenico naturale, una città aperta. A piedi la si scopre benissimo, approfittando del microclima. Chartrons è la zona degli antiquari dove andare assolutamente la domenica e, anche senza spendere un euro, si può andare su rue Sainte-Catherine, la via commerciale più lunga d’Europa. Un posto che consiglio di vedere, poi, è Mollat, la più grande libreria indipendente francese”.

Vale la pena visitare la Rive Droite che ha citato?

“Assolutamente! Sulla Rive Droite della Garonne – detta anche Rive Vegetale per via del verde e dei parchi – che è stata riqualificata negli ultimi anni e dove si è espansa la città, visto che sulla Rive Gauche non c’era più spazio, si può fare una bella passeggiata tra i giardini, le ex fabbriche trasformate in appartamenti o spazi per attività di ogni tipo, c’è giardino botanico, uno zoologico, c’è il Darwin Écosystème, una grande cittadella-laboratorio di innovazione sociale e artistica che ha preso il posto di una vecchia caserma militare. Ma soprattutto la Rive Droite di Bordeaux è il posto migliore dove andare all’ora del tramonto per guardare i palazzi del ‘700 della città vecchia che sta di fronte”.

Perché vale la pena visitare Bordeaux?

“È una delle mete top degli ultimi anni. Per i francesi è tra le mete più desiderabili dove andare in vacanza, ma anche dove andare a vivere. Merito del Sindaco, che ha avuto due mandati, è che ha fatto molto per la città. Il clima è sempre buono e si può andare in qualunque periodo dell’anno”.