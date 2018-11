Le offerte Ryanair del terzo giorno della Cyber Week: quali sono le destinazioni

editato in: da

La Cyber Week di Ryanair continua. E, dopo un primo giorno di voli a 4.99 euro, ecco che – anche oggi – permette di acquistare viaggi aerei ad un prezzo super scontato.

Il celebre vettore low cost, infatti, ha deciso di fare molto più che dei “semplici” sconti per il Black Friday. Per 8 giorni, ogni giorno, offrirà ai suoi clienti offerte imbattibili. Fino alle 24.00 di oggi mercoledì 21 novembre, è possibile acquistare biglietti a partire da 4.99 euro a tratta, per viaggiare nelle più desiderate città d’Europa tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Un’occasione imperdibile, dunque, per un break d’inverno (super) low cost.

«È il terzo giorno della nostra “Cyber Week” e, vista la grande richiesta, abbiamo esteso di 24 ore la nostra offerta sui posti a 4.99 euro. Sul sito Ryanair.com abbiamo 8 giorni di fantastici sconti, offrendo ai clienti le tariffe più basse d’Europa con un ulteriore risparmio. Consigliamo ai clienti di monitorare il sito Ryanair.com per non perdere le ultime offerte, poiché le tariffe più basse d’Europa stanno per diventare ancora più basse. Inoltre, applicheremo anche uno sconto del 70% su tutte le macchine noleggiate questa settimana, assicurando ai nostri clienti un ulteriore risparmio» ha dichiarato Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair.

Qualche esempio? Bastano 4.89 euro per volare da Milano – Orio al Serio ad Alicante (Spagna), Amburgo (Germania), Berlino, Budapest, Cracovia; per 12.73 si possono invece raggiungere Atene, Malaga, Valencia. Per 16.65 euro si vola a Marrakech, per 24.49 a Tenerife. Ma offerte ci sono anche da Torino (4.89 per volare su Barcellona o sulla marocchina Fez, 33.09 euro per volare su Dublino), da Roma Ciampino (4.89 per raggiungere Aqaba in Giordania oppure Bratislava o Malta o Parigi, 23.09 per volare sulla spagnola Palma).

E, ancora, voli low cost possono essere acquistati da Bologna, o da Milano Malpensa. Per interrompere l’inverno con una fuga in Europa (ma non solo) a prezzi bassissimi. E, in caso si volesse organizzare un on the road, con la Cyber Week si può noleggiare un’automobile al 70% del prezzo.