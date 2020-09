Crociere MSC in offerta a partire da 349 euro

editato in: da

Crociere MSC ha lanciato un’offerta last minute con prezzi a partire da 349 euro. Un’occasione irrinunciabile per chi vuole mettersi in viaggio nel Mediterraneo, da adesso fino ad inizio 2021, e scoprire le città più belle a bordo di MSC Grandiosa, una delle navi più ecologiche e interessanti della compagnia. Il tutto a prezzi davvero concorrenziali e senza rinunciare a libertà, spettacoli e comfort.

Questa può essere dunque l’occasione giusta per approfittare del last minute che, da fine settembre a fine ottobre, propone una partenza da Civitavecchia per attraversare uno dei mari più belli ed arrivare a Napoli e alla vivacissima Palermo, una città cosmopolita nota per le sue architetture, i suoi paesaggi da sogno, il cibo di strada e le spiagge, veri paradisi naturali. Qui si può fare un giro in città, ammirare la splendida Cappella Palatina oppure spingersi verso il sito archeologico di Segesta e la cittadina di Erice o, ancora, visitare Cefalù, meravigliosa cittadina di mare che vi farà innamorare sin dal primo sguardo. Da qui il viaggio a bordo della Grandiosa proseguirà poi verso La Valletta, un piccolo eden vicinissimo alla Sicilia e la più grande delle isole dell’arcipelago. Un luogo dove natura e cultura si fondono in una delle aree storiche più ricche al mondo. Il viaggio proseguirà poi verso Genova per ritornare a Civitavecchia. Il prezzo? 349 euro a persona per 7 notti, comprensivo di tasse portuali; attività di bordo, club per bambini e ragazzi, il centro Fitness e piscine, gli spettacoli in stile Broadway e il buffet internazionale.

Sempre a 349 euro a persona, per 7 notti, MSC propone anche un itinerario con partenza da Palermo, fino ad inizio gennaio 2021. Da qui si passa per La Valletta e si prosegue verso Barcellona e Marsiglia, storico capoluogo della Provenza. Una città di mare che vale la pena visitare per via delle sue splendide architetture come la basilica neobizantina di Notre-Dame-de-la-Garde e il Castello di Borély con il suo giardino. Lasciandosi alle spalle le tipiche caffetterie e le strade intrecciate si potrà arrivare in poco tempo sulla Costa Azzurra. Una tappa imperdibile di questa crociera nel Mediterraneo, insomma, per poi tornare a Genova, Civitavecchia e Palermo.

Da scegliere, da fine dicembre a inizio gennaio, allo stesso prezzo, si può partire da Genova e attraversare il Mediterraneo toccando città come Civitavecchia, Palermo e La Valletta andando poi verso Barcellona, in Spagna. Una città ricca di vita e vivace culturalmente, in cui si possono ammirare opere come la Sagrada Familia di Antoni Gaudì oppure visitare il Barrio gotico, il quartiere medievale cittadino, fare un giro a la Rambla, nel cuore della città, immersi tra colori, botteghe, musica e attrazioni d’ogni tipo. Da qui si ripartirà poi verso Marsilia, prima di tornare a Genova.

Se la voglia di mettervi in viaggio è tanta, allora basta solo scegliere la meta perfetta. MSC, del resto, assicura pulizia dei locali, sanificazione continua e il rispetto di un rigido protocollo di salute e sicurezza. Tutti gli scali porteranno i viaggiatori lungo tour programmati e organizzati nel minimo dettaglio.