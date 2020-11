Andare in crociera a Natale con tutta la famiglia

editato in: da

Le nuove crociere dell’inverno in partenza dall’Italia

Vivere la magia del Natale in famiglia è quanto di più bello chiunque di noi possa desiderare, ma perché non concedersi qualcosa di davvero speciale? Grazie a MSC, ora potrete passare le feste a bordo di una lussuosa nave da crociera e attendere l’arrivo di Babbo Natale con i vostri bambini.

La compagnia navale ha sempre avuto un occhio di riguardo per i più piccini, allestendo vaste aree kids e organizzando un’animazione semplicemente strepitosa. Naturalmente, senza rinunciare mai alle misure di sicurezza necessarie affinché i passeggeri possano viaggiare senza rischi. È per questo che negli scorsi mesi le ammiraglie della MSC hanno accolto a bordo tantissimi giovani ospiti, riscuotendo grande successo grazie alle molte accortezze a loro riservate.

Dagli spettacoli per tutta la famiglia alle cene dedicate ai più piccoli, passando per le innumerevoli serate trascorse tra balli e giochi per garantire il massimo divertimento: la crociera diventa il luogo ideale per passare le vacanze con i propri bambini. Perché non approfittarne anche in occasione del Natale? MSC è pronta a partire per uno splendido viaggio nel Mediterraneo, offrendo la perfetta atmosfera per celebrare le festività.

A partire dal 18 dicembre, MSC Grandiosa salperà con tantissime sorprese per grandi e piccini. A bordo saranno presenti tantissime decorazioni, per rendere omaggio allo spirito natalizio, e per i bambini ci saranno mille avventure tutte da vivere. Come il Villaggio di Natale organizzato nell’area Lego, dove sarà possibile godere appieno della magia del periodo dell’anno più amato dall’intera famiglia: balli di gruppo e intrattenimento dedicato segneranno le giornate dei vostri figli.

Sarà poi il turno di una splendida parata con costumi natalizi e una gara di ballo con ben 5 hit di Natale, per un divertimento sfrenato. E l’arrivo a bordo di Babbo Natale sarà il completamento di una vacanza indimenticabile per i più piccini. Ma non mancano le iniziative per gli adolescenti: il XMAS flash mob regalerà loro ore di spensieratezza, così come il talent show e il gioco “Sotto al Vischio”, pensati per un pubblico più cresciutello.

Naturalmente, tutto ciò avverrà nel massimo rispetto delle misure di sicurezza, con igienizzazione continua delel aree comuni, accesso contingentato al miniclub, controllo della temperatura e consegna di speciali mascherine obbligatorie per i bimbi di oltre 6 anni d’età.

Volete invece godervi una romantica vacanza di coppia? Il 18 dicembre, MSC Magnifica toglierà le ancore da Genova per una crociera natalizia di 8 notti, con tappa a Messina, Kataklon, Atene e Civitavecchia. In seguito, la nave proseguirà con i suoi viaggi di 10 notti tra Italia, Grecia e Malta, fino ad aprile 2021.