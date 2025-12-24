Presepi viventi, mercatini natalizi ancora aperti, mostre e musei, spettacoli e tanto altro: il Natale continua il 26 dicembre in tutta Italia e non ci si può annoiare

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Il Colosseo illuminato per le feste di Natale a Roma

Il 26 dicembre in Italia ha quel sapore sospeso tra l’eco delle risate familiari e la voglia di uscire di casa per vivere ancora un po’ di festa. Non è un semplice “dopo Natale”: è il giorno di Santo Stefano, festa che invita a esplorare, passeggiare, scoprire e lasciarsi sorprendere.

In ogni angolo del Paese si accende qualcosa: musei che riaprono le porte, borghi che ancora brillano, mercatini che invitano a fare l’ultimo giro tra le casette di legno e presepi che raccontano storie antiche – quasi ogni città in Italia quest’anno ha il suo Christmas Village. Qui sotto, un itinerario di idee per riempire di meraviglia questo giorno di festa, dal Nord al Sud (anche se tra le attività restano valide il rilassarsi sul divano finendo i dolci del giorno prima, oppure – al contrario – andare in montagna per fare trekking!).

Borghi da visitare a Santo Stefano

Il giorno di Santo Stefano è perfetto anche per lasciare la città e scoprire i borghi che ancora profumano di festa. Tra i borghi più magici a dicembre, c’è quello di Grazzano Visconti in Emilia-Romagna, ancora giovane nella tradizione ma profondamente suggestivo, un’ottima idea per un’escursione fuori porta.

In Piemonte, Toscana o Umbria i borghi da visitare non mancano, così come in Lombardia dove spicca quello di Zavattarello: in tutta le penisola offrono un Natale che si allunga tra vicoli e tradizione.

Nei dintorni di Roma, invece, borghi come Collalto Sabino e Borgo Terraluna sono ricchi di attrazioni dedicate al mondo magico degli elfi e di Babbo Natale, con degustazioni, mercatini e atmosfere tipiche nelle piazze storiche.

Scendendo nel Sud, il borgo di Erice in Sicilia resta un gioiello per un giorno di festa. Il programma di EricèNatale (che ha allestito anche un presepe vivente nel borgo) prevede il 26 dicembre alle 18:00 al Teatro Gebel Hamed il concerto “Christmas in Jazz”, con un quartetto che interpreta standard jazz e atmosfere natalizie.

Musei e mostre aperti a Santo Stefano

Molte città d’arte italiane e i loro musei non si fermano nemmeno il 26 dicembre: è una giornata perfetta per immergersi nella storia, nell’arte e nella bellezza. A Firenze, ad esempio, i grandi musei statali come gli Uffizi e la Galleria dell’Accademia restano aperti con orario regolare il giorno di Santo Stefano, così come Palazzo Pitti, il Bargello e le Cappelle Medicee; anche i civici musei fiorentini, dal Museo Novecento a Palazzo Vecchio, accolgono i visitatori con mostre e collezioni permanenti.

iStock

Anche altrove non mancano aperture speciali: le Gallerie d’Italia, sia a Milano che nella sede di Napoli, seguono i normali orari di apertura il 26 dicembre, offrendo spunti d’arte e, spesso, attività per famiglie. A Roma, i musei civici e archeologici che non possono mancare in un itinerario culturale riaprono anch’essi con orari consueti dopo il 25 dicembre.

Mercatini di Natale e presepi

I mercatini natalizi non vanno in pausa con Santo Stefano. In molte città italiane le casette di legno restano aperte e offrono artigianato, dolci tipici, idee regalo e spesso una pista di pattinaggio per grandi e piccini.

A Milano il Mercatino di Piazza Duomo vive anche il 26 dicembre, insieme alle attrazioni come piste di ghiaccio e spettacoli. Anche Roma, con il suo storico mercato di Natale in Piazza Navona, invita a un giro tra luci, dolci e presepi artigianali. Ancora aperti – e magici! – anche quelli nordici di Merano o Bolzano.

I presepi, poi, sono un valore aggiunto di questo periodo: oltre alle versioni classiche nelle chiese, molte località propongono presepi artistici o viventi. In Toscana, per esempio, in borghi come Casole d’Elsa o lungo la cosiddetta Valle dei Presepi, si possono incontrare installazioni e rappresentazioni animate che proseguono anche dopo Natale.

Eventi specifici del giorno: spettacoli e musica

Nelle grandi città arrivano offerte per il pubblico di tutte le età. A Roma il 26 dicembre pomeriggio è confermato lo spettacolo di Carolina Benvenga “Un Magico Natale con Carolina” all’Auditorium Conciliazione, perfetto per famiglie e bambini, mentre al Teatro Orione – sempre nella capitale – prende il via “Forza Venite Gente”, un musical natalizio con orchestra dal sapore tradizionale e moderno.

A Milano Santo Stefano è un vortice di teatro e musica dal vivo: “Dream Gospel Choir from Harlem” al Teatro degli Arcimboldi regala un concerto corale di grande impatto, mentre al Teatro Nazionale va in scena il musical “Flashdance” della Compagnia della Rancia. Per chi ama la commedia, Angela Finocchiaro porta “Il calamaro gigante” al Teatro Lirico Giorgio Gaber e al Teatro Martinitt va in scena “Gli allegri chirurghi” di Ray Cooney: risate e ironia per grandi e piccini.

A Torino, già in cartellone dal 26 dicembre, spettacoli come “La Locandiera” al Teatro Gioiello offrono classico teatro d’autore in atmosfera natalizia. Sul palco del Teatro Erba prosegue lo show “Forbici Follia”, un varietà tra musica, comicità e numeri dal vivo.

Nella città di Avezzano (Abruzzo) il 26 dicembre ritorna la Storica Fiera di Santo Stefano, con circa 160 espositori, musica dal vivo e intrattenimento per famiglie per tutto il giorno.

A Palermo, invece, il giorno di Santo Stefano offre proposte come Ponte e Minutella in “Sorrisi e Canzoni” al Teatro Al Massimo, uno spettacolo ironico sulla canzone italiana, oltre alle rappresentazioni del Teatro dei Pupi della Famiglia Argento (teatro tradizionale di marionette siciliane) che continua con repliche nelle festività.

Sempre il 26 dicembre si contano molte proposte di musica classica in tutta Italia: dall’opera e arie italiane eseguite nei luoghi storici di Roma a piccoli concerti barocchi e tributi musicali (inclusi eventi Candlelight tematici), perfetti per chi vuole abbinare la magia della musica al clima invernale delle città d’arte.