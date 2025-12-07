Il Natale in Sicilia 2025 accende borghi, città e parchi tematici con mercatini, presepi, concerti e tradizioni per un villaggio festoso diffuso

iStock Allegre decorazioni di Natale a Taormina

In Sicilia il Natale è un intreccio di riti antichi, luci dorate e tradizioni che profumano di agrumi, mare e montagna: il momento in cui borghi medievali e città barocche si trasformano in scenografie luminose, mentre presepi viventi, mercatini, concerti e villaggi tematici danno vita a un mese di festa che abbraccia l’intera isola.

Il Natale 2025 sarà un viaggio al cospetto di luoghi che conservano con orgoglio la loro identità culturale, ma che allo stesso tempo sanno rinnovarsi con eventi contemporanei, spettacoli, installazioni e percorsi dedicati alle famiglie. Ogni tappa racconta una sfumatura differente della Sicilia natalizia: dai presepi monumentali alle tradizioni popolari, dalle feste di piazza ai grandi eventi per tutta la famiglia.

I Mercatini di Natale in Sicilia

L’edizione 2025 dei Mercatini di Natale anima l’isola fino all’Epifania con un calendario davvero ricco: antichi borghi, centri storici barocchi e città affacciate sul mare diventano suggestivi villaggi natalizi dove trovare artigianato d’autore, specialità gastronomiche, presepi artistici e iniziative dedicate ai bambini.

La Sicilia porta il Natale nelle strade con un’energia che unisce spiritualità, folklore e intrattenimento per una serie di esperienze che rimangono nel cuore.

Caltagirone, ceramica e magia natalizia

iStock

Caltagirone, capitale siciliana della ceramica, è una delle mete dove il Natale sprigiona la sua forma più artistica. I mercatini sono allestiti fino al 7 gennaio 2026 sul sagrato della Cattedrale di San Giuliano e in Piazza Umberto, e trasformano il centro storico barocco in un percorso immersivo.

I presepi sono opere d’arte modellate dai maestri ceramisti, vere narrazioni in terracotta che prendono vita grazie a smalti lucidi, colori intensi e dettagli minuziosi. Il circuito natalizio coinvolge musei, laboratori e botteghe dove è possibile osservare gli artigiani all’opera, in un itinerario che richiama ambientazioni rurali siciliane, antichi mestieri e scorci domestici della tradizione contadina.

Acireale, Natale barocco

Dal 8 al 28 dicembre 2025 il centro storico di Acireale si anima con mercatini dedicati all’artigianato locale e ai prodotti dell’agroalimentare siciliano. Le giornate sono scandite da rassegne polifoniche, laboratori artistici, concerti natalizi e spettacoli di cantastorie che riportano in vita miti e racconti popolari.

Uno dei momenti più attesi è l’accensione del tradizionale Zucco, il ceppo di Natale, nella magnifica cornice di Piazza Duomo la notte della Vigilia. La città, inoltre, propone un itinerario dei presepi artistici dislocati in chiese, palazzi e cortili storici, molto amato dai visitatori che ogni anno tornano per scoprire nuove interpretazioni della Natività.

Adrano, luci e tradizioni

Adrano inaugura i suoi mercatini dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 con orari che favoriscono sia la vita diurna sia quella serale. L’evento Armonie Natalizie disegna un viaggio nel cuore delle tradizioni siciliane con la Strada dei Presepi, spettacoli, rievocazioni storiche, degustazioni e sagre dedicate ai sapori del territorio.

Musica, concerti e parate tematiche accompagnano l’intero periodo festivo, mettendo in luce un’identità culturale fortissima e legata al Natale popolare.

Messina, grande festa di Natale

A Messina il Natale è una festa che colma la città di suoni, colori e incontri. Due sono i poli principali dei mercatini: Piazza Cairoli, con 40 casette rinnovate, e l’area accanto al Teatro Vittorio Emanuele, dove vengono allestite altre 50 casette gestite da privati.

Il grande presepe coperto, simbolo amatissimo dai messinesi, viene riproposto anche quest’anno. L’intrattenimento sarà continuo, con spettacoli, magie, performance musicali e momenti dedicati ai più piccoli. I concerti principali ospiteranno artisti come Francesco Gabbani e Irama, e trasformeranno Piazza Duomo in un palcoscenico sotto le stelle.

Castelvetrano, profumo di tradizione

Nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, i mercatini si svolgono in date selezionate fino a inizio gennaio. Il Comune offre gratuitamente sette casette in legno con punto luce, destinate ad associazioni, artigiani e produttori locali.

È un’iniziativa che valorizza il tessuto creativo del territorio e permette di conoscere da vicino l’artigianato, l’hobbistica e i prodotti tipici del Belice, in un’atmosfera che alterna tradizione e semplicità.

Malpasso–Monreale, per tutta la famiglia

Il 14 dicembre 2025 il centro di Malpasso-Monreale accoglie una giornata dedicata ai mercatini, con spettacoli, premi e iniziative pensate per le famiglie. Un appuntamento ricchissimo, che unisce artigiani, musica e creatività nella suggestiva cornice della provincia palermitana.

Catania e il magico Christmas Town

Ufficio Stampa

Alle Ciminiere di Catania torna Christmas Town, il parco tematico di Natale più grande del Sud Italia. Anche nel 2025 Babbo Natale, elfi, renne, schiaccianoci giganti, pupazzi di neve e persino il Grinch accoglieranno i visitatori in un villaggio scenografico dove spettacoli, luci e attrazioni creano un mondo sospeso tra fiaba e realtà.

Il claim di quest’anno Give Love è un invito alla gentilezza, un filo rosso che attraversa tutto il percorso. Tra le attrazioni spiccano la pista di pattinaggio più grande di sempre, la spettacolare Giostra Albero di Natale, il White Slide con discese su ciambelle gonfiabili, la nuova Casa di Babbo Natale ampliata a 450 mq e la Casa del Grinch, coloratissima e irriverente.

Il programma include inoltre il Christmas Circus, show di magia, il musical Lo Schiaccianoci, parate tematiche, la ruota panoramica di 32 metri, la giostra cavalli, il Cinema di Natale e il suggestivo Albero dei Canti, che ogni sera si illumina di melodie festive.

Erice, Presepi Diffusi e Schiaccianoci

Fino al 6 gennaio 2026, Erice diventa uno dei borghi più emozionanti dell’isola grazie al progetto di Presepi Diffusi: quest’anno ospiterà una straordinaria collezione internazionale di oltre 100 schiaccianoci e carillon, esposti per la prima volta in Sicilia.

Il Palazzo Comunale custodisce autentici capolavori provenienti dalle storiche manifatture tedesche Steinbach e Ulbricht, insieme a pezzi che hanno viaggiato dagli Stati Uniti all’Europa prima di approdare qui. Le serie dedicate al Mago di Oz, i personaggi storici e i carillon meccanici creano un percorso incantato che affascinerà grandi e piccoli.

Durante le festività, Erice si trasforma nel borgo dei presepi: oltre 30 natività artigianali, presepi viventi e medievali, allestimenti nelle chiese e nei vicoli antichi. Tre itinerari conducono verso Porta Carmine, Porta Trapani e il Balio, tra grotte naturali, panorami e scenografie storiche.

Ufficio Stampa

Il Palazzo Sales ospita il primo concorso Presepe Sportivo, con cinque installazioni che raccontano la Natività con il linguaggio dello sport e celebrano Erice come futura Città Europea dello Sport 2027.

Mercatini artigianali, concerti, dj set e la Casetta di Babbo Natale in Piazzetta San Giuliano completano un’offerta perfetta per vivere un Natale che unisce tradizione e creatività.

Augusta, musica e comunità

Dal 12 al 23 dicembre 2025 Augusta vive il Natale con un programma che riempie il centro storico di musica, arte e solidarietà. Mercatini allestiti in Piazza Duomo e Piazza D’Astorga offrono artigianato, decorazioni, cibo tipico e regali unici.

Il calendario include una mostra di presepi, presentazioni di libri, concerti gospel nelle principali chiese, esibizioni musicali e numerosi eventi per bambini. L’obiettivo è rafforzare la vita comunitaria e rendere il Natale un’occasione di incontro e valorizzazione del territorio.

Taormina, un Natale elegante

iStock

Taormina accoglie le feste con eleganza: mercatini nel centro storico, prodotti artigianali, gastronomia locale e un Presepe artistico curato dalle associazioni del territorio.

Concerti natalizi animano la Chiesa di San Pancrazio, mentre zampognari, laboratori creativi e spettacoli teatrali accompagnano le famiglie lungo tutto il periodo. Un trenino natalizio permette di raggiungere i mercatini attraversando il centro storico illuminato.

Cefalù, luci e tradizioni

Fino al 6 gennaio 2026, Cefalù diventa il palcoscenico del Magico Natale, con mercatini, artigianato, decorazioni, mostre, musica e teatro.

La Casa di Babbo Natale accoglie i bambini, mentre la Via dei Presepi a Sant’Ambrogio dona un itinerario emozionante tra natività artistiche. Il Teatro comunale Cicero ospita spettacoli comici e musicali, per celebrare un Natale che unisce la tradizione normanna con l’energia contemporanea.

Ragusa Ibla e la favola barocca

iStock

Ragusa Ibla veste il Natale come una favola barocca. Le vie illuminate conducono al Christmas Village, ai mercatini dei Giardini Iblei, alla giostra storica dei cavalli e al presepe vivente, mentre il centro ospita il Ragusa Food Fest, la pista di pattinaggio e un luna park per bambini.

A Marina di Ragusa il programma include la Cuccia Party, il Teatro delle Marionette, la Tombola Vivente e i tradizionali Tuffi di Capodanno, in una festa di mare e tradizioni contadine.

Mineo e Geraci Siculo, presepi e borghi

A Mineo il Natale si estende fino al 6 gennaio 2026 con mostre di presepi artistici, opere dei maestri presepisti e un affascinante Presepe Vivente, mentre a Geraci Siculo, borgo medievale nel cuore delle Madonie, i mercatini si tengono fino al 21 dicembre 2025, con artigianato, prodotti tipici e animazione per tutte le età.