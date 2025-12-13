Natale nei borghi più belli d’Italia: eventi, luci e tradizioni che trasformano piccoli paesi in magici scenari da fiaba

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Ph. Walter Bilotta - Ufficio Stampa La magia del natale di Tellaro

Quando arriva l’inverno e iniziano a brillare le luci del periodo natalizio, i Borghi più Belli d’Italia diventano piccoli teatri di un Natale dal sapore autentico. Tra vicoli medievali, piazze raccolte e profumi che scaldano l’aria, si riscopre un’atmosfera capace di restituire il senso più intimo della tradizione.

Collalto Sabino

Nel cuore dell’Appennino laziale, Collalto Sabino si trasforma in un villaggio incantato: “Il Paese di Babbo Natale” torna anche nel 2025 con sei giornate dedicate alla magia delle Feste, tra luci, profumi e musica: le cantine si aprono per accogliere artigiani, Babbo Natale incontra i bambini in un ambiente pensato per stupire e il suono degli zampognari scandisce il ritmo delle passeggiate.

Le piazze si animano di sapori semplici e genuini, tra panini fumanti, zuppe calde e dolci tentazioni, mentre il castello diventa lo sfondo perfetto per foto sulla slitta, giochi di una volta e attività dedicate ai più piccoli.

Mezzano di Primiero

In Trentino, Mezzano di Primiero, già celebre per le cataste artistiche del percorso Cataste&Canzei, propone un grande albero rovesciato che porta in alto le radici, illuminate fino al 7 gennaio. È un’immagine che richiama identità, appartenenza e memoria, un invito a riconnettersi a ciò che tiene unite le comunità e dà forma ai legami familiari. Il messaggio dell’amministrazione e degli organizzatori si unisce a un percorso di riflessione collettiva che trova spazio nella casetta dei valori, dove chiunque può lasciare un pensiero da aggiungere a questo racconto corale.

Corinaldo

Corinaldo accoglie il Natale con settimane di spettacoli, luci, musica e incontri culturali: la nuova pista di pattinaggio alla Porta del Mercato diventa un punto d’attrazione scenografico, mentre teatro, biblioteca e mostre ampliano l’offerta culturale.

Tra presepi meccanici, la Casa di Babbo Natale e l’attesa Festa della Befana del 6 gennaio, il borgo marchigiano si conferma un luogo dove la tradizione incontra la creatività contemporanea.

Ufficio Stampa

Castiglione del Lago

Lungo le rive del Trasimeno, Castiglione del Lago accende l’imponente albero sull’acqua, una struttura luminosa che si riflette sul lago e che, ammirata dal belvedere, regala uno dei panorami più suggestivi del periodo.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio l’evento “Luci sul Trasimeno” si arricchisce con il rinnovato Wonder Show, un racconto in luce e musica che anima la Rocca del Leone, e con una serie di attività pensate per ogni età. Spazi dedicati ai sapori del territorio, la nuova Arena Gal per incontri e degustazioni, agevolazioni per i residenti dell’intero comprensorio, iniziative per i bambini, spazi dedicati al LEGO e la pista di pattinaggio compongono un mosaico di appuntamenti che coinvolge l’intero borgo.

Ricetto di Candelo

Tra le mura del Ricetto di Candelo, nel Biellese, nei weekend fino a metà dicembre torna il Borgo di Babbo Natale, con mercatini artigianali, decorazioni, profumi di festa e tradizione. La Casa di Babbo Natale diventa il fulcro dell’esperienza per i bambini, mentre il percorso a tappe con figurine da collezionare introduce i più piccoli alla scoperta del borgo.

Le cantine ospitano produttori e artigiani piemontesi per un viaggio tra sapori, materiali e tecniche che raccontano l’anima del territorio.

iStock

Tellaro

Sul mare del Golfo dei Poeti, Tellaro rinnova una delle tradizioni più suggestive d’Italia: il Natale Subacqueo. La sera del 24 dicembre, mentre il borgo si illumina di fiaccole e lumini, la statua del Bambino emerge dalle acque portata dai sub, dando vita a un rito che unisce sacralità e spettacolo, emozione e memoria collettiva.

Il programma della serata include visite guidate, concerti e un ricco calendario che accompagna l’intero periodo festivo, tra laboratori artistici, dolci tradizionali e iniziative dedicate alle famiglie.

Bagolino

Nel bresciano, Bagolino si trasforma in un presepe vivente grazie al percorso del “Borgo dei Presepi”, un itinerario che si snoda tra vicoli e portici con oltre cento Natività create con materiali e stili differenti. I mercatini portano musica, artigianato e sapori locali, mentre la presenza dei Krampus dell’Alto Adige regala un tocco scenografico unico.

Tra l’arrivo di Santa Lucia, laboratori agricoli, fiaccolate e iniziative culturali, il borgo vive un periodo intenso che culmina con gli eventi di fine anno e le celebrazioni dell’Epifania.

Rango

Nelle case contadine di Rango, in Trentino, il Natale prende vita in un dedalo di cantine, androni e vòlti medievali che accolgono mercatini dal fascino antico.

Fino al 31 dicembre, la vita rurale incontra l’incanto della festa in un percorso che fonde artigianato, sapori della tradizione alpina e musiche popolari. Le stradine in pietra diventano un viaggio sensoriale tra profumi e ricordi, mentre spettacoli, attività e incontri con animali animano un borgo che conserva intatta la sua autenticità.

Canale di Tenno

Canale di Tenno si anima con mercatini racchiusi nei vòlti medievali, dove artigianato, piccole produzioni agricole e sapori locali danno vita a un’esperienza genuina. La “carne salada e fasoi” rinnova la tradizione culinaria, mentre il Museo degli antichi attrezzi racconta una storia di mestieri e vita semplice.

Ph Garda Trentino SPA

Massa Martana

A Massa Martana (Perugia) torna “Presepi d’Italia”, storica rassegna che riunisce opere artigianali provenienti da tutta la Penisola. Il protagonista resta il famoso presepe di ghiaccio, quest’anno dedicato a San Carlo Acutis, con sculture luminose che trasformano il borgo in un piccolo scenario incantato.

Accanto alla mostra temporanea, il Museo Italiano Presepi d’Arte, nel complesso monumentale “La Pace”, arricchisce il percorso con una collezione permanente che racconta la tradizione presepiale italiana.

Mel – Borgo Valbelluna

Mel, nel Bellunese, accoglie il Natale con un calendario ricco di appuntamenti: fino al 6 gennaio la piazza principale ospita un mercatino che valorizza prodotti agricoli e artigianali locali, mentre il palazzo delle Contesse propone la mostra “L’Oro e l’Anima”, dedicata alle grafiche di Klimt.

Il Museo civico si anima con laboratori per bambini, tra mosaici e collage dorati, e non mancano passeggiate, concerti e attività diffuse anche nelle frazioni.