Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF I musei e le mostre che si possono visitare anche il giorno di Natale

Aperti per ferie. Quest’anno sono tantissimi i musei italiani che restano aperti in occasione delle festività natalizie. Certi, addirittura il giorno di Natale. E le feste in famiglia sono l’occasione perfetta per fare un tuffo in un luogo della cultura, anche solo per visitare splendide sale affrescate o per non perdersi esposizioni temporanee allestite in occasione del Natale. Ecco gli appuntamenti da non perdere in Italia.

Nuove sale ai Musei Reali di Torino

Dal 22 dicembre 2025, un’importante sezione dei Musei Reali di Torino torna a essere visibile nel suo splendore, in tempo per celebrare le festività. Si tratta della Galleria Beaumont dell’Armeria Reale, del Medagliere e del Gabinetto Cinese, oggetto negli ultimi mesi di una serie di lavori di riqualificazione. Istituita dal re Carlo Alberto di Savoia nel 1837, l’Armeria Reale, con oltre 5000 manufatti, che coprono un arco cronologico che dalla Preistoria giunge all’inizio del Novecento, è una delle più ricche e prestigiose collezioni di armi e armature d’Europa, situata ancor oggi all’interno della sua sede originaria, nello spettacolare scenario settecentesco della Galleria Beaumont, così chiamata per la decorazione con Storie di Enea eseguita sulla volta da Claudio Francesco Beaumont tra il 1738 e il 1743. La chiusura temporanea dell’Armeria Reale ha consentito, inoltre, di programmare un restauro conservativo anche nell’adiacente Gabinetto Cinese dell’Appartamento di Rappresentanza. Questo straordinario ambiente, realizzato negli anni Trenta del Settecento su progetto dell’architetto Filippo Juvarra per Carlo Emanuele III di Savoia, re di Sardegna, si caratterizza per la sua eccezionale qualità artistica, in cui spiccano i pregiati pannelli laccati su fondo nero, provenienti dalla Cina, raffiguranti motivi naturalistici con fiori, foglie, uccelli, insetti e rocce.

@Giuliano Berti

Museo Santa Maria Novella a Firenze

Sarà aperto anche il 25 dicembre, giorno di Natale, e il 1° gennaio 2026, il Museo Santa Maria Novella a Firenze. L’orario sarà quello festivo dalle 13:00 alle 17.00 con ultimo accesso alle 15.45. Il museo è uno scrigno di incommensurabili opere d’arte e testimonianze storiche. Il percorso museale include sia gli ambienti comunali (Chiostro dei Morti, Chiostro Verde, Cappellone degli Spagnoli, Cappella degli Ubriachi e Refettorio) sia quelli gestiti dall’Opera per Santa Maria Novella (Basilica e Cimitero degli Avelli). Dalla fine del 2016 sono visitabili anche il magnifico Chiostro Grande, il suggestivo Dormitorio settentrionale nonché, nei fine settimana e la Cappella del Papa.

Carlo e Vittore Crivelli a Milano

Veniamo alle mostre aperte a Natale. La mostra di Natale 2025 che si tiene a Palazzo Marino a Milano quest’anno è dedicata al Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, uno dei più grandi capolavori del Rinascimento italiano, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria nella chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino (Macerata). Composta da dieci tavole con una predella raffigurante Cristo benedicente tra i dodici apostoli, quest’opera si può visitare gratuitamente per tutte le feste di Natale tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00, fino all’11 gennaio 2026.

Martin Parr a Salerno

Il Tempio di Pomona a Salerno ospita la mostra fotografica “Martin Parr. Wow!”. L’esposizione presenta celebri immagini del fotografo britannico in un percorso ironico e sorprendente, pensato per adulti, famiglie e bambini, che invita a riflettere sul linguaggio visivo contemporaneo con uno sguardo critico sulla società globale. La mostra prende vita dal libro pubblicato da OTM Company e Kids Love Photography nella collana “Il Mondo nei tuoi occhi” e invita a intraprendere un viaggio sorprendente, un percorso in cui le fotografie di Martin Parr diventano un invito continuo a fermarsi, osservare, interrogarsi… e lasciarsi meravigliare. Si può visitare sia il 25 dicembre sia l’1 gennaio dalle ore 16.30 alle 20.30.

Leonora Carrington a Milano

Apre nel pomeriggio del giorno di Natale – dalle 14:30 alle 18:30, mentre venerdì 26 dicembre dalle 10:00 alle 19:30 – a Milano anche Palazzo Reale, con tutte le sue mostre. Tra le più interessanti, la prima mostra italiana dedicata all’artista britannica Leonora Carrington che chiuderà subito dopo le feste (11 gennaio 2026). Si tratta di 60 opere tra dipinti, disegni, fotografie e documenti che raccontano la vita dell’artista popolata da animali fantastici, riti alchemici e figure ibride che parlano di libertà e trasformazione. È un viaggio nell’inconscio e nel mito, dove sogno e ribellione si intrecciano in immagini che ancora oggi scuotono e seducono.

©Estate of Leonora Carrington, by SIAE 2025

Man Ray a Milano

Altra mostra che si può visitare a Milano a Palazzo Reale è la grande retrospettiva dal titolo “Man Ray. Forms of Light”, dedicata a uno dei più grandi fotografi della storia. La mostra, che si chiude anch’essa l’11 gennaio, si snoda tra oltre 300 opere originali: stampe d’epoca, negativi, collage, documenti e materiali rari. Un percorso tematico che attraversa la vita del Maestro della fotografia newyorchese, intrecciando autoritratti, muse, nudi, moda, tecniche sperimentali, cinema.

©Man Ray 2015 Trust / ADAGP-SIAE

Appiani a Milano

E ancora a Palazzo Reale si può visitare “Appiani. Il Neoclassicismo a Milano”, un’importante esposizione dedicata alla figura chiave del Neoclassicismo italiano, interprete eminente della pittura tra l’Illuminismo e l’età napoleonica. Attraverso un’accurata selezione di oltre cento opere, provenienti da collezioni pubbliche e private italiane e straniere, la mostra ricostruisce il percorso artistico di Andrea Appiani, restituendo al pubblico la ricchezza e il dinamismo della Milano neoclassica, di cui fu pittore simbolo e ‘primo pittore’ del Regno d’Italia. Anche lei fino all’11 gennaio 2026.

©Archivio Fotografico Musei Civici di Brescia-Fotostudio Rapuzzi

M.C. Escher a Milano

Sempre a Milano, anche il giorno di Natale (dalle 14:30 alle 19:30) e di Santo Stefano (dalle 09:30 alle 19:30) e il primo giorno del’2026 (1° gennaio dalle ore 14:30 alle 19:30), si può visitare la grande mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher che si tiene al Mudec (Museo delle Culture). Attraverso 90 opere, tra cui incisioni, acquerelli, xilografie e litografie, la mostra dedicata all’artista olandese intitolata “M.C. Escher – Tra arte e scienza” indaga il rapporto fra Escher e le sue fonti di ispirazione, seguendo l’evoluzione dell’artista, dagli esordi legati all’Art Nouveau, passando per i paesaggi italiani, fino alla piena maturità in cui sviluppa l’uso di tassellazioni, cicli metamorfici, illusioni ottiche e rappresentazioni dell’infinito che lo hanno reso celebre grazie a un linguaggio visivo unico che unisce arte e matematica.

Getty Images

Jeff Wall a Bologna

Al MAST di Bologna, la bellissima mostra “Living, Working, Surviving” del fotografo canadese Jeff Wall è sempre aperta nei giorni festivi con i seguenti orari: il 24 dicembre, dalle 10 alle 20, il 25 dicembre e il 1° gennaio, dalle 14 alle 19, il 26 dicembre e il 6 gennaio, dalle 10 alle 19. Il percorso espositivo propone 28 opere di Wall, tra lightbox e stampe a colori e bianco e nero di grande formato realizzate dal 1980 al 2021 e provenienti da collezioni private e musei internazionali. Sono immagini dedicate alla vita di tutti i giorni, ai semplici gesti di chi lavora, si muove, svolge compiti e attività quotidiane, apparenti istantanee rubate alla vita dei soggetti, in realtà scene enigmatiche e complesse che mostrano eventi mai accaduti, composizioni indefinite e volutamente ambigue in cui l’osservatore è invitato a immergersi, interrogarsi, trovare significati.

Pippi Calzelunghe a Cuneo

Chiusa il giorno di Natale, ma aperta tutti gli altri giorni delle feste (venerdì 26 dicembre e giovedì 1° gennai nel pomeriggio), la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, allestita presso lo Spazio Innov@zione di via Roma 17 a Cuneo rappresenta un’opportunità unica per le famiglie che desiderano trascorrere i giorni di festa all’insegna della fantasia, alla scoperta della bambina più forte del mondo. La mostra, a ingresso gratuito, è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’allestimento offre un percorso immersivo e inclusivo, con riproduzioni a grandezza naturale di Villa Villacolle e della nave Hoppetossa, pensato per affascinare sia i bambini che gli adulti.