Ossana si trasforma in un museo a cielo aperto con oltre 1400 presepi

Nel cuore della Val di Sole, Ossana torna a trasformarsi in un grande presepe a cielo aperto. Il piccolo paese, noto come il “borgo dei 1000 presepi”, inaugura la sua ventiseiesima edizione con un evento che unisce storia, creatività e spirito comunitario. Dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, vicoli, cortili nascosti e il suggestivo Castello San Michele accompagneranno i visitatori in un percorso emozionante tra oltre 1400 presepi provenienti da tutta Italia.

Un viaggio nella magia del Natale che si rinnova ogni anno, arricchendosi di nuove installazioni e iniziative pensate sia per i grandi che per i più piccoli.

Ossana si trasforma in un museo a cielo aperto

Ogni anno, il borgo di Ossana, in Trentino, non propone soltanto una mostra diffusa, ma un vero racconto collettivo. Ogni presepe esposto, realizzato con materiali che spaziano dal legno alla stoffa, dalle foglie di granoturco alla cera d’api, nasce dal contributo di artisti, scuole, famiglie e associazioni locali. È proprio questa coralità a dare vita a un evento che, anno dopo anno, riesce a essere sempre autentico e suggestivo.

Tra le novità più attese spicca un grande presepe dedicato a San Francesco, allestito in occasione degli 800 anni dalla sua morte. L’opera, ospitata in un’antica cantina un tempo adibita a stalla, richiama l’atmosfera del primo presepe vivente creato dal Santo a Greccio nel 1223.

Accanto al percorso espositivo gratuito, aperto ogni giorno dalle 10:00 alle 22:00, un’altra tappa imperdibile è il Castello San Michele. Qui prende vita un suggestivo presepe che rievoca una notte di Natale realmente vissuta durante la Prima Guerra Mondiale, tra soldati, trincee e silenzi sospesi. Il castello, visitabile dalle 10:00 alle 18:00 (e fino alle 19:00 nei giorni dei mercatini), ospita inoltre la preziosa collezione Bacchini.

Non solo presepi

Il Natale a Ossana non è solo presepi: l’intero borgo si veste di luci e profumi. Ai piedi del castello e in Piazza Venezia, tornano i tradizionali mercatini di Natale, dove casette in legno propongono artigianato locale, prodotti tipici e specialità dolci come frittelle di mela e krapfen, senza dimenticare l’immancabile vin brulé. I mercatini saranno aperti dalle 10:00 alle 19:00 nelle giornate del 22–23 e 29–30 novembre, il 6–7–8 dicembre, il 13–14 e 20–21 dicembre, e ogni giorno dal 24 dicembre al 6 gennaio.

La novità più attesa dai bambini è invece il Villaggio del Natale, completamente rinnovato e allestito nella piazzetta sotto il Castello San Michele. Qui li attendono la Casa di Babbo Natale (aperta dal 22 novembre al 30 dicembre), la Magica Elfoslitta, un divertente “volo” panoramico sul borgo, e la Casa dell’Elfo, oltre a spettacoli itineranti del Carrozzone degli Artisti. Dal 2 al 6 gennaio 2026, farà il suo arrivo anche la Casa della Befana, culminando con la suggestiva discesa della vecchina dal campanile di San Vigilio.

Infine, per chi desidera esplorare la Val di Sole in modo originale, torna il Christmas Train, attivo nei sabati dal 29 novembre al 20 dicembre. Un tour che unisce il percorso dei presepi alla visita del Castello San Michele e del Castello Valer, magnifico esempio di architettura nobiliare in Val di Non.