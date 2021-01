L’Italia del calanchi: dove ammirare questi spettacoli della natura

Luoghi selvaggi e incontaminati, dove la natura regna ancora sovrana: i calanchi sono incantevoli reperti dello scorrere del tempo, monumenti naturali scavati dall'acqua e dalle intemperie che simboleggiano come il paesaggio sia in perenne mutamento. Il lavorio costante dei fenomeni atmosferici hanno dato vita, nel corso dei secoli, a dei veri capolavori che oggi possiamo scoprire in determinate zone d'Italia. Andiamo alla scoperta dei calanchi e della loro incredibile bellezza.